Mit dieser Aufnahme gewann Lars Gerhardts in der Kategorie „Die Schönheit der Herrenhäuser Gärten“. (LARS GERHARDTS)

Hannover. Morgens gegen 7.30 Uhr war es, als Lars Gerhardts auf den Auslöser seiner Kamera drückte. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die Bäume des Georgengartens Hannover. Der Nebel auf einem kleinen See lichtete sich und gab den Blick auf drei ihre Runden ziehende Enten frei. Über eine Brücke im Hintergrund spazierte eine Person mit ihrem Hund. Eine stimmungsvolle Morgendämmerung an einem kalten Novembertag hat der nebenberufliche Fotograf aus Göttingen im Bild festgehalten, für das er mit dem ersten Preis in der Kategorie „Die Schönheit der Herrenhäuser Gärten“ beim internationalen Gartenfotowettbewerb IGPOTY (International Garden Photographer of the Year) belohnt wurde. Die Gewinneraufnahmen 2019 für die weltweiten besten Garten-, Pflanzen-, Blumen- und Botanikfotos sind derzeit in Hannover im Berggarten in einer Freiluftausstellung zu sehen. Sie ist auch in Corona-Zeiten zugänglich. Mehr als 60 großformatige Fotos aus allen Teilen der Welt werden dort präsentiert, die von einer internationalen Jury unter Leitung des Königlichen Botanischen Gartens Kew in London ausgewählt wurden.

Ulrike Adam wurde für ein Foto aus dem Wettbewerb „Die Schönheit der Pflanzen“ ausgezeichnet. Es zeigt verblühte weiß-gelbe Blüten des Zierlauchs in einem Meer von blauen Blüten der Katzenminze aus dem Botanischen Garten Bremen. „Auch Verblühtes ist schön“, betont Adam, die als Heilerziehungspflegerin arbeitet.

Ein Ausgleich zum Beruf

Das Fotografieren ist für sie mehr als ein Hobby – sie beliefert Bildagenturen und stellt selber Kalender mit Blumenmotiven her. „Außerdem ist die Zeit in der Natur für mich ein Ausgleich zum anstrengenden Hauptberuf“, sagt Adam. Sie ist nach Möglichkeit morgens mit der Kamera unterwegs, um mit den ersten Sonnenstrahlen die richtige Stimmung einzufangen. Vor drei Jahren hat sie mit der Aufnahme eines Magnolienbaums im Sonnenaufgang den ersten Preis im Wettbewerb „Europäisches Gartenfoto“ gewonnen, der mit 1000 Euro dotiert ist. „Das war schon gut. Dadurch bin ich bekannter geworden und verkaufe mehr Kalender“, sagt Adam, die viele ihrer Motive direkt vor der Haustür findet – im eigenen Garten in Osterholz-Scharmbeck.

Auch Lizzy Petereit aus Ganderkesee hat ihr Motiv im heimischen Garten gefunden. Mit der Nahaufnahme einer lila-weißen Anemonenblüte hat sie den ersten Preis in der Kategorie „Macro Art“ gewonnen. „Sie ändern ihre Form und Struktur ständig“, so die Fotografin, die als Titel „Panta Rhei“ (Alles fließt) gewählt hat.

In der Ausstellung findet sich auch das mit einem dritten Preis prämierte Foto „Schneesturm im Mai“ aus dem Höhenpark Killesberg in Stuttgart. Es stammt von Martin Staffler, der eine Wiese mit einem großen weißen Kerbelfeld vor dem Hintergrund von weißen Blüten an Taschentuchbäumen im Bild festgehalten hat. Er hat bereits mehrfach erfolgreich an dem Wettbewerb teilgenommen. „Das ist eine schöne Anerkennung für das eigene Schaffen“, betont der gelernte Landschaftsgärtner und studierte Landschaftsarchitekt. Er ist Autor mehrerer Gartenbücher und hat sowohl als Redakteur als auch freiberuflich für Gartenzeitschriften gearbeitet. „Gartenfotos werden immer wichtiger, denn sie sind der Türöffner, damit die Zeitschrift gekauft wird“, sagt Staffler. Und fügt hinzu: „Klassische Gartenpflanzen wie Rosen, Lavendel und Rittersporn standen früher auf den Fotos im Vordergrund. Inzwischen geht es mehr in Richtung ökologischer Garten mit Ziergräsern, Stauden und Blumenzwiebeln-Kombinationen.“ Außerdem spiele auf den Aufnahmen die Dekoration beispielsweise Brunnen, Terrassen oder Pool eine immer wichtigere Rolle.

Entscheidend für eine gute Aufnahme ist der richtige Zeitpunkt. „Mit Blitz kann man nicht viel erreichen. Man muss zum richtigen Licht vor Ort sein. Wenn die Sonne morgens nicht rauskommt, und es trübe bleibt, kann man auch mal vergeblich unterwegs sein“, sagt Staffler. Zu viel Licht ist aber auch nicht gut. Seine Tipps für fotobegeisterte Gartenliebhaber: „Man sollte nie bei strahlendem Sonnenschein im Garten fotografieren, sonst fehlen die Kontraste. Manche Pflanzen gehen erst tagsüber auf, dann ist die Zeit vor dem Sonnenuntergang günstig. Man kann Bildern eine besondere Tiefe verleihen, indem man im Vordergrund zum Beispiel eine Kübelpflanze platziert.“ Adam ergänzt: „Ich bin immer mit zwei Objektiven unterwegs. Eins davon sollte lichtstark sein.“

Die Herrenhäuser Gärten waren 2019 erstmals als eigene Kategorie mit einem Spezialpreis in den Wettbewerb aufgenommen worden, als einziger öffentlicher Garten aus Deutschland. Die Gartenleitung freute sich über 400 Einsendungen von Hobby- und Profifotografen, die auf der Suche nach dem richtigen Motiv den Weg in die Herrenhäuser Gärten fanden. Insgesamt werden IGPOTY-Preise in 20 Kategorien vergeben, wie zum Beispiel „Wildblumen-Landschaften“, „Wildlebende Tiere im Garten“ oder „Schöne Gärten“. Idylle pur sozusagen. Um die Realität des Klimawandels und die Folgen für die Natur dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, wurde im vergangenen Jahr die neue Kategorie „Pflanzen und Planet“ eingeführt. Das Gewinnerbild des Italieners Albert Ceolan zeigt eine zerstörte Baumlandschaft in Südtirol. 14 Millionen Bäume wurden 2018 vom Sturm „Vaia“ gefällt – man sieht einige windschiefe Kiefern, die sich aufrecht gehalten haben in einem Meer von auf dem Boden liegenden Holzstämmen. Damit gewann er auch den IGPOTY-Gesamtpreis.

Weitere Informationen

Zu sehen ist die Freiluftausstellung bis zum 30. April im Subtropenhof des Berggartens Hannover, geöffnet von 9 bis 16.30 Uhr. Die Aufnahmen finden sich auch unter

www.igpoty.com im Internet.