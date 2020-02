Landesamt für Statistik

Weniger Verurteilungen an Niedersachsens Gerichten

Ist man vor Gericht in Gottes Hand? Das kommt auf das Alter an: Die Zahl der Verurteilten in Niedersachsen sinkt, dafür steigt der Anteil der Erwachsenen an den Verurteilten.