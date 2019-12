Ein Handy, eine Ukulele und einen launigen Text. Mehr brauchte Felix Haehne nicht, um mehr als 500.000 Menschen dazu zu bringen, sein Video zu schauen. (Screenshot YouTube)

Ein Mann sitzt auf dem Beifahrersitz eines Rettungswagens. Er trägt eine rot-gelbe Arbeitsjacke, auf der Brusttasche ein Schild: Krankenwagenbelademeister. Der Mann spielt auf der Ukulele. Er filmt sich dabei, wie er singt: „Guten Tach, ich heiße Felix Peter, und ich bin Notfallsanitäter. Der Notarzt kommt ‘ne halbe Stunde später, und bis dahin unterhalten wir uns nett, hier am Bett.“

Das klingt ein bisschen wie Mike Krüger, eingängige Melodie, witziger Text. Und so war das Lied anfangs auch gemeint, als etwas zum Schmunzeln. Aber inzwischen ist die Sache politisch. Der Mann in dem Video heißt Tobias Haehne. Der 26-Jährige arbeitet seit gut eineinhalb Jahren als Notfallsanitäter. Mehr als eine halbe Million Mal ist der Clip, eine Minute und 22 Sekunden lang, auf Youtube innerhalb weniger Tage aufgerufen worden.

Er singt: „Sehen Sie’s mir bitte nach, dass ich trotzdem noch mal frach‘: Tut so was denn überhaupt nicht weh? Doch total! Ich ruf‘ die 112, schnell den Notarzt herbei, denn was der darf, das darf ich nicht. Würd‘ Ihnen die Schmerzen ja gern nehm‘, da kann ich Sie verstehn‘, doch dafür lande ich vor Gericht.“

Haehne möchte helfen, kann aber nicht

Als Tobias Haehne sich entschließt, das Video zu drehen, reicht es ihm mal wieder. „Eigentlich“, sagt er, „eigentlich liebe ich meinen Job.“ Aber? Aber es gibt diese Situationen, da ist er wütend. So wie an dem Tag, an dem er zu einem Patienten gerufen wird, der sich das Bein gebrochen hat. Der Mann wimmert vor Schmerzen, er ist so schwer verletzt, dass er in diesem Zustand nicht transportfähig ist. Haehne könnte dem Patienten ein Schmerzmittel geben, das hat er in der Ausbildung gelernt, und es würde dem Verletzten sofort helfen. Allein: Er darf es nicht. So will es das Gesetz: Notfallsanitäter dürfen nicht eigenverantwortlich medizinisch tätig werden. Das darf nur der Arzt. Aber der ist noch auf dem Weg zum Unfallort. Eine Viertelstunde nach den Sanitätern trifft der Doktor ein. Für den Patienten heißt das: 15 Minuten Schmerz aushalten.

Haehne erlebt solche Situationen regelmäßig. Er könnte helfen, darf es aber nicht. „Das ist frustrierend“, sagt er. Deshalb hat er das Lied geschrieben. Er singt: „Tja, tut mir leid, vor Ihnen steht Felix Peter, nicht Doktor Schmidt, und ich bin nur Notfallsanitäter. Der weiße Engel kommt ‘ne halbe Stunde später und bis dahin unterhalten wir uns nett, hier am Bett.“

Haehne, der in Osterholz-Scharmbeck aufgewachsen ist und jetzt im Landkreis Göttingen arbeitet, hat den Text nach Dienstschluss geschrieben. Als die Strophen fertig waren, hat er sich am nächsten Tag in den Rettungswagen gesetzt, hat das Handy auf der Ablage positioniert, sich die Ukulele geschnappt und einfach losgesungen. Ursprünglich war das Video nur als Frustbewältigung gedacht, als „ironische Verarbeitung“, wie Haehne es ausdrückt. Ein paar Freunden und Arbeitskollegen hat er es aufs Handy geschickt. Die haben es dann einfach weiterverteilt, bis immer mehr gesagt haben: „Jetzt musst du das Video öffentlich machen“, erzählt Haehne. Also hat er es bei Youtube hochgeladen.

Große Zustimmung

Seitdem kennt Deutschland den singenden Notfallsanitäter. Das Thema trifft offenbar einen Nerv. Haehne bekommt Zustimmung von vielen Seiten. Vor allem Berufskollegen sind dankbar, dass da endlich einer einen Weg gefunden hat und öffentlich benennt, was viele von ihnen beschäftigt. Haehne muss sich das jedes Mal am Unfallort fragen, wenn der Notarzt noch nicht eingetroffen ist: Was mache ich jetzt? Eigenmächtig einen Zugang zu legen oder ein Medikament zu verabreichen, könnte später vor Gericht als Körperverletzung gewertet werden. Andererseits gibt es die Verpflichtung, bei Notstand zu helfen. „Sich immer wieder zu entscheiden: Riskiere ich es, vor Gericht zu landen, oder lasse ich es lieber bleiben, ist frustrierend“, sagt Haehne, „ich weiß nicht, wie ich damit meinen Frieden finden soll.“

Haehne will nicht falsch verstanden werden. „Wir Notfallsanitäter fordern keine Behandlungsfreiheit wie Ärzte“, sagt er. Was er meint, ist: Sie könnten den Ärzten viel mehr helfen als bisher, sie entlasten, wenn eine überall gültige gesetzliche Regelung getroffen würde. Bisher handhabt das jedes Bundesland beziehungsweise sogar jeder Landkreis anders.

Dabei wäre es leicht, so Haehne, eine einheitliche Lösung zu finden. Er hat in seiner Ausbildung vier praktische Prüfungen zur Medikamentengabe abgelegt. Und in einigen Einsatzgebieten haben behandelnde Notärzte längst bewährte Algorithmen entwickelt, die vorschreiben, was in welcher Situation zu tun ist. Damit wären Notfallsanitäter auf der sicheren Seite. „Ich hoffe, dass die Ärzteverbände und unser Gesundheitsminister Herr Spahn das Video zu sehen bekommen und endlich handeln“, sagt Haehne.

Antwortvideo von „Doc Caro“

Bis es dazu kommt, muss ihm der Zuspruch der Kollegen helfen. Und der ist inzwischen ebenfalls sehr kreativ. Eine Notärztin, die sich „Doc Caro“ nennt, hat Haehne mit einem Video geantwortet, dieselbe Melodie, aber ein abgewandelter Text. „Doc Caro“ singt: „Guten Tag, lieber Felix Peter, du kompetenter Notfallsanitäter. Ich bin Doc Caro, und ich komm‘ mal wieder später, bis dahin sei doch bitte nett am Patientenbett. Denn ist der Zucker derangiert, gib Glucose routiniert. Wenn der Patient vor Schmerzen schreit, hältst du Morphin bereit. Ist der Blutdruck opulent, wird mit Ebrantil gesenkt. Hat der Patient einen Herzinfarkt, hältst du Aspisol parat. Denn du bist ja Notfallsanitäter, du brauchst mich dafür nicht jetzt und auch nicht später.“ Das Video ist inzwischen auch schon eine Viertelmillion Mal aufgerufen worden.