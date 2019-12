Bequem und umstritten: Jogginghosen an Schulen stehen in der Kritik. (Jan-Philipp Strobel/dpa)

Tische wischen oder den Schulhof saubermachen – diese und ähnliche Sanktionen drohen in Zukunft den Schülern des Oskar-Kämmer-Gymnasiums, wenn sie in Jogginghose zum Unterricht erscheinen. Aus Sicht der Rektorin Alvira Ramazanova seien Jogginghosen und Leggings einfach „keine angemessene Kleidung“ für den Unterricht. Das teilte sie den Eltern vor einigen Tagen in einer E-Mail mit. Albern sähen die Jogginghosen ihrer Meinung nach aus.

Der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sagte sie: „Ich kann doch später auch nicht im Bademantel zur Arbeit kommen.“ Mit dieser Meinung ist sie nicht allein: An der Realschule Süd im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen sind die Hosen seit vergangenem Frühjahr tabu, auch Basecaps müssen während des Unterrichts runter vom Kopf.

In Bremen entscheiden die Schulen selbst über ihre Kleiderordnung. Man führe keine Statistik über individuelle Vorschriften, heißt es von der Bildungsbehörde. Zum Thema Jogginghosen-Verbot will sich das Amt nicht äußern. Allerdings gebe es andere Dinge, auf die man an Schulen gerne verzichten würde: „Die Senatorin würde gerne Intoleranz, Rassismus, Mobbing und menschenfeindliches Verhalten aus Schulen verbannen“, teilte die Behörde mit.

„Sexbomben“ im Klassenzimmer

Ganz ohne Diskussionen kommt die Garderobe der Bremer Schüler dann aber doch nicht aus: So forderte 2003 der damalige Bildungssenator Willi Lemke Schülerinnen und Schüler auf, ihre Kleiderwahl zu überdenken – besonders was bauchfreie Tops und ultrakurze Miniröcke angehe.

„Es gibt Sexbomben an unseren Schulen, da möchte ich nicht Junglehrer sein“, sagte er. Gleichzeitig stellte er auch den Lehrern der Hansestadt kein gutes Zeugnis aus. „Es gehört sich nicht, wenn einzelne Lehrer mit Schlabberjeans, Jesuslatschen und Hemd aus der Hose in das Klassenzimmer schlurfen.“ Geworden ist aus dieser Anregung allerdings nichts.

Auch die Schulen im Bremer Umland sehen die Bekleidungsfrage größtenteils recht liberal. So gibt es etwa an den Gymnasien in Achim und auch an der Oberschule am Goldbach in Langwedel bislang keine festen Vorschriften, was modischen Geschmack der Schüler angeht. An der Wümmeschule in Ottersberg werde hingegen auf „angemessene Kleidung in allen Unterrichten“ Wert gelegt, wie es Schulleiter Walter Schlöffel-Pitschke im Frühjahr dieser Zeitung sagte.

Mehr zum Thema Dresscode an Schulen Streitobjekt Jogginghose Immer wieder greifen Schulleitungen gegen in ihren Augen nicht adäquate Kleidungsstile durch. Doch ... mehr »

Daher seien tiefe Ausschnitte genauso untersagt wie angezogene Jacken im Klassenzimmer. Außerdem habe die Gesamtkonferenz auch hier beschlossen, Jogginghosen zu verbieten. Sie symbolisierten eine „Kein-Bock-Einstellung“. Eine generelle Bekleidungsvorschrift ist für niedersächsische Schulen auch schwer durchzusetzen – davon warnt die niedersächsische Landesschulbehörde.

Sie teilt mit: „Ein Verbot ist nur zulässig, wenn ernsthafte Störungen oder Belästigungen von der Kleidung ausgehen und dadurch der Schulfrieden beeinträchtigt wird.“ Die freie Kleiderwahl unterliege dem Schutz des Grundgesetzes, das jedem das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zuspricht. Dazu gehören laut Behörde die Bekleidung, aber auch Tätowierungen und Piercings. Verbote einzelner Kleidungsstücke wären an öffentlichen Schulen daher grundsätzlich nur als freiwillige Maßnahme möglich.

Schulen in freier Trägerschaft – so wie die private Oskar-Kämmer-Schule in Hannover – könnten hingegen auch verpflichtende Regelungen treffen, heißt es von der Behörde. Sie schließen mit den Eltern der Schüler einen zivilrechtlichen Schulvertrag ab, der in Verbindung mit einer Schulordnung und einem Schulprogramm verbindliche Regelungen für das Tragen bestimmter Kleidungsstücke enthalten könne.