Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit Schutzmaske. (Julian Stratenschulte /dpa)

Ausgerechnet die Vorschrift zu den Sanktionen endet im Nirwana. Weil der Paragraf 29 der neuen Corona-Verordnung im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt verstümmelt wiedergegeben ist, dürfen die Behörden die dort geregelten Bußgelder von bis zu 25.000 Euro für Verstöße gegen Abstandsgebot oder Maskenpflicht derzeit nicht aussprechen. „Das ist ein redaktioneller Fehler“, gab der Leiter des Krisenstabes, Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz (SPD), am Dienstag in Hannover zu. Diesen werde man aber spätestens bis Donnerstag beheben. Bis dahin werde man „keine Bußgelder verhängen“. Denn es gelte ebenso wie bei den schärferen Fahrverboten für Raser im fehlerhaften Bußgeldkatalog der Grundsatz: „Keine Strafe ohne Gesetz".

Die entscheidenden zwei Worte zur Ahndung der Corona-Verstöße seien irgendwie bei der Übertragung des Regelwerks an den Verlag der amtlichen Veröffentlichung verschütt gegangen, berichtete Scholz. „Als die Ministerin die Verordnung unterschrieben hat, war diese noch vollständig“, erklärte der Staatssekretär mit Blick auf Ressortchefin Carola Reimann (SPD). Auch die am Freitag an die Medien verteilte Version war komplett. Herausgeber des Gesetzblatts ist die Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Scholz appellierte an die Bürger, trotz sinkender Infektionszahlen weiter Vorsicht walten zu lassen und insbesondere auf Abstände zu achten sowie Masken zu tragen. Das Angebot des Nachbarbundeslandes Bremen, alle Urlaubsheimkehrer kostenlos auf das Virus testen zu lassen, lehnte er für Niedersachsen strikt ab: „Das ist medizinisch sinnlos“, erklärte der Chef des Krisenstabs. „Ob es auch eine Verschwendung von Steuergeldern ist, müssen die Bremer beantworten“, sagte er weiter.

Die neue Verordnung, die am Montag in Kraft getreten ist, sollte die bisherigen Ge- und Verbote zum Schutz vor Infektionen straffen und vereinfachen. Doch die kommunalen Spitzenverbände und die Landtagsopposition bemängeln auch die Novelle als viel zu kompliziert. So sei überhaupt nicht klar, mit wie viel Personen man im privaten Rahmen feiern dürfe, welche Regeln dabei zu beachten seien und wer das Ganze kontrollieren solle, so die Kritik.

Keine Begründungen zu den Verordnungen

Durch die peinliche Panne bei der Veröffentlichung sah sich FDP-Fraktionschef Stefan Birkner in seiner Kritik bestätigt. „Das ist handwerklich ein Desaster.“ Nach wie vor weigere sich die SPD/CDU-Regierung, zu den Verordnungen jeweils eine Begründung mitzuliefern. „Dies würde bei der Auslegung der Vorschriften sehr helfen.“

Schon der erste Satz, wonach „physische Kontakte auf das Notwendige zu beschränken“ sind, löse mehr Fragen aus, als er beantworte, meinte der frühere Richter. Seien damit Anfassen und Umarmen gemeint oder bereits ein Austausch von Blicken? Der Begriff „notwendig“ sei ebenfalls viel zu vage. Dadurch entstehe die Gefahr, dass das Vertrauen in die Rechtsetzung sinke. „Die Ersten, die dies abkriegen, sind die Polizeibeamten vor Ort“, warnte Birkner. Mit einer Aktuellen Stunde will die FDP-Fraktion an diesem Mittwoch im Landtag das Problem thematisieren.

Hauptpunkt auf der Sondersitzung des Parlaments ist allerdings der zweite Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. 8,4 Milliarden Euro umfasst dieser; der Großteil davon kommt aus neuen Krediten. Der Nachtrag soll zum einen die für 2020 erwarteten Steuerausfälle ausgleichen, zum anderen weitere Hilfspakete für die Wirtschaft, die Kommunen, das Gesundheitswesen und diverse Kultureinrichtungen auflegen. Landesrechnungshof und der Steuerzahlerbund äußern dagegen verfassungsrechtliche Bedenken, weil viele der vorgesehenen Ausgaben gar nichts mit der Corona-Krise zu tun hätten, also auch keine Ausnahme von der Schuldenbremse rechtfertigten.

Der FDP-Finanzexperte Christian Grascha schloss sich dieser Kritik nun an. „Wo ist bei neuen Fahrradwegen der Bezug zur Notlage?“ Hier betreibe die SPD/CDU-Koalition wohl eher in eigener Sache Vorsorge für den nächsten Landtagswahlkampf 2022, monierte Gra­scha. Insgesamt 1,23 Milliarden Euro umfasst die Liste der rot-schwarzen Projekte, die aus Sicht der Liberalen nicht zur Bewältigung der Krise notwendig sind: von der energetischen Sanierung von Hochschulbauten über Konfliktberatung für Schwangere und Elektroautos für die Polizei bis hin zur Aufforstung der Landeswälder.