Weiterer Schlachtbetrieb gerät in die Kritik

dpa

Hannover. Erneut steht ein niedersächsischer Schlachthof nach Vorwürfen von Tierquälerei in der Kritik. Videos von versteckten Kameras zeigten, wie Schweine bis zu 40 Mal mit Elektroschockern gequält worden seien, berichtete das Deutsche Tierschutzbüro am Dienstag in Berlin.