Steht inmitten von viel Grün: ein Weltkriegsbunker in Wilhelmshaven. (dpa)

Fans ungewöhnlicher Wohnhäuser können am Samstag einen Weltkriegsbunker in Wilhelmshaven ersteigern. Der siebengeschossige oberirdische Rundbau aus dem Jahr 1941 soll bei der Sommerauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG in Rostock versteigert werden. Das Mindestgebot beträgt 19.000 Euro, wie die Auktionatoren mitteilten.

Der Bunker ist im Jahr 1941 erbaut worden und nicht mehr im besten Zustand. (dpa)

In bestem Zustand ist der Stahlbetonbau mit einem Durchmesser von fast 17 Metern aber nicht. Die bis zu 4,80 Meter dicke Decke habe Risse und sei feucht, schreiben die Organisatoren im Auktionskatalog. "Insbesondere die oberen Etagen weisen Feuchtigkeitsschäden auf." Eine Elektroinstallation gebe es zwar, sie sei aber nicht funktionsfähig. Das Grundstück ist den Angaben zufolge gute 1100 Quadratmeter groß und liegt zwischen Einfamilienhäusern und viel Grün.

Insgesamt sollen bei der Auktion 50 Immobilien und Grundstücke aus ganz Norddeutschland unter den Hammer kommen, die meisten davon aus Mecklenburg-Vorpommern. Darunter sind etwa eine Gutsanlage auf der Insel Usedom, Wohn- und Ferienhäuser oder ehemalige Gebäude der Deutschen Bahn. Die Summe der Startgebote umfasst laut Katalog rund 1,5 Millionen Euro. (lni/dpa)