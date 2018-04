Landwirtschaftskammer verweist auf Impfprogramme, Hygieneregeln und Beratung der Bauern

Weniger Antibiotika in den Ställen

Elmar Stephan

Hannover/Oldenburg. Das Drehen an vielen Stellschrauben in der Nutztierhaltung führt zur Verringerung des Antibiotika-Einsatzes. Dass der Verbrauch an Antibiotika sinkt, zeigen die Zahlen: Wurden 2011 noch 1024 Tonnen Antibiotika an Tierärzte und Tierarztpraxen in den niedersächsischen Postleitzahlengebieten ausgegeben, waren es 2016 nur noch 423 Tonnen, heißt es dazu aus dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium in Hannover.