Am kommenden Montag findet im niedersächsischen Landtag eine ungewöhnliche Sondersitzung statt. Politiker des Innen- und Wissenschaftsausschusses beraten, wer die Kosten trägt, wenn eingeflogene Privatpatienten nur unter massivem Polizeischutz in niedersächsischen Kliniken behandelt werden können. Zum Beispiel, weil sie in ihrer Heimat als Drogenboss bekannt sind. Eine Frage, könnte man meinen, über die es sich nicht wirklich nachzudenken lohnt, so abwegig und absurd scheint das Szenario. Doch die Sache ist ernst und dringend, ihr geht eine Geschichte voraus.

Die Geschichte hinter der Sondersitzung beginnt an einem Freitag im Februar. Ein Learjet landet auf Hannovers Flughafen, die Privatmaschine transportiert einen schwer verletzten Mann. Er soll in Montenegro angeschossen worden sein, Ende Januar nahe der Hauptstadt Podgorica: 27 Kugeln auf seinen Geländewagen, sieben davon in den Körper.

Ein paar Tage darauf, Hannover Anfang Februar. Ein Rettungswagen, so schildert es die Klinik später, fährt den Mann aus Montenegro zur Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Zwei Polizeibeamte eskortieren den Wagen bis zum Krankenhaus. Während der Mann dort behandelt wird, rücken immer mehr Polizisten an. Sie bewachen das Gebäude, Maschinenpistolen in der Hand, schusssichere Westen am Körper. Mehrere Mannschaftswagen stehen seitdem vor dem Krankenhaus. Pausenlos Polizeipräsenz, selbst in der Notaufnahme. Die Beamten sollen jede Zufahrt zur Klinik überwachen, heißt es, jeden Autofahrer kontrollieren.

Hochsicherheitszone Uniklinik

Wer ist dieser Patient aus Montenegro, für den sich eine Uniklinik binnen zwei Wochen in eine Hochsicherheitszone verwandelt hat? Es dauert nicht lange, da melden die ersten Medien, dass es sich bei dem Mann um Igor K. handelt. Ein Mafiaboss aus Montenegro, 35 Jahre alt, verurteilt in der Heimat wegen Drogenhandel, verwickelt in einen blutigen Clan-Konflikt. Dieser Igor K. soll lebensgefährlich verletzt worden sein, Einschüsse in Armen und Beinen. Die Wunden seien noch in der Heimat notversorgt worden, heißt es, dann habe jemand dem mutmaßlichen Mafiaboss die Uniklinik in Hannover empfohlen.

Am 3. Februar erhält der Chef der Hannoveraner Unfallchirurgie laut eigener Aussage eine Mail von einem Krankenhaus aus Montenegro. Ob er nicht einen Patienten „mit multiplen Schussverletzungen“ übernehmen könne? Kein ungewöhnlicher Vorgang, immer mal wieder lassen sich selbstzahlende Patienten aus dem Ausland in deutschen Kliniken behandeln. Der Arzt sagt zu, man klärt noch medizinische Details und Kostenfragen, dann wird Igor K. am 7. Februar eingeflogen und in die Klinik gebracht. Dort soll der Chef der Unfallchirurgie von einem begleitenden Arzt erfahren haben, dass der Patient in Montenegro von einem massiven Polizeiaufgebot beschützt worden ist. Der Unfallchirurg informiert daraufhin die Hannoveraner Polizei. Die Klinikleitung erfährt von alledem erst drei Tage später. Da stehen schon SEK-Beamte vor dem Krankenhaus.

Was macht man, wenn Polizisten patrouillieren müssen, weil in der Klinik ein mutmaßlicher Mafiaboss liegt? „Wir haben ihn nicht hergeholt, wir haben ihm keinen roten Teppich ausgerollt“, sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), „er ist jetzt da, und die Ärzte müssen ihn behandeln.“ Einen internationalen Haftbefehl gegen Igor K. gebe es nicht, er sei dem Bundeskriminalamt aber bekannt. Der Polizeischutz diene den anderen Patienten, Mitarbeitern und Besuchern. Doch wer bezahlt den ganzen Aufwand?

Alles nur ein Irrtum?

Im Interview mit dem NDR fordert Matthias Karsch, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, dass sich die Klinik an den Kosten beteiligen soll: „Es kann doch nicht sein, dass sich die MHH einen Privatpatienten einfliegen lässt, gut daran verdient, und der Steuerzahler muss draufzahlen.“ Der Steuerzahlerbund dagegen verlangt, dass der Polizeieinsatz dem Patienten in Rechnung gestellt werden soll. Oder, falls das rechtlich möglich ist, seiner „Clan-Familie“.

Als wäre die Sache nicht schon kompliziert genug, meldet sich dann auch noch Harald Lemke-Küch zu Wort, ein Rechtsanwalt aus Hannover, der die Frau des Patienten vertritt. Der Jurist meint, die Polizei könnte sich den teuren Aufwand sparen. Überflüssig. Alles ein Irrtum. Der Mann seiner Mandantin sei Igor K., aber ein anderer. Kein Mafiaboss, sondern das Opfer einer Verwechslung. Der Igor K. in der Uniklinik sei ein Unternehmer mit mehreren Firmen, ein Mann ohne Vorstrafen. Er sei in Montenegro angeschossen worden. Man habe ihn mit dem 15 Jahre älteren Mafiaboss verwechselt. Derselbe Name halt. Ein blödes Versehen. Aber kein Grund, meint der Anwalt, die Klinik nun rund um die Uhr zu bewachen.

Die Polizei hat wenig Zweifel, dass es sich bei dem mysteriösen Patienten um einen Mann der Mafia handelt. Die Schutzmaßnahmen halte man „weiterhin für unbedingt erforderlich“. Wer Igor K. wirklich ist, wird wohl auch noch nicht ganz geklärt sein, wenn am Montag die Sondersitzung im Landtag stattfindet. Eine Debatte hat er ohnehin losgetreten. Egal ob Mafiaboss oder Unternehmer.