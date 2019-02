Die Stintsaison ist gut angelaufen: Vor allem an der Elbe hoffen die Fischer auf einen besseren Fang als im vergangenen Jahr. Auch an der Weser wandern die lachsartigen Fische jetzt stromaufwärts. „Vor einer Woche kamen die ersten Stinte, jetzt fangen wir so 350 Kilogramm am Tag“, sagt Wilhelm Grube. Er gilt als einziger Stintfischer östlich von Hamburg. „Wir hoffen, dass es jeden Tag mehr wird“, meint er.

Grubes Restaurant im niedersächsischen Hoopte ist für den Fisch bekannt. „Die erste Kiste habe ich am 18. Februar füllen können, das ist recht früh.“ Die ersten Fische seien mit circa 20 Zentimetern ziemlich groß gewesen.

Auch andernorts läuft der Fang. „Es variiert ein wenig – an der Weser scheint es in diesem Jahr besser zu sein als an der Elbe“, erläutert Alfred Homeister vom Staatlichen Fischereiamt Bremerhaven. „An der Weser werden im Moment bis zu 700 Kilogramm am Tag gefangen, an der Elbe unterhalb von Hamburg bis zu 500 Kilogramm“, berichtet er. (dpa)