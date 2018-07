Pottwale strandeten Anfang 2016 im Wattenmeer vor dem Kaiser-Wilhelm-Koog in Schleswig-Holstein, auch auf Wangerooge verendeten Tiere. (Hendrik Brunckhorst/DPA)

Wie spektakulär das Ereignis wirklich war, wissen auch die Forscher erst jetzt. Zweieinhalb Jahre, nachdem insgesamt 30 Pottwale an den Nordseeküsten Deutschlands, der Niederlande, Dänemarks, Großbritanniens und Frankreichs verendet sind, steht jetzt fest: Es war die größte Strandung seit Beginn der bis ins Mittelalter zurückreichenden Aufzeichnungen über den Fund toter Meeressäuger.

Anfang August wollen niederländische Wissenschaftler darüber berichten, ob sie wiedererkennbare Muster tragisch verlaufener Walwanderungen bei ihren Recherchen feststellen konnten. Schon jetzt steht fest, dass die zwei vor Wangerooge gestrandeten und verendeten Jungbullen zwei ganz besondere Wale waren.

„Die beiden gehörten nicht zu einer Gruppe oder haben sich erst sehr spät einer angeschlossen“, sagt Joseph Schnitzler. Der Wissenschaftler aus dem Team des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (Tiho), beschäftigt sich im Schwerpunkt mit Physiologie und Toxikologie von marinen Wirbeltieren. Dabei hat der Belgier besonders die Auswirkungen von Schadstoffen auf das Schilddrüsensystem von Meeresfischen und Meeressäugern im Blick. „Die beiden von Wangerooge waren Eigenbrötler, wie es das auch bei Menschen gibt.“

Die Haupterkenntnis, die italienischen Forschern zu verdanken sei und von den Instituts-Wissenschaftlern gestützt werde, sei, „dass Junggesellenverbände viel länger zusammenbleiben als nur für Wanderungen“. Erstmals habe das Sozialverhalten bei männlichen Pottwalen beobachtet werden können, sagt Joseph Schnitzler. „Bisher ging man davon aus, dass junge männliche Pottwale nur kurzzeitig Gruppen zur Wanderung bilden.“ Die Ergebnisse der Studie haben die Wissenschaftler des Instituts und ihre Kollegen aus den Nachbarländern im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht.

„Jungtiere leben ja in subtropischen Gewässern mit weiblichen Tieren zusammen. Jungbullen machen sich dann im Alter von etwa zehn Jahren auf, die Meere zu erkunden und Futter zu suchen“, sagt der Wissenschaftler. Wetter und Strömungen, die die Wege der Futtertiere (Kalmare) beeinflussen, lassen Pottwale dann unter Umständen den Fehler begehen, in die Nordsee abzubiegen. Im Schnitt 90 Meter tief, das ist nichts für die Tiefseetaucher – 3000 Meter –, deren Sonar im flachen Wasser an seine Grenzen stößt. „Sie sind Spezialisten für die Tiefsee, was ihre Beobachtung erschwert, jagen Kalmare, sind vorwiegend in den nördlichen Gewässern unterwegs. Auch die Tide ist total ungewohnt für die Tiere. Die Ausflüge in die Nordsee enden oft tödlich.“

Erst in ihren Zwanzigern kehren die männlichen Pottwale zur Paarung zurück in subtropische Gewässer. Für die Studie des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) sind Autopsiedaten von 24 verendeten Walen ausgewertet worden. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung lassen es zu, Tiere mit vergleichbaren Kontaminationsprofilen einander zuzuordnen, sagt Schnitzler. „Weisen Tiere dasselbe Profil auf, deutet das klar daraufhin, dass sie Zeit am selben Ort verbracht haben.“

Er und seine Kollegen haben bei der Analyse der organischen Verbindungen und Spurenelementkonzentrationen in Muskeln, Leber, Nieren und Fett der verendeten Pottwale festgestellt, dass die Tiere offenbar zwei unterschieldichen Wanderungsgruppen angehört haben. Die vor Texel, auf Helgoland und vor Büsum gestrandeten Tiere haben sich demnach zuvor in „stärker mit organischen Stoffen verschmutzten Gebieten“ aufgehalten. „Dass wir in den Proben dieser Tiere höhere Konzentrationen Arsen nachweisen können, unterstützt unsere Annahme“, stellt Schnitzler fest: „Arsen findet man vor allem im Bereich geothermisch aktiver Regionen wie den Azoren und vulkanischen Brennpunkten wie den Kanarischen Inseln und den Kapverden.“ Die andere Gruppe habe sich hingegen eher im Bereich des Nordatlantiks rund um den norwegischen Schelfrand aufgehalten. Darauf deuteten Zink- und Bariumspuren als Indikatoren für arktische Wassermassen hin. „Mit diesen toxikologischen Untersuchungen haben wir die Ergebnisse der italienischen Forscher stützen können.“ Aber es gehörten nicht alle Tiere einer Gruppe an: Einer der im Januar vor Wangerooge gestrandeten Wale ließ sich toxikologisch keiner der Gruppen zuordnen, das zweite Tier hingegen der Gruppe, die viel später, im Februar, vor dem Kaiser-Wilhelm-Koog strandete.

Ob das längere Zusammenleben nun eine neue Beobachtung ist oder eine neue Verhaltensweise der Jungtiere, ist unklar. Möglicherweise haben sie dazugelernt, sagt der Forscher: „Pottwale werden von Orcas oder großen Haien angegriffen, da haben sie als Gruppenverband Vorteile, auch wenn sie selbst jagen.“ Die zweite neue und wichtige Erkenntnis für die Wissenschaft ist, „dass offenbar zwei Gruppen von Pottwalen zur selben Zeit denselben Fehler gemacht haben, in die Nordsee zu schwimmen“. Schnitzler geht von Synergien aus, von mehreren Faktoren. Wer weiß, was da zusammenkam: Sonnenstürme, das Wetter im Allgemeinen oder Wasserströme, die die Nahrung in andere Regionen verteilen. Die Theorie, dass die Gruppe einem kranken Leittier ins Verderben folgte, sei also „praktisch auszuschließen“. Dem „Pech und Unglück der Tiere“ müsse „ein größerer Effekt“ zugrundeliegen. Auch Joseph Schnitzler kennt die Antwort nicht. Er vermutet ein „Wechselspiel physikalischer und biologischer Faktoren. „Schadstoffe und Unterwasserlärm spielen wahrscheinlich auch eine Rolle.“