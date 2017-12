Niedersachsen wird laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bereits im kommenden Jahr einen zusätzlichen Feiertag erhalten. "Ich gehe davon aus, dass wir diese Entscheidung im ersten Halbjahr 2018 treffen werden. Das liegt ja schon deswegen nah, weil wir im Jahr 2018 starten wollen", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Welcher Tag es genau wird, ließ Weil offen. "Wie schon im Wahlkampf gesagt: Ich kann mir den Reformationstag vorstellen. Und zwar unter der Überschrift "Zusammenarbeit der Religionen"." Als Anknüpfungspunkt könnte die Art und Weise dienen, wie die evangelische Kirche das Reformationsjubiläum interpretiert habe. Die Landesregierung werde aber noch mit anderen reden und sich deren Meinung anhören. Dies seien die christlichen Kirchen, andere Religionsgemeinschaften, die Wirtschaft und die Oppositionsparteien.

Auch der CDU-Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, hatte sich für den Reformationstag als zusätzlichen Feiertag in Niedersachsen ausgesprochen.

Pläne auch in Bremen

In Bremen waren bereits ähnliche Forderungen laut geworden. Doch die Unternehmerverbände in Niedersachsen und Bremen wehren sich gegen die Einführung eines weiteren Feiertags. "Das diffuse Gefühl einer angeblichen Ungerechtigkeit im Vergleich zu süddeutschen Bundesländern kann eine Auseinandersetzung mit den Fakten, etwa den erheblichen Kosten, nicht ersetzen", teilten die Arbeitgebervertreter jüngst in Bremen mit. Der niedersächsische Unternehmerverband bezifferte die Kosten allein für Niedersachsen auf eine Milliarden Euro.

In Bremen beschäftigte sich die Wirtschaftsdeputation, die sich aus Abgeordneten und Vertretern der Senatsbehörde zusammensetzt, mit dem Thema. Dieser Ausschuss solle prüfen, inwieweit ein zusätzlicher Feiertag vereinbar mit der Wirtschaft im kleinsten Bundesland sei, sagte ein Sprecher des Wirtschaftssenators Ende November. Neben dem 31. Oktober gibt es auch Anträge, die den Tag der Befreiung am 8. Mai oder den Internationalen Frauentag am 8. März zum Feiertag ernennen wollen. (dpa)