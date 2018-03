Gastautor Volker Müller kritisiert ein Übermaß an Bürokratie. (dpa)

Die Große Koalition in Niedersachsen und ein um Digitales erweitertes Wirtschaftsministerium unter CDU-Führung geben Anlass zu Hoffnungen auf eine wirtschaftsfreundliche Politik. Was Privatpersonen zuweilen nervt, kann für Unternehmen schnell zum Wettbewerbsnachteil werden. Damit meine ich langwierige Verfahren und ein Übermaß an Bürokratie. Dieses Thema begleitet uns schon seit Jahren, und wir beobachten leider eine kontinuierliche Zunahme des bürokratischen Aufwands, mit dem Unternehmen konfrontiert sind. Das bindet einerseits personelle sowie zeitliche Ressourcen und blockiert zusätzlich Fortschritt, Investitionen und Innovation.

Dass Vorgänge wie beispielsweise Genehmigungsverfahren nach reglementierten Prozessen ablaufen müssen, ist nachvollziehbar. Doch es kann nicht sein, dass Behörden im Zeitalter der Digitalisierung noch ohne Dokumentenmanagementsystem arbeiten. Wenn bei einem Genehmigungsverfahren die Anträge in 20-facher Ausführung angefordert werden und jeder Antrag einen Aktenordner füllt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Vorgang nicht effizienter und schneller werden kann.

Volker Müller ist Geschäftsführer des Instituts der Norddeutschen Wirtschaft in Hannover. (Volker Müller)

Hier können Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt und vor allem digitalisiert werden. Dann muss auch kein Unternehmen mehr auf eine Baugenehmigung für einen 350 Quadratmeter großen Anbau einer 13.000-Quadratmeter-Halle geschlagene sieben Monate warten. Man muss Unternehmen die Chance geben, planbar und in absehbarer Zeit Projekte umzusetzen.

Ein nicht weniger wichtiges Beispiel sind die Dokumentationsvorschriften in der Gesundheitswirtschaft. Die Belastung des Personals ist immens. Insgesamt verbringen Pflegekräfte täglich circa drei Stunden mit der Dokumentation ihrer Tätigkeiten, ein Chefarzt kommt auf circa fünf Stunden. Pflegekräfte und Ärzte sollten entlastet werden und ihrem eigentlichen Beruf nachgehen können.

Unnötige bürokratische Belastungen sind ein Querschnittsthema, das sich durch fast alle Wirtschaftszweige zieht. Sie legen den Unternehmen vermeidbare Steine in den Weg. Der Koalitionsvertrag von SPD und CDU und das Bekenntnis zum „Abbau überflüssiger Bürokratie“ lassen hoffen, dass bürokratische Altlasten überwunden werden können.

Wir wünschen uns von der neuen Landesregierung ein umfassendes und konkretes Effizienzpaket, damit weitere Hürden fallen. Dann können sich die Unternehmen in Niedersachsen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und damit für Wirtschaftswachstum, für Beschäftigung und für gesellschaftlichen Wohlstand sorgen.

Unser Gastautor

Volker Müller ist seit dem Jahr 2000 Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und Geschäftsführer des Instituts der Norddeutschen Wirtschaft in Hannover.