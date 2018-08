Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). (Hollemann/DPA)

Ob Unfall, Gehirnschlag oder Demenz: „Jeder kann ganz schnell in eine Lage geraten, in der er seine Dinge nicht mehr selbst regeln kann“, sagt Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Daher sollte man sich bei klarem Kopf rechtzeitig um eine Vertrauensperson kümmern, die in plötzlichen Krisensituationen persönliche ­Angelegenheiten übernimmt und Hilfe organisiert, rät die frühere Richterin und ruft zum Erteilen einer Vorsorgevollmacht auf.

Darin könne man künftige Entscheidungen vorwegnehmen sowie Partner, Freunde oder Verwandte als seinen Vertreter einsetzen. „Keiner kennt Ihre persönlichen Wünsche besser als Sie selbst.“ Dabei gehe es nicht nur um Rechtsgeschäfte und Verträge, sondern insbesondere auch um medizinische Fragen. „Wenn Sie keine lebensverlängernden Maßnahmen mit Maschinen wollen, sollten Sie das vorher schriftlich festlegen“, betont die Justizministerin.

„Und schlauerweise lassen Sie das auch registrieren.“ Bei den Notarkammern werden entsprechende Listen geführt, auf die die Kliniken immer häufiger zurückgreifen, wenn eine nicht mehr ansprechbare Person eingeliefert wird. Die Ärzte können dann erkennen, ob eine Vorsorgevollmacht vorliegt und mit wem sie das weitere Vorgehen besprechen können. Zu Nachweiszwecken sollten die in der Vollmacht eingesetzten Personen stets mitunterschreiben, empfiehlt die Ressortchefin.

Schutz für Angehörige und Freunde

Vordrucke für die Vollmachten finden sich in einer kostenlosen Broschüre des Ministeriums, die aufgrund der hohen Nachfrage derzeit allerdings vergriffen ist. Eine überarbeitete Druckversion soll jedoch demnächst in fünfstelliger Auflage neu erscheinen. Online gibt es Muster und Ausfüllhilfen, sie sind unter folgender Adresse zu finden: www.justizportal.niedersachsen.de/startseite/buergerservice/.

Beim Vorliegen einen solchen Papiers ist ein amtlich bestellter Betreuer meist nicht mehr nötig. „Eine Vorsorgevollmacht schützt Angehörige und Freunde des Betroffenen“, erklärt Havliza. „Betreuungsverfahren belasten, kosten und dauern.“ Die Anhörungen vor Gericht seien „hoch emotionale Situationen“, setzten Verwandte gerade bei Vermögensfragen unter Druck, berichtet Havliza aus eigener Erfahrung als Richterin in Betreuungsangelegenheiten.

Psychisch Kranke wollten oftmals nicht einsehen, dass sie die Hilfe eines Betreuers bräuchten. Mehr Vorsorgevollmachten hätten aber auch einen erwünschten Nebeneffekt für das Land: So ließen sich die Amtsgerichte entlasten. Die Zahl der Betreuungsverfahren in Niedersachsen hat sich laut Ministerium seit 1995 von 65.000 auf mittlerweile 140.000 Fälle pro Jahr mehr als verdoppelt. In rund 76.000 Verfahren, also in mehr als der Hälfte, setzten die Amtsgerichte ehrenamtliche Betreuer ein. Dabei handelt es sich meist um Angehörige der Betroffenen.

Helfer rekrutieren sich auch aus den 59 anerkannten Betreuungsvereinen. ­Deren Tätigkeit fördert das Land derzeit mit einer Million Euro pro Jahr; im Haushalt 2019 wird dieser Betrag auf Betreiben Havlizas auf zwei Millionen Euro verdoppelt. „Das ist gut investiertes Geld.“ In die Höhe schnellte die Summe für die vom Land jährlich gezahlten Entschädigungen: von 52,2 Millionen Euro 2005 auf 93,5 Millionen Euro in 2016. Mit 63,1 Millionen Euro gingen mehr als zwei Drittel an Berufsbetreuer wie Rechtsanwälte oder Sozialarbeiter.

Den Rest teilen sich Ehrenamtliche und die Vereine. Während Ehrenamtliche laut Ministerin sich mit „viel Nächstenliebe“ um ihre Schützlinge kümmerten, hätten Profi-Betreuer pro Betroffenem nur „relativ wenig Zeit“. Die Branche fordert seit Langem eine bessere Bezahlung. „Dieser Ruf ist nicht ganz unberechtigt“, gibt Havliza zu. Der Koalitionsvertrag von SPD und CDU sieht denn auch vor, die Vergütung der Betreuer anzupassen. Bund und Länder arbeiteten bereits daran, die Sätze zu erhöhen, berichtet die Ministerin. „Da tut sich was.“

Allerdings sei die Bemessung – ob pauschal, nach Aufwand oder nach Vermögenswerten – durchaus schwierig. Angesichts stetig steigender Anforderungen für Betreuer will die Landesregierung auch die Qualifizierungsmaßnahmen ausbauen. In der Ressortzuständigkeit tut sich ebenfalls etwas. Nach der rot-schwarzen Koalitionsvereinbarung wandert der Bereich ehrenamtliche Betreuung, den bislang das Sozialministerium verantwortete, wegen einer angestrebten „besseren Koordination“ komplett in Havlizas Haus.