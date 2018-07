Paraffin verunreinigt die Strände auf den Ostfriesischen Inseln. (Stefan Sauer/dpa)

Am Strand lassen sich die herrlichsten Dinge entdecken. Inselurlauber sammeln Muscheln und finden mit Chance eine Flaschenpost. Zunehmend aber macht der Müll aus dem Meer den Ostfriesischen Inseln zu schaffen. In dieser Woche trieben vor allem Paraffinklumpen an. Die Wachsrückstände verdrecken die Spülsaum teils über Kilometer. Das berichten Bremer, die auf Norderney Urlaub machen. Nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums in Hannover handelt es sich um Rückstände aus Tankwaschungen von Seeschiffen.

Sonja Rose macht Urlaub auf Norderney. Die Bremerin berichtet von Paraffinklumpen, die teils so groß wie ein Fußabdruck sind, vor allem im Norden und Osten der Insel. „Ich kann nicht verstehen, warum die Verklappung von Paraffin immer noch nicht verboten ist“, sagt sie. Gerade im Nationalpark Wattenmeer dürfe so etwas eigentlich nicht mehr vorkommen. Sie macht sich Sorgen, weil das Paraffin auch zum Ausspülen von Chemikalien genutzt wird, und vermutet giftige Rückstände in den so harmlos wirkenden Wachsklumpen.

Das niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden hat Proben genommen und gibt Entwarnung. „Die Analyse ergab, dass es sich um reines Paraffinwachs handelt“, erklärt NLWKN-Sprecher Carsten Lippe. Die Mengen seien relativ gering, und die Substanz sei nicht gefährlich, sodass es sich nicht um einen komplexen Schadensfall handele. Eine Strandreinigung sei vorerst nicht notwendig. Die Behörden würden die Situation auf den Inseln weiter beobachten und gegebenenfalls einschreiten.

Anfang der Woche hatten Urlauber die Polizei informiert. Sie hatten einen großen Paraffinklumpen am Norderneyer Strand gefunden und mit in die Wohnung genommen. Sie hielten den Fund zunächst für Bernstein, stießen bei einer Internetrecherche aber auf das leicht brennbare Phosphor, das dem Paraffin ähnelt. Sie bekamen es mit der Angst zu tun und informierten die Leitstelle. Diese schickte den Stadtbrandmeister. Der konnte Entwarnung geben. „Die Verwechslungsgefahr ist groß“, weiß Carsten Lippe.

Urlauber informieren die Leitstelle

Das Umweltministerium in Hannover erklärt auf Nachfrage, dass die Paraffinfunde nicht auf Verklappungen, sondern auf Rückstände von Tankwaschungen zurückzuführen sind. „Diese sind unerwünscht, aber nicht gänzlich verboten“, erklärt Sprecherin Sabine Schlemmer-Kaune. Das Ministerium habe Gespräche mit Industrieunternehmen geführt, die Paraffin verarbeiten. Danach seien die beobachteten Fälle zurückgegangen.

„Allein kann Niedersachsen das Paraffin-Problem nicht lösen“, erklärt die Sprecherin von Umweltminister Olaf Lies (SPD). Bislang sei es der Bundesregierung nicht gelungen, auf europäischer Ebene ein Verbot durchzusetzen. Auch auf internationaler Ebene seien bislang keine Mehrheiten für ein Verbot gefunden worden. Der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen ist das Problem bekannt. Passiert ist in den vergangenen Jahren aber nichts. Nach wie vor darf Paraffin außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone verklappt werden.

Vor zwei Jahren wurden mehr als 75 Tonnen Paraffin an den Borkumer Strand gespült. 100 Einsatzkräfte schufteten tagelang, um die Umweltverschmutzung auf einer Länge von 15 Kilometern zu bekämpfen. Im gleichen Jahr startete das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg angesichts der zunehmenden Umweltverschmutzung durch Paraffine ein Projekt zur Identifikation der Verursacher. Die Forscher untersuchen angespülte Paraffine im Labor und vergleichen diese mit Ladungsproben. Solange die Einleitung aber nicht strafbar ist, bleibt die Identifikation der Verursacher ohne Folgen.

Das Paraffin verdirbt nicht nur den Urlaubern den Badespaß auf der Insel. Vielmehr stellt es eine Gefahr für die Seevögel dar. Sie fressen die Klumpen, sind scheinbar gesättigt und verhungern dann bei gefülltem Magen. Zudem verklebt das Wachs die Federn und zerstört so die natürliche Isolierschicht, sodass die Tiere im Nordseewasser an Unterkühlung sterben.