Im Kreis Cloppenburg impfen Ärzteteams dezentral. Dadurch ist der Weg für Menschen, die einen Piks erhalten, kurz und weniger zeitaufwendig. (Sebastian Gollnow /dpa)

Das Örtchen Lastrup im Kreis Cloppenburg ist vor allem für seine Wurst bekannt. Schinken, Krakauer, Bierknacker und Kochsalami aus dem Hause Schulte liegen als Lastruper Wurstwaren in den Kühlregalen der Fachgeschäfte. Wer sich im Pferdesport etwas auskennt, der weiß, dass in Lastrup auch die Firma Böckmann ihren Sitz hat. Die Pferdeanhänger, die das Unternehmen herstellt, rollen in ganz Deutschland und Europa über die Straßen.

Über Lastrup wird in diesen Tagen aber auch noch aus einem anderen Grund gesprochen. In der kleinen Gemeinde, in der 7350 Menschen leben, sind alle über 80-Jährigen, die sich impfen lassen wollten, schon geimpft. Bereits zum zweiten Mal. Während es im restlichen Niedersachsen immer noch Impfzentren gibt, die darauf warten, überhaupt mit der Arbeit beginnen zu können, ist die Arbeit in Lastrup fürs Erste erledigt.

„Es läuft sehr gut“, sagt Sascha Rühl, Sprecher des Landkreises Cloppenburg. Es läuft sehr gut, weil man sich im Nordwesten Niedersachsens entschieden hat, eine andere Strategie als im Rest des Landes zu fahren. Im Kreis Cloppenburg wird dezentral geimpft. Zwar gibt es auch hier ein Impfzentrum, es befindet sich in der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre. Aber darüber hinaus fahren Impfteams auch raus in die Fläche, direkt ins Dorf.

„Unsere Senioren sind begeistert“, sagt Rühl. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Weg zur Impfung ist kurz und weniger zeitaufwendig als bei einer zentralen Lösung. Es gibt Landkreise in Niedersachsen, in denen die Strecke vom Heimatort bis zum Impfzentrum 50 oder mehr Kilometer lang sein kann. „Das ist oft nur schwer oder gar nicht zu organisieren für die Senioren und ihre Angehörigen“, sagt Rühl.

Dosen in Eigenregie vergeben

Im Kreis Cloppenburg ist vieles leichter. Ein bisschen Glück, sagt Kreissprecher Rühl, sei auch dabei gewesen. Schon früh im Januar waren im Kreis Cloppenburg alle über 80-Jährigen, die in Pflegeeinrichtungen leben, geimpft worden. Weil danach noch Impfdosen übrig waren und das örtliche Impfzentrum noch nicht geöffnet hatte, ergriff der Kreis die Initiative und bat beim Land darum, die Dosen in Eigenregie vergeben zu dürfen. Darauf hatten sich der Landrat und die Bürgermeister von 13 Städten und Gemeinden im Kreis verständigt. Und tatsächlich: Das Land gab grünes Licht, und am 16. Januar impfte ein Team in der Kreissportschule in Lastrup 347 von 400 angeschriebenen Personen. Drei Wochen später folgte die notwendige zweite Impfung an selber Stelle.

Von einer solchen Lösung und solchen Quoten können die übrigen Landkreise nur träumen. Es hakt an vielen Stellen. Es ist immer noch nicht genügend Impfstoff verfügbar. Nur sehr langsam nehmen die Impfzentren ihren Dienst auf, da an manchen Orten immer noch die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen laufen. Viele Impfberechtigte haben darüber hinaus bis heute vergeblich versucht, über die zen-trale Hotline des Landes einen Impftermin zu bekommen. Wer es dann mit Glück, Geschick und Ausdauer geschafft hat, muss sich in der Regel mit einem Platz auf der Warteliste begnügen.

Dieses Problem kennen sie im Kreis Cloppenburg nicht. Dort schreiben die beteiligten Städte und Gemeinden ihre Bürger direkt an. „Es schafft Vertrauen, wenn die Post vom eigenen Rathaus kommt“, sagt Kreissprecher Rühl. Das Amt vor Ort hat die aktuellen Meldedaten vorliegen, so dass Fälle wie aus Hannover undenkbar sind. Dort waren beim zentralen Versand der Impfinformationen auch Briefe an inzwischen Verstorbene gegangen. Auf dem Land dagegen, so Rühl, kenne man sich oft persönlich, „und wenn es Rückfragen gibt, werden die im Rathaus mit einem Anruf geklärt, das geht ganz fix.“

Ein wenig mussten sie zwischenzeitlich aber auch im Kreis Cloppenburg vom Tempo gehen. Drei Wochen lang war zuletzt kein Impfstoff geliefert worden. Kritisiert wurde auch, dass es bei einer Liste mit 13 Städten und Gemeinden, die nacheinander abgearbeitet werden, auch eine Gemeinde geben wird, die als Letztes dran ist und damit am längsten warten muss. „Aber unterm Strich haben wir ein gutes und schnelles System“, sagt Rühl.

Weitere Häkchen hinter Ortsnamen gesetzt

Und inzwischen nehmen die Impfungen auch wieder Fahrt auf. In der vergangenen Woche ist neuer Impfstoff geliefert worden, und seit dem Wochenende können auf der Landkarte des Kreises die nächsten Häkchen hinter Ortsnamen gesetzt werden. Ärzteteams haben in den Gemeinden Cappeln und Lindern sowie an zwei Tagen in der Stadt Löningen alle über 80-Jährigen geimpft.

Die Frage ist noch, ob man das auch in Hannover registriert hat. Die Impfungen in Lastrup gingen für die Verwaltung in der Landeshauptstadt offenbar zu schnell über die Bühne. Sie verschickte noch Briefe mit Impfinformationen, obwohl längst alle über 80-Jährigen geimpft worden waren. Das hatte bei den Empfängern der Post kurzzeitig für Verwirrung gesorgt. Der Kreis Cloppenburg konnte umgehend beruhigen, so Sprecher Rühl. „Wir haben den Leuten gesagt, dass sie die Briefe guten Gewissens ungelesen zur Seite legen können.“