Verfolgungsjagd der Traber beim Duhner Wattrennen. Mehr als 100 Starter waren zu den Trab- und Galopprennen gemeldet. (Shirin Abedi)

Erst waren es rund 150 angekündigte Starter beim Duhner Wattrennen. Am Sonntagmorgen sprach Jos van der Meer, sechster amtierender Präsident des Duhner Wattrennvereins, dann von etwa 110. Beim Start des zweiten Rennens fehlten dann noch ein paar, nämlich drei von neun Pferden und ein Fahrer: Die Trabrennpferde Enjoy Dream und Boucher Le Blanc waren krank oder verletzt gemeldet, Vigo Bes und Bernd Schrödl steckten im Stau.

Der zuvor bereits als Favorit gehandelte Gentleman As war der verbliebenen Konkurrenz um zwei Längen voraus und machte das Rennen mit seiner Fahrerin Katie Beer. Doch ehe sich die schon sprichwörtlichen „nervigen Traber“ und „rassigen Galopper“ im Einsatz auf dem unegalen Oval ins Zeug warfen, gab es für Ehrengäste und Gäste beim traditionellen Bügeltrunk, dem gesellschaftlichen Aufgalopp des Rennens, allerhand zu hören.

Rennpräsident Jos van der Meer, Schirmherr und Oberbürgermeister Ulrich Getsch, Landrat Kai-Uwe Bielefeld und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) lobten das Engagement der 1000 Ehrenamtlichen bei dem großen Cuxhavener Rennen und vergaßen auch die 60 Sponsoren und das Heimatgefühl nicht. „Wenn man von der Küste kommt, liegt einem die Küste auch besonders am Herzen“, bekannte Lies. Und das Pferd im Landeswappen sei Symbol für Stolz und Selbstbewusstsein.

Zugleich übernahm der Minister neben den Ressorts Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz einen Fantasie-Posten: „Küstenminister bleibe ich weiter, auch wenn das Hafenministerium ja jetzt woanders ist.“ Als Ronny Bonk auf Schwarze Perle das siebte Rennen gewonnen hatte, oblag es Lies, der Reiterin die Wander-Trophäe des niedersächsischen Ministerpräsidenten zu überreichen – ein weißes Porzellanpferd. Wert: rund 300 Euro. Der Verein weiß das, weil im vergangenen Jahr der filigrane Schweif abgebrochen war und Ersatz beschafft werden musste.

Eine klare Ansage

Nicht alle Hoffnungen gingen in Erfüllung. Dem Hooksieler Traber Günther Lühring gelang es nicht, mit Ricmic de Val zum dritten Mal in Folge das Blaue Band des Wattenmeeres zu erringen. Die Auszeichnung ging an Kornelius Kluth als Fahrer von Sjs Sunday. Vor dem Spektakel traten erst einmal Neptun, sein Gefolge und die Heimat-Maskotten Jan Cux und Cuxi auf den Plan.

Der Meeresgott, den Karl-Heinz Rohbrecht verkörperte, musste sein Reich freigeben für das laut Rennverein „international zu den skurrilsten Traditionsveranstaltungen zählende“ Duhner Wattrennen. Ein wortreicher Akt, der mit einer klaren Ansage endet: „Stellt euch auf, der Start ist frei, der Gruß von Neptun: Gut Nass, ahoi!“

Kurz vor dem Renntag hatte Karl-Heinz Rohbrecht verraten, dass auch er hart trainiert, obwohl es sein 24. Auftritt beim Duhner Wattrennen war: „Ich bin schon seit 14 Tagen am Üben.“ Den Neptun allerdings, der in den Ferien zusammen mit Pastor, Einseifer und Rasierer Badegäste Watt-Taufritualen unterzieht, gibt er erst seit 15 Jahren. „Den Text habe ich immer vierfach bei mir, damit nichts schief geht.“ So war der feierliche Start der fünf Trab- und sechs Galopprennen, des Trabreitens und eines Ponyreitens eine sichere Sache.

Das Duhner Wattrennen ist ganz Tradition, auch wenn die Zahlen und Daten von späteren Chronisten noch Feinarbeit im Abgleich verlangen werden. Mit den Zahlen ist es so eine Sache: Das erste Rennen des Vereins wurde im Juni 1902 ausgetragen, das gilt als verbrieft. Ehrenpräsident Henry Böhack freute sich am Sonntag, sein 85. Duhner Wattrennen zu erleben.

Getsch und Lies sprachen vom 44. Rennen in Folge, ohne Unterbrechung, über Lautsprecher am Deich wurde die Nachricht verbreitet, es handle sich um den 79. Renntag in der Geschichte des Vereins. Die Schwestern Hannah (10) und Jana (8) haben selbst erlebt, dass knapp daneben auch vorbei ist: Die pferdebegeisterten Schwestern aus Seesen machen nicht zum ersten Mal Ferien in Cuxhaven mit ihren Großeltern Rolf und Erika Macke.

Außer Rennpferden auch Schaueinlagen

„Im vergangenen Jahr sind wir einen Tag vor dem Rennen abgereist“, sagt die Großmutter. Jetzt geht es um Wiedergutmachung. Jens und Petra Boog und ihre Tochter Jordis aus Dortmund sind eigentlich auf dem Deichbrand-Festival und haben das Pferderennen „zufällig“ entdeckt. „Da sind wir tagsüber hier – bis zum Auftritt der Toten Hosen“ am Sonntagabend.

Ob nervig oder rassig, außer Rennpferden waren auch Schaueinlagen von Haflingern, die Polizeireiterstaffel und ein lilafarbenes Einhorn zu sehen, ein Maskottchen, das jemand auf den streng bewachten Zaun am Geläuf gestellt hatte. Und von weiteren Außenseitern war zu hören. „Wir haben vier Esel“, beantwortete Minister Lies die Frage, weshalb er nicht selbst reite.