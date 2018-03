Nicht nur Schulranzen sind teuer. Der Landeselternrat und die Landesarmutskonferenz fordern mehr Unterstützung für arme Familien. (dpa)

Es fängt beim Markentuschkasten in der Grundschule an, setzt sich beim grafikfähigen Taschenrechner in der weiterführenden Schule fort und endet mit der Anschaffung eines Tablets in der Oberstufe. Schule ist teuer und Schule tut wenig dafür, die Kosten für Eltern zu senken. Das geht aus einer Studie des sozialwissenschaftlichen Instituts der evangelischen Kirche zu den Schulbedarfskosten in Niedersachsen hervor.

Die Landesarmutskonferenz und der Landeselternrat fordern Konsequenzen. „Einhundert Euro im Jahr reichen bei Weitem nicht aus“, sagt der Vorsitzende des niedersächsischen Landeselternrates, Mike Finke. Einhundert Euro im Jahr, das ist der Betrag, den Kinder aus Hartz-IV-Familien vom Staat für den Schulbedarf erhalten.

Das Geld zahlt der Bund seit 2011 aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Seither wurde die Summe nicht erhöht. „Das sind mindestens 200 Euro Unterdeckung“, meint der Geschäftsführer der Landearmutskonferenz in Niedersachsen, Klaus-Dieter Gleitze. Die Studie des Sozialwissenschaftlers Andreas Mayert sieht vor allem in den hohen Kosten für die Einschulung und beim Übergang an die weiterführende Schule ein Problem.

Er hat in der Befragung festgestellt, dass Lehrer von Eltern Markenprodukte einfordern, auch wenn es günstigere Varianten gibt, Arbeitshefte müssten angeschafft werden und würden dann doch nicht benutzt. Mayert spricht von „Konfliktpotenzial“. Hinzu kämen Beiträge für die Klassenkasse, fürs Kopieren, für Tagesausflüge, Theaterfahrten, Projektwochen und Klassenfahrten.

Eltern hätten Angst, dass ihre Kinder nicht mithalten können, und sparten bei sich selbst. 129.100 Kinder und Jugendliche in Niedersachsen erhielten im vergangenen Jahr 100 Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Die Bundesagentur erfasst aber nur die Betroffenen aus Hartz-IV-Familien, die vom Jobcenter betreut werden.

Familien, die Sozialleistungen von den Kommunen erhalten, sind nicht eingerechnet. Die Sprecherin der Arbeitsagentur für Niedersachsen, Anja Schmiedeke, spricht von einer „guten Ausstattung“ durch die Pauschale. In einer „Massenverwaltung“ sei es nicht leistbar, den individuellen Bedarf zu ermitteln.

Lehrkräften fehlt es an Empathie

Die tatsächlichen Kosten pro Schulkind und Jahr indes lägen bei 700 bis 1400 Euro, hat der Landeselternrat ausgerechnet. Allein ein Taschenrechner koste schon mal 100 Euro, so Finke. Häufig bestünden die Schulen auf das teurere Modell und auf den Klassensatz, damit alle mit dem gleichen Gerät arbeiten. „Sollen Eltern ab Klasse 1 für den Taschenrechner in Klasse 9 sparen?“, fragt er.

Den Lehrkräften fehle es häufig an Empathie und nun verlange das Land Niederachsen auch noch, dass die Kinder ihr eigenes mobiles Endgerät mit zur Schule bringen. „Bring your own device“ ist die Maxime des Kultusministeriums. Im Klartext heißt das, dass Eltern die Tablets für die Schule selbst bezahlen müssen. Dabei soll die Schule offen sein für alle Endgeräte, also auch für die günstigeren Android-Varianten.

„In der Praxis führen die Schulen jedoch häufig die teuren i-Pads ein“, weiß der Vorsitzende des Landeselternrates. „Die Schule diktiert den Eltern, was sie kaufen sollen.“ Finke fordert, die Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes zu erhöhen und für die Anschaffung von digitalen Endgeräten zu öffnen. „Das Bildungs- und Teilhabepaket ist ein bürokratisches Monster, das sich nicht mehr reformieren lässt“, meint hingegen der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Gleitze.

Die Armutsquote liege bei 16 Prozent in Niedersachsen. Jedes fünfte Kind sei armutsgefährdet. Der Geschäftsführer fordert, Kinder aus armen Familien nicht länger zu stigmatisieren. Allerdings meint er auch, dass Bildung nicht der einzige Weg aus der Armut sei. „Wenn wir am Ende des Tages nur noch Professoren haben, die Taxi fahren, bringt das auch nichts.“

"Die Oberstufe ist besonders teuer

Eltern, die Hartz-IV erhalten, können sich von den Ausleihgebühren für Schulbücher befreien lassen. Den Erkenntnissen der Studie zufolge aber geben Schulen und Jobcenter diese Information häufig nicht an die Betroffenen weiter. Spätestens in der Oberstufe ist es dann vorbei mit der Schulbuchausleihe. Dann müssen die Jobcenter die Kosten übernehmen.

Das hat kürzlich das Landessozialgericht in Celle entschieden. Geklagt hatte ein Schülerin, die die rund 200 Euro für Schulbücher nicht aufbringen konnte. Das Jobcenter hatte verlangt, dass ihre Mutter der Schülerin die Bücher aus dem Hartz-IV-Regelsatz bezahlt. „Die Oberstufe ist besonders teuer“, weiß der Vorsitzende des Landeselternrates.

Das betreffe nicht nur die Schulbücher, sondern auch die Schulbustickets, die Eltern für Jugendliche ab der elften Klasse selbst bezahlen müssen. „Das können je nach Entfernung schon einmal einhundert Euro im Monat sein“, weiß Finke. Immerhin habe die neue rot-schwarze Landesregierung im Koalitionsvertrag die stufenweise Einführung des kostenfreien Schülerverkehrs in der Sekundarstufe II sowie die Einführung eines „Niedersachsen-Schülertickets“ versprochen.