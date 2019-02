Die Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gestiegen. (Sebastian Gollnow/dpa)

Die Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gestiegen. Landesweit kamen 2018 auf den Straßen 424 Menschen ums Leben. Dies seien 19 Männer und Frauen oder 4,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Mittwoch nach vorläufigen Ergebnissen. Auch bundesweit gab es mehr Verkehrstote - die Zahl stieg um 2,7 Prozent auf 3265 Menschen.

In Bremen dagegen starben im Jahresvergleich weniger Menschen. Dort gab es 2018 sechs Verkehrstote, nachdem es 2017 noch 13 gewesen waren. (dpa)