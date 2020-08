Die A7 musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. (Christian Butt)

Ein Waldbrand direkt an der Autobahn 7 bei Schwarmstedt hat am Mittwochabend und in der Nacht zu einem Verkehrschaos in Fahrtrichtung Hannover geführt. Vorsorglich musste eine Wohnsiedlung evakuiert werden. Zeitweise waren über 150 Feuerwehrleute im Einsatz um die Flammen zu bekämpfen.

Alarmiert wurden die Brandbekämpfer um kurz nach 16 Uhr. Als die ersten Fahrzeuge auf der Autobahn eintrafen, brannte der Seitenstreifen zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Rastanlage Allertal bereits auf einer Länge von über einem Kilometer. Die Flammen fraßen sich rasend schnell in einen angrenzenden Wald. Umgehend wurde Großalarm für zahlreiche Feuerwehren ausgelöst.

Aufgrund der starken Qualmentwicklung musste die Autobahn über eine Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Anschließend konnte die Fahrbahn in Richtung Hamburg wieder freigegeben werden. Die Fahrbahn in Richtung Hannover blieb fast die gesamte Nacht gesperrt. Lkw-Fahrer im Stau mussten in ihren Führerhäusern übernachten. Pkw-Fahrer durften nach einigen Stunden als Geisterfahrer den Stau verlassen.

Im Heidekreis ist ein Waldstück in Brand geraten. (Christian Butt)

Da der Qualm in Richtung Schwarmstedt und der umliegenden Ortschaften zog wurde die Bevölkerung per Rundfunk und Katastrophen-Apps gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Siedlung Am Arnoldsee traf es schlimmer. Die Bewohner wurden dazu aufgerufen ihre Häuser über Nacht zu verlassen. Zu schlimm war der Qualm.

Vor allem die Versorgung mit Löschwasser machte den Feuerwehrleuten zu schaffen. "An den Autobahnen gibt es keine Hydranten. Wir haben deshalb einen Pendelverkehr eingerichtet", sagt Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Klamet. Sobald die Tanks der Einsatzwagen leer waren, steuerten die Fahrzeuge die Rastanlage Allertal an. Hier hatten Einsatzkräfte eine Zapfanlage für Wasser aufgebaut.

Das Feuer zu löschen gestaltete sich als Stundenlange Sisyphusarbeit. Mit reichlich Löschwasser wurde der Waldboden getränkt und teils mit Forken und Feuerklatschen bearbeitet. Immer wieder loderten kleine Brandnester auf. Stinkender Qualm und Temperaturen um die 30 Grad erschwerte die Arbeit.

Unterstützt wurden die Feuerwehrleute von Landwirten. Diese füllten ihre Güllefässer mit Wasser und spritzten dieses im hohen Bogen in das betroffene Waldgebiet.

Die Autobahn blieb die Nacht über komplett gesperrt. Auch die Bewohner der betroffenen Siedlung durften erst am Morgen wieder in ihre Häuser.

++ Der Text wurde um 6.05 Uhr aktualisiert ++