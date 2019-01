Laut niedersächsischem Kultusministerium ist die am besten versorgte Schulform wie im Vorjahr das Gymnasium. (Marijan Murat/dpa)

Grüne und Liberale witterten eine Verschleierungstaktik. Zur besten Mittagsessenszeit am Sonntag, wenn Opposition, Verbandsvertreter und auch Medienleute ihre E-Mails nicht permanent prüfen, hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die neuesten Zahlen zur Unterrichtsversorgung (UV) an den Schulen bekannt gegeben. Diese fallen zwar mit einer Steigerung um 0,7 Prozentpunkte leicht besser als im vergangenen Schuljahr aus, liegen mit dem Durchschnittswert von landesweit 99,4 Prozent aber immer noch weit hinter den gesteckten Zielen zurück.

Massive Stundenausfälle seien also weiter an der Tagesordnung, befürchten Opposition und Lehrerorganisationen. „Da hätte ich meine Öffentlichkeitsarbeit auch auf Sparflamme runtergefahren“, giftete FDP-Fraktionsvize Björn Försterling am Montag in Hannover. „Minister Tonne konnte seinen Wert nur mit statistischen Taschenspielertricks ­erreichen und nicht etwa über das dringend benötigte, zusätzliche Personal an den Schulen“, kritisierte Grünen-Schulexpertin Julia Willie Hamburg mit Blick auf die von der SPD/CDU-Regierung vollzogene Verlagerung der vorschulischen Sprachförderung aus den Grundschulen in die Kindergärten. „Deshalb wird die Entlastung an den Schulen auch nicht spürbar sein.“

Mehr zum Thema Bremer Schülerzahlen steigen rasant Senat plant Sofortprogramm für den Schulausbau An zahlreichen Bremer Schulstandorten werden zum Sommer nächsten Jahres Mobilbauklassen entstehen. ... mehr »

Tonne selbst übte sich in verhaltenem Optimismus. „Die im vergangenen Jahr gestarteten Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung tragen erste Früchte“, erklärte der Ressortchef. Man habe deutlich mehr Lehrkräfte einstellen können, als aus dem aktiven Schuldienst ausgetreten seien. „Es gibt zugleich aber keinen Grund, in unseren intensiven Bemühungen für eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung an unseren niedersächsischen Schulen nachzulassen“, mahnte der Minister sich selbst und seine Mitarbeiter. Ein Baustein sei dabei, dass das Land Niedersachsen die Hinzuverdienstgrenze für pensionierte Lehrkräfte angehoben habe. Diese könnten nun im Schnitt mehr als doppelt so viel Unterricht erteilen als bislang.

"Das ist alles andere als zufriedenstellend"

Laut Ministerium ist die am besten versorgte Schulform wie im Vorjahr das Gymnasium. Der UV-Wert liegt bezogen auf den Stichtag vom August 2018 bei 102,2 Prozent, 2017 waren es 100,7 Prozent. Die Grundschulen kommen auf 101,7 Prozent (2017: 100,6). Die Gesamtschulen erreichen 98,4 Prozent (97,6), die Oberschulen liegen bei 96,2 Prozent (95,9) und die Förderschulen bei 93,4 Prozent (93,1). Die Realschulen verharren auf ihren Vorjahreswert von 94,7 Prozent; bei den Hauptschulen sank die UV dagegen erneut: von 95,6 auf 94,7 Prozent.

„Das ist alles andere als zufriedenstellend“, bemängelte der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL) die dürftigen Zahlen bei den Haupt- und Realschulen. Landeschef Torsten Neumann forderte, alle Lehrer mindestens nach A 13 zu besolden, „damit nicht noch mehr Bewerber eine Anstellung in einem anderen Bundesland bevorzugen“. Der Vorsitzende warnte zudem vor allzu großen Hoffnungen beim Einsatz von Pensionären. „Diese werden nicht in der wirklich benötigten Zahl bereit sein, wieder in den Schuldienst einzutreten“, prophezeite Neumann. „Die Statistik zeigt eine krasse Unwucht zugunsten der Gymnasien“, schimpfte die Grünen-Abgeordnete Hamburg. „Die anderen Schulformen werden im Regen stehengelassen. Bildungsgerechtigkeit sieht anders aus.“

Hier widersprach Horst Audritz, der Vorsitzende des Philologenverbands, heftig. Von heiler Welt an den Gymnasien könne angesichts eines „desaströs hohen Unterrichtsausfalls“ in mittlerweile neun Mangelfächern wie Mathematik überhaupt keine Rede sein. Dem Ministerium fehle es an zukunftsweisenden Konzepten. Die „unhaltbare Abordnungspraxis“, bei der Gymnasiallehrer an anderen Schulen aushelfen, sei nicht wie zugesagt reduziert worden, sondern werde im Gegenteil immer umfangreicher, so Audritz. Dabei habe Ressortchef Tonne doch angekündigt, die „Lehrerkarawanen durch Niedersachsen zügig stoppen“ zu wollen. „Hier muss das Kultusministerium endlich Lösungen präsentieren; leere Versprechungen allein genügen nicht.“