Mit dem befürchteten Eingriff in die Bewirtschaftung und Besitzrechte hat sich der Waldbesitzerverband auf seiner Jahrestagung am Montag in Isernhagen beschäftigt. Wirtschaftliche Folgen für die privaten Waldbesitzer, bei denen es sich oft um Familienbetriebe handelt, seien nicht berücksichtigt worden, lautet die Sorge des Verbandes.

Angesichts drohender Millionenstrafen der Europäischen Union gegen Deutschland müssen Niedersachsen und andere Bundesländer meist schon vor Jahren an Brüssel gemeldete Naturschutzflächen nun auch tatsächlich unter Schutz stellen, und zwar bis Ende 2018. Die Politik trage ihre Versäumnisse nun einfach auf dem Rücken der Waldbesitzer aus, klagte der Präsident des Waldbesitzerverbandes, Norbert Leben, vor der Jahrestagung.

Im Hauruckverfahren werde nun vom Land das Ausweisen von Naturschutzge-­bieten vorangetrieben, statt sich womöglich auf Landschaftsschutzgebiete mit weniger Auflagen zu beschränken. „Naturschutz gegen den Willen der Eigentümer wird langfristig scheitern“, sagte der Verbandspräsident. Im Waldbesitzerverband haben sich rund 60 000 nicht-staatliche Waldbesitzer zusammengeschlossen, denen gut die Hälfte der 1,1 Millionen Hektar Waldfläche in Niedersachsen gehört.

„Die Waldbesitzer werden mit der geforderten Unterschutzstellung deutlich in ihrer Bewirtschaftung eingeschränkt“, klagte ­Leben. „Kleinwaldbesitzer sind mit den Beschränkungen schlicht überfordert und Familienforstbetriebe möglicherweise in ihrer Existenz bedroht.“ Bayern habe bereits 2016 klarere Regelungen ohne Ge- und Verbote getroffen. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte auf der Jahrestagung, sie nehme die Sorgen der Waldbesitzer ernst. Die EU-Vorgaben müssten allerdings eins zu eins umgesetzt werden.

Für einen Naturschutz im Einvernehmen mit den Waldeignern sprach sich der Präsident des Landesbauernverbandes, Albert Schulte to Brinke, aus. „Schützenswerte Gebiete sind vor allem deshalb entstanden, weil Waldbesitzer und Landwirte seit jeher nachhaltig und zukunftsorientiert wirtschaften und langfristig planen“, sagte er mit Blick auf die geplanten Unterschutzstellungen. Außer um den künftigen Schutzstatus ihrer Wälder, der mit Nutzungseinschränkungen verbunden sein kann, geht es den Waldbesitzern auch um angemessene Ausgleichszahlungen. Nötig sei ein praxisorientierter Erschwernisausgleich auch für Landschaftsschutzgebiete, so Leben. Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte im Januar bereits höhere Ausgleichszahlungen für Waldbesitzer angekündigt, wenn auf ihrem Besitz ein Landschaftsschutzgebiet eingerichtet wird. Hintergrund ist die 1992 von der EU beschlossene Einrichtung eines Netzes von ökologischen Schutzgebieten in Europa. Zuständig für die Auswahl der Gebiete sind in Deutschland die Länder. Niedersachsen hat 385 Areale gemeldet, insgesamt 610 000 Hektar. Die praktische Umsetzung ist für 232 Gebiete noch offen. Sollten bis Ende 2018 nicht alle Schutzgebietsverfahren abgeschlossen sein, drohen Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren der EU hohe Strafen.