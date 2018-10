Der Ballonfahrer aus Niedersachsen, der zahlreiche Kunden in ganz Norddeutschland betrogen hat, sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) (Patrick Pleul / dpa)

Die Liste der Vorwürfe gegen den Ballonfahrt-Anbieter Karsten F. aus Handeloh in Niedersachsen ist inzwischen lang: Gewerbsmäßiger Betrug, Fliegen ohne Lizenz, Bankrott und Steuerhinterziehung. Nun hat die Staatsanwaltschaft Stade erstmals einen Haftbefehl erlassen. Seit einer Woche sitze F. in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt, sagt Sprecher Kai Thomas Breas. Der Grund: Es bestehe Fluchtgefahr.

Am vergangenen Montag war F. zu einer Verhandlung wegen Steuerhinterziehung vor dem Amtsgericht Stade erschienen. Dort wurde er zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt. Das Urteil sei jedoch nicht rechtskräftig, da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch F.s Anwalt in Berufung gehen wollten, sagt Breas. Direkt im Anschluss an die Sitzung sei F. verhaftet worden.

Dem Ballonfahrer drohen verschiedene Szenarien, die jedoch fast alle auf eine Gefängnisstrafe hinauslaufen. Das jüngste Urteil wegen Steuerhinterziehung könne - sollte in zweiter Instanz eine Freiheitsstrafe verhängt werden - zu einer bereits bestehenden Verurteilung wegen Betrugs hinzugezählt werden, erklärt Breas. Im Dezember 2017 war F. zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt worden (wir berichteten). Er hatte über verschiedene Webseiten (Phönix Ballooning, Heideballon, Hanseballon und ballonfahrt.de) jahrelang Gutscheine für Ballonfahrten verkauft, diese Fahrten jedoch nicht durchgeführt. Die Strafe war zur Bewährung ausgesetzt worden; F. blieb deshalb auf freiem Fuß.

Diese Bewährung hat das Amtsgericht Tostedt jedoch ebenfalls in der vergangenen Woche widerrufen. F. soll trotz des Urteils weiter im Ballongeschäft tätig gewesen sein und somit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Laut seinem Anwalt Rainer Frank will F. gegen die Entscheidung des Gerichts Beschwerde einlegen.

Die Staatsanwaltschaft sieht Karsten F. nun als fluchtgefährdet an. Er habe Pläne geäußert, ins europäische Ausland zu gehen, sagt Breas. Die Staatsanwaltschaft will verhindern, dass er sich dem Zugriff der Behörden entzieht - denn sie ermittelt gegen F. seit Kurzem auch wegen Straftaten im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren. Der Vorwurf: besonders schwerer Bankrott.

"Wir gehen davon aus, dass er Vermögen beiseite geschafft hat", sagt Breas. Wie berichtet, wurden bei einer Razzia Anfang September zahlreiche Gegenstände aus F.s Besitz beschlagnahmt, darunter Autos und Ballonkörbe. Der Wert werde auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt, so Breas. Darüber hinaus habe F. von Dezember 2017 bis Ende August 2018 noch 155.000 Euro durch Ticketverkäufe eingenommen. Diese Vermögenswerte habe er dem Insolvenzverwalter verschwiegen. Rainer Frank zufolge bestreitet F. diese Vorwürfe: Er habe alles offen gelegt. Auch die Verhältnismäßigkeit der Untersuchungshaft stellt der Anwalt infrage: Im Schengenraum gelte schließlich der europäische Haftbefehl. Nur weil jemand im Ausland eine Firma gründe, hieße das noch nicht, dass er sich dem Verfahren entziehen wolle.

Die Staatsanwaltschaft will ihre Ermittlungen nun zügig abschließen und Anklage erheben. Für Karsten F. sieht es nicht gut aus. Unklar ist, inwieweit sich seine Freiheitsstrafe von 20 Monaten noch erhöhen kann. Für besonders schweren Bankrott liegt das Strafmaß bei sechs Monaten bis zu zehn Jahren Haft.