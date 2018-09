Da es sich hierbei um Bundesrecht handelt, dürfen Städte und Gemeinden nicht darauf verzichten.

Straßenausbaubeiträge: Diese werden bei Sanierung und Neubau von kommunalen Straßen entlang bereits erschlossener Grundstücke als Einmalbetrag fällig – und zwar nur für die direkten Anlieger. Niedersächsische Städte und Gemeinden können eine solche teilweise Kostenerstattung per Satzung regeln, sie müssen es aber nicht. Die Höhe richtet sich nach der Art der Bebauung, vor allem nach der Länge des Grundstücks an der betreffenden Straße. Eigentümer dürfen diese Straßenausbaubeiträge nicht auf ihre Wohnungsmieter umlegen.

Wiederkehrende Beiträge: Seit April 2017 können niedersächsische Kommunen einen Teil ihrer Straßenbaukosten auf sogenannte Abrechnungseinheiten verteilen: Nicht nur die direkten Anlieger, sondern alle Eigentümer in einem Gebiet, das von der neuen Straße profitiert, müssen dann in jährlichen Schritten ihren Obolus abstottern. So wird die finanzielle Last zeitlich gestreckt und auf breitere Schultern verteilt. Umstritten ist, ob Eigentümer ihre Beiträge von ihren Mietern zurückholen können.

Grundsteuer: Einige Städte und Gemeinden verzichten ganz auf die Erhebung von Beiträgen, holen sich aber ihre Straßenbaukosten über einen höheren Hebesatz bei der Grundsteuer rein. Davon sind dann sämtliche Eigentümer in der Kommune betroffen. Sie können sich das Geld aber über die Nebenkostenabrechnung von den Mietern zurückholen. Anders als die Beiträge sind diese Steuereinnahmen nicht zweckgebunden. Die Kommunen können sie also durchaus auch für Schwimmbäder und Bibliotheken oder auch nur zum Stopfen von Haushaltslöchern nutzen.