Zahl sinkt wegen Wirtschaftsboom

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Weniger Menschen leben in Armut

Michael Evers

Hannover. Die anhaltend gute Wirtschaftslage und die weiter sinkende Arbeitslosigkeit führen in Niedersachsen mit erheblichem Zeitverzug nun auch zu einem leichten Rückgang der Armut. Rund 1,24 Millionen Menschen waren 2017 von Armut bedroht, 12 000 weniger als im Jahr davor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Hannover mitteilte.