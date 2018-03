Ein Mann hat am bei einem Warnstreik vor dem roten Verdi-Logo eine Trillerpfeife im Mund. (dpa)

Mit Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in vielen Orten Niedersachsens und in Bremen auf ihre Forderungen nach mehr Geld aufmerksam gemacht. In Bremen und Bremerhaven waren Beschäftigte unter anderem aus Sparkassen, Verwaltung, Kliniken und Behörden zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Nach Angaben einer Gewerkschaftssprecherin kam es in Stade, Nienburg, in der Region Hannover, Osnabrück, Melle, Wolfsburg und Göttingen zu Arbeitsniederlegungen. In Hannover wurden die Stadtverwaltung, die Sparkasse und der Abfallwirtschaftsbetrieb bestreikt. In Göttingen und Wolfsburg waren die Verkehrsbetriebe betroffen.

In den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund fordert die Gewerkschaft sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. (dpa)