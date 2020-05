Anziehungspunkt für Tausende von Besuchern und Sinnstifter für die Schützen: das Gildefest in Wildeshausen, das in diesem Jahr ausfallen muss. (INGO MOELLERS)

Noch läuft der Ticker auf der Homepage der Wildeshauser Gildeschützen und zählt die Tage, Stunden und Minuten bis zum Beginn des nächsten Gildefestes herunter. Gestern Nachmittag zeigte der Countdown noch 25 Tage und ein paar Stunden an. Tatsächlich wird es bis zur 617. Auflage der Traditionsveranstaltung aber noch mehr als ein Jahr dauern, denn erstmals seit dem zweiten Weltkrieg fällt wieder ein Gildefest aus. Corona, wie könnte es anders sein in diesen Tagen, ist Schuld daran.

„Die Absage ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Oberst Wilhelm Meyer, Chef der Wildeshauser Gildeschützen. Gildefest in Wildeshausen, das ist wie Karneval in Köln, Oktoberfest in München oder Freimarkt in Bremen. „Das ist unsere fünfte Jahreszeit“, sagt Meyer. Sehr früh, schon im März, hatten sich die Verantwortlichen zu einer Absage durchgerungen. Dass der Ticker trotzdem bis heute weiterläuft? Vielleicht ein Versehen. Vielleicht aber auch der versteckte Wunsch, dass es einfach so wäre wie sonst.

Immer sonnabends vor Pfingsten bis zum Mittwoch nach Pfingsten ist Wildeshausen im Ausnahmezustand. Dann kommen Tausende in die Stadt. Die Hotels sind ausgebucht. 5000 Menschen feiern bei der Eröffnung mit, 3000 jeden Abend bei Musik und Tanz im Zelt auf dem Festplatz. Bei den diversen Umzügen und Paraden stehen Hunderte Schaulustige am Straßenrand. Sonntags tagt auf dem Gildefest das „Hohe Gericht“ vor dem Rathaus, drinnen, im Rathaussaal, wird am letzten Tag Hering serviert.

„Wildeshausen und Gildefest, das gehört untrennbar zusammen“, sagt Meyer, „die Gildeschützen sind über 600 Jahre alt, wir sind in den Jahrhunderten mit der Stadt gewachsen.“ Das gilt bis heute. Rund 22 000 Einwohner hat die Kreisstadt, 3700 von ihnen, nur Männer, sind Mitglied im Verein. Sogar jeder dritte Wildeshauser, hier Männer und ihre Ehefrauen, sind Mitglied in der sogenannten Totenlade. Das ist eine Art Sterbekasse der Gildeschützen, die den Hinterbliebenen ein Sterbegeld auszahlt.

Das Schützenfest ist für die Wildeshauser ähnlich identitätsstiftend, wie es Werder für die Bremer ist. Meyer weiß von Mitgliedern, die sich in ihren Arbeitsverträgen haben festschreiben lassen, dass sie über Pfingsten immer Urlaub nehmen dürfen. Viele Wildeshauser, die längst nicht mehr hier wohnen, nutzen das Fest, um von weither jedes Jahr nach Hause zu kommen. „Du kannst in vielen Vereinen Mitglied sein, in der Schützengilde musst du Mitglied sein“, sagen sie hier gerne. Oberst Wilhelm Meyer ist seit 1964 Gardemitglied. Sein Großvater war bis 1933 Bürgermeister und damit automatisch Gildegeneral. Wilhelm Meyers Vater war Schaffer genau wie später auch der Enkel.

Diese generationsüberdauernde Kraft hat auch das Schützenfest in Weseloh. Hier, in einem der über 20 Ortsteile der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, leben zwar kaum 150 Menschen, aber für sie ist immer der dritte Sonnabend im Juli ein gesetztes Datum. „Dann ist das ganze Dorf auf den Beinen, von den Großeltern bis zu den Enkelkindern, die Altersspanne liegt bei 90 Jahren“, sagt Friederike Streit, Vorsitzende des Schützenvereins Weseloh. 80 Mitglieder hat der 1898 gegründete Verein, „aus jedem Haus im Ort ist mindestens einer dabei“, sagt Streit.

Zwar sind die Schützenfeste in Wildeshausen und Weseloh von der Dimension her nicht annähernd zu vergleichen, aber im Wesen sind sie sich ähnlich. „Hier feiern jung und alt“, sagt Streit, „wir Weseloher sind eine eingeschworene Gemeinschaft, jeder kennt jeden, jeder hilft jedem.“ Etwa wenn die neuen Könige ausgeschossen sind. Dann setzen sich Blaskapelle, Bierwagen und die Dorfbewohner in Bewegung und statten erst dem neuen Kinderkönig und dann dem neuen König einen Antrittsbesuch ab. „Die Nachbarn helfen dann beim Getränkeverteilen“, sagt Streit, „und abends beim Wirt sitzen immer noch 70 bis 80 Leute beim gemeinsamen Abendessen zusammen.“

In Weseloh haben sie – anders als in Wildeshausen – länger damit gewartet, das Fest abzusagen, vor allem weil den Älteren jetzt etwas fehlt. „Aber irgendwann war klar, dass ein Schützenfest, wie wir es kennen, in diesem Jahr nicht möglich sein wird“, sagt Streit, „Abstandhalten an der Theke und an den Tischen? Das hätte nichts mehr vom Miteinander gehabt, wie man es sich eigentlich wünscht.“ Finanziell ist der Ausfall des Schützenfestes zu verkraften. „So ein Schützenfest ist teuer“, sagt Streit, „aber das leisten wir uns gerne.“ Weil es so schön ist und so wichtig.

Nachgeholt wird das Schützenfest in Weseloh im Herbst trotzdem nicht. „Es hätte zu einer anderen Jahreszeit nicht den gleichen Charme“, sagt Streit. Fast alle Vereine in Niedersachsen, die dieses Jahr nicht feiern können, haben die Amtszeit ihrer Majestäten notgedrungen um ein Jahr verlängert, 2021 geht es dann dort weiter, wo 2019 aufgehört werden musste. DJ, Blaskapelle und Saal sind in Weseloh für Juli 2021 bereits gebucht.

In Weseloh hoffen sie, dass in diesem Jahr spätestens ab Anfang Oktober so viel Normalität zurückgekehrt ist, dass das Erntefest stattfinden kann. Oder wenn auch das nicht, dann wenigstens das Weihnachtsschießen. 2021 würden die Weseloher dann einen Neustart feiern. Kohlwanderung, Osterfeuer, Radtour mit Grillfest – es gibt mehrere Termine jedes Jahr, die das Dorfleben strukturieren und Gemeinschaft stiften. „Es ist vor allem für die Älteren sehr schade, dass unser Schützenfest dieses Jahr ausfallen muss“, sagt Streit, „aber das wird an der Dorfgemeinschaft nichts ändern. Hier in Weseloh wird niemand vergessen.“ Auch ohne Schützenfest nicht.