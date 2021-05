Innenminister Boris Pistroius (SPD) sieht eine zunehmende Gefahr durch Rechtsextremisten. (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Die Corona-Einschränkungen haben die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität in Niedersachsen sinken lassen. 2020 registrierte die Polizei insgesamt 3286 Delikte – 10,8 Prozent weniger als im Vorjahr. „Das ist gut, aber kein Grund zum Jubeln“, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover. Zwar hebe sich das Land damit deutlich vom Rest der Republik ab, wo bundesweit ein Anstieg von rund neun Prozent zu verzeichnen sei. Dabei handele es sich aber um eine „Momentaufnahme“. Insbesondere die gestiegene Gewaltbereitschaft und der Hass der rechtsextremen Szene bereiteten Sorgen.

„Auch wenn man nach den vielen Berichten einen anderen Eindruck haben könnte, hatten wir es mit einem vergleichsweise reduzierten und friedlicheren Versammlungsgeschehen zu tun“, berichtete Landespolizeipräsident Axel Brockmann. Rückgänge waren nach seinen Worten in nahezu allen Phänomen-Bereichen zu registrieren, also „links“, „rechts“, „ausländische Ideologie“ und „religiöse Ideologie“. Einen Anstieg gab es danach lediglich bei den Delikten, die die Ermittler nicht eindeutig politisch zuordnen konnten – um zehn Prozent auf 571. Hierfür waren laut Brockmann „maßgeblich die Corona-Proteste“ verantwortlich, also Rangeleien und das Zeigen verbotener Symbole auf „Querdenker“-Demos gegen die vermeintliche staatliche Repression. Deren Teilnehmer seien oft nicht in einem bestimmten Lager zu verorten.

Erstmals mehr rechts- als linksextreme Straftaten

Weiter rückläufig sind die Zahlen der politischen Gewalttaten. Diese sank auf 161, den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Aber: Die Zahl rechtsextremer Gewaltdelikte stieg erneut und überholte mit 68 erstmals auch die der Linksextremisten. Zwei davon ordnete die Polizei sogar dem Bereich Terrorismus zu. „Das ist ein deutliches Warnsignal und Beleg für die große Gefahr, die von Rechtsextremisten ausgeht“, warnte Minister Pistorius. In den beiden Fällen sei es um die Vorbereitung von schweren Anschlägen gegangen, erklärte Brockmann.

Darüber hinaus verübten Neonazis sechs Brandstiftungen unter anderem auf ein Restaurant in Syke und ein Haus in Göttingen. Der Sprengstoff-Anschlag auf den Briefkasten einer Aktivistin in Einbeck, für die eine örtliche Kameradschaft verantwortlich war, taucht ebenfalls in dieser Statistik auf. Während Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte auf sechs Taten zurückgingen, stieg die Zahl der fremdenfeindlichen und rassistischen Hassdelikte deutlich an.

Im linken Spektrum betrafen die Gewaltdelikte vor allem Attacken auf Polizeibeamte, AfD-Politiker und Verbindungsstudenten. Auch drei Brandstiftungen verzeichnete die Polizei: auf ein Logistikzentrum eines Versandhandels, auf einen Mobilfunkmast sowie auf einen „jagdlichen Ansitz“, sagte der Polizeichef. Keine dieser Straftaten erreiche aber die „Qualität Terrorismus“.

Innenminister kündigt Personalverstärkung an

Unter dem Stichwort „religiöse Ideologie“ führte die Polizei dagegen zwölf Terrorverfahren, acht weniger als 2019. Bei „ausländischer Ideologie“ waren es drei, eines weniger als im Vorjahr. „Der Islamismus hat für uns nach wie vor eine sehr hohe Priorität“, betonte Pistorius. Der Minister kündigte deutliche Personalverstärkungen sowohl für das Landeskriminalamt als auch für die Fachkommissariate Staatsschutz in den Zentralen Kriminalinspektionen im gesamten Land an. „Wir werden noch schlagkräftiger.“