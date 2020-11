Protestaktion von Robin Wood am Bremer Hauptbahnhof. (Christina Kuhaupt)

Das Wetter ist ideal für die Aktion, Castor-Wetter. Nicht immer, aber sehr oft schien in der Vergangenheit die Sonne, wenn der Zug mit der gefährlichen Atomfracht durch Deutschland rollte. Und so haben die vier Aktivisten von Robin Wood beste Bedingungen, als sie am Sonntagmorgen aufs Dach des Bremer Hauptbahnhofs steigen, um vor der backsteinroten Renaissance-Fassade ein Banner anzubringen. „Kein Plan, nur Risiko!“, steht drauf, und dies noch: „Castor stoppen.“ Passanten und Polizisten, alle coronabedingt mit Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht, schauen hinauf und beobachten die Klettermaxe. Der Haupteingang des Bahnhofs ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Ein ruhiger Protest, ergänzt wenig später von einer Mahnwache Bremer Atomkraftgegner.

Der gut abgesicherte Seilakt am Bahnhof richtet sich gegen den geplanten Transport von Strahlenmüll von der Wiederaufbereitungsanlage im britischen Sellafield zum Zwischenlager des Kernkraftwerks im südhessischen Biblis. Am Dienstag ist ein Spezialschiff mit sechs Castoren für die Reise über die Nordsee gestartet – ohne das übliche Ortungssignal und mit einem für die Öffentlichkeit unbestimmten Ziel. In geheimer Mission sozusagen.

Robin Wood und die anderen Protestgruppen sind sich aber früh sehr sicher, dass als deutscher Ankunftshafen nur das niedersächsische Nordenham in Frage kommt – die Pier des privaten Hafenbetreibers Rhenus Midgard. Sie haben sich dort auf die Lauer gelegt und kurz vor dem entscheidenden Wochenende weitere Indizien für ihre Annahme gesichtet: einen Spezialzug zum Beispiel, wie man ihn von früheren Castortransporten kennt. Sie haben auch ausgerechnet, wann das Schiff bei normaler Fahrt in Nordenham ankommen müsste: Samstagmorgen um fünf.

Als jedoch den ganzen Samstag über nichts passiert, kein Frachter in Sicht, auch in weiter Ferne nicht. Als der Sonntag anbricht, es Mittag wird und Nachmittag, und immer noch Unklarheit herrscht, schießen die Spekulationen ins Kraut: „Was ist da los auf der Nordsee?“, fragt sich das Bündnis „Castor stoppen“ auf seiner stündlich aktualisierten Homepage. Corona an Bord? Maschinenschaden? Wartet die Polizei bis zum Beginn des Lockdowns? Steuert das Schiff doch einen anderen Hafen an? Oder hat die Bundesregierung gar ein Einsehen und bläst den Transport ab, weil es nicht nur die Sicherheitsbedenken der Atomkraftgegner gibt, sondern auch ein entschiedenes Nein der Gewerkschaft der Polizei. Solche Thesen sind das, die vom Protestbündnis erörtert werden.

Auf einen längeren Aufenthalt eingestellt

Die Teilnehmer der Mahnwache am Union Pier in Nordenham müssen sich in Geduld üben. Sie richten sich mittlerweile auf einen längeren Aufenthalt ein und bitten um Unterstützung: Windschutz, warme Getränke und Proviant. „Außerdem müssen aus Hygieneschutzgründen bitte eigene Ferngläser mitgebracht werden“, schreiben die Aktivisten auf ihrer Homepage.

Zähe Tage sind das auch für die Polizisten, die zum Schutz des Transports im Hafen und an der gesamten Strecke des Bahntransports im Einsatz sind. Tausende von ihnen harren aus, ohne zu wissen, wie lange noch. Die Gewerkschaft findet dieses Massenaufgebot verantwortungslos. Die Ansteckungsgefahr wegen Corona sei viel zu groß. Ähnlich hatte das Land Niedersachsen argumentiert und darauf gedrängt, den Transport zu verschieben. Die Bundesregierung verwies als Antwort auf internationale Absprachen zur Rücknahme des Atommülls, die es einzuhalten gelte.

Am Bremer Hauptbahnhof haben starke Kräfte der Bundespolizei Posten bezogen. Sie stehen dort mit ihren Mannschaftswagen das ganze Wochenende. Konsequent gesichert wird zusätzlich eine Eisenbahnbrücke, die parallel zur B 6 über die Weser führt. An beiden Enden passen Polizeibeamte auf, dass die Brücke nicht von Atomkraftgegnern gekapert wird, um im Katz-und-Maus-Spiel mit den Ordnungshütern einen Coup zu landen. Schlagartig wäre der Zugverkehr blockiert. Im Wendland, wo es stets zum Atommülllager in Gorleben ging, ist das während der Castor-Tage mannigfach passiert.

Doch so ungewiss wie es bleibt, wann das Schiff mit den sechs Castoren an Bord in Nordenham ankommt – so ungewiss ist, welche Strecke der Zug mit der Atomfracht nimmt. Bremen ist nur eine Option. Die Verbindung von Delmenhorst nach Osnabrück eine andere. Genauso gut könnte es aber auch gen Westen gehen, über Oldenburg, Lingen und Münster. Der Abzweig in diese Richtung wäre in Hude, ein neuralgischer Punkt, weswegen die beschauliche Gemeinde am Rande der Wildeshauser Geest in diesen Tagen ein nie dagewesenes Schauspiel erlebt: Wasserwerfer der Polizei auf den Straßen.

Riesenapparate der Staatsmacht, die auch so schon einschüchtern. Wer nicht Bescheid weiß, wird sich am Kopf kratzen: Was ist hier los? Später am Sonntag sagt eine Sprecherin der Bundespolizei dem NDR, dass sich die Ankunft des Schiffes mit den Castorbehältern verzögern werde. Weiter warten also, wahrscheinlich bis Montag, und auch dann wird es mit dem Transport nicht schnell gehen. Die Strahlenfracht muss nach dem Abladen zunächst „freigemessen“ werden, was einige Stunden in Anspruch nimmt. Erst wenn sicher ist, dass nicht zu viel Radioaktivität abgegeben wird, erfolgt die Freigabe durch die Behörden. Erst dann setzt sich der Zug im Schleichtempo in Bewegung.

Zur Sache

Planmäßiger Transport

Vor der Ankunft des erwarteten Castor-Transports in Deutschland hat die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) Gerüchte eines Maschinenschadens des Transportschiffs zurückgewiesen. Das Schiff sei völlig normal und plangemäß unterwegs, sagte ein GNS-Sprecher am Sonntag. Nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei wird allerdings erst am Montag mit der Ankunft des Transports gerechnet. Wann das Schiff eintreffe, sei auch abhängig von den Wetterverhältnissen. Über den Aufenthaltsort des Schiffes machte die Polizei keine Angaben.