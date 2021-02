Igel, die von sich aus nicht überleben könnten, finden bei Claudia Hüster eine Behausung für den Winter. (Karl-Josef Hildenbrand /dpa)

Den vorerst letzten Igel brachte ein Gartenbesitzer vor wenigen Tagen: Ein zitterndes braunes Bällchen von 400 Gramm. Das Tierchen lag auf der Seite im Schnee, litt unter Atemnot und war völlig unterernährt. Es ist der 31. kleine Stachelritter, der jetzt auf der Intensivstation der Igelhilfe Wiesmoor versorgt wird. Eine Tierärztin behandelte seine Lungenentzündung, und nun wird er aufgepäppelt, damit er seinen Winterschlaf behütet fortsetzen kann. Im Frühjahr, wenn er draußen alleine seine Nahrung findet, wird er in seiner alten Heimat wieder ausgewildert.

Es begann mit zwei elternlosen Stachelbabys, die Claudia Hüster im Frühjahr gebracht wurden. Die zog sie groß. Aber das sprach sich herum, und so wurde sie bald zur Anlaufstelle für verletzte und kranke Igel in Ostfriesland und im Ammerland. Inzwischen sind es über einhundert Tiere, die sie gemeinsam mit Helferinnen gesund gepflegt hat. Manche wogen keine hundert Gramm und hatten kaum eine Überlebenschance. „Aber ich kann doch keinen wieder wegschicken“, sagt Claudia Hüster, die viel Zeit und Geld in die Rettung der bedrohten Tierart steckt. Im August gründete sich die Igelhilfe Wiesmoor als Verein und kann seitdem auch um Spenden werben.

Mehr zum Thema Hilfe für stachelige Gesellen „Insektensterben trifft Igel besonders hart“ Die Aktiven des Netzwerkes Igelfreunde sind gefragt. Sie versorgen pro Jahr allein mehr als 290 hilfebedürftige Tiere stationär – Tendenz steigend. mehr »

Inzwischen haben sich auch „Pflegefamilien“ gefunden, die mehrere Tiere aufnehmen. Wenn, wie im Sommer, allein fünf Würfe mit mehreren Igelkindern gebracht werden, können die nur überleben, wenn sich mehrere Betreuer darum kümmern. „Aber man darf sich das nicht zu einfach vorstellen“, sagt Claudia Hüster. „Igel sind nicht einfach zu versorgen wie ein Kätzchen. Sie brauchen ganz bestimmte Bedingungen, damit sie überleben. Außerdem stinken sie.“ Örtliche Tierärzte versorgen die kleinen Patienten zu günstigen Bedingungen. „Gottlob haben sie das Fachwissen für diese komplizierten Patienten und behandeln sie auch dann, wenn sie nichts daran verdienen“, erklärt Claudia Hüster.

Bei den oft milden Temperaturen der letzten Winter können die Igel nicht durchschlafen. „Bei etwa 10 Grad plus wachen sie auf und gehen auf Nahrungssuche. Aber es sind ja keine Insekten, Würmer oder Schnecken da, die sie fressen können. Viele verhungern dann einfach.“ 650 bis 700 Gramm muss ein „europäischer Braunbrustigel“, so die genaue Bezeichnung, wiegen um den Winter zu überstehen. Wenn die stacheligen Pflegekinder in der Aufzuchtstation dieses Gewicht erreicht haben, werden sie im Außengehege erst an die Kälte gewöhnt. Wenn sie nichts mehr fressen ist das das Zeichen, dass sie sich in ihrem Häuschen schlafen gelegt haben und überwintern dann so in der Station.

Claudia Hüster hat die Igelhilfe gegründet. (Lutz G. Wetzel)

Rund 7000 Stacheln

„Nichts ist schöner, als einen geheilten oder aufgepäppelten Igel nach draußen zu tragen und zu sagen: Hau ab in die Freiheit“, sagt Claudia Hüster. Aber es gibt nicht nur solche Glücksmomente. Gegen die vom Menschen ausgehenden Gefahren helfen den Igeln auch ihre rund 7000 Stacheln nicht. Tiere mit den grässlichsten Verletzungen werden nach Wiesmoor gebracht. „Vor allem die Mähroboter richten großen Schaden an“, berichtet die Igelmutter. „Die rasieren den Tieren die Haut mit den Stacheln ab oder zerfetzen ihre Schnauze. Deshalb ist es wichtig, die Mähroboter nur tagsüber laufen zu lassen, wenn die nachtaktiven Igel noch nicht unterwegs sind. Außerdem sterben viele durch Schneckenkorn oder einfach nur an Milch, die ihnen hingestellt wird und die sie nicht vertragen.“

500.000 Igel, so die Schätzung von Naturschützern, werden jedes Jahr in Deutschland von Autos überfahren. Nicht wenige werden von Menschen totgequält, ersticken in Plastiktüten, verfangen sich in Fußballnetzen oder fallen in ungesicherte Fensterschächte und verhungern dort. „Hundebesitzer finden es oft besonders witzig, wenn ihre Vierbeiner stundenlang Igel anbellen und sie beißen. Ich hatte im Sommer einen Patienten mit Hundebissverletzung, dem haben wir fast zwei Stunden lang nur Maden aus den Wunden gezogen. Aber wir haben ihn durchbekommen, wenn es auch sechs Wochen gedauert hat. Das entschädigt mich.“

Mehr zum Thema Stachel-Ritter noch im Winterschlaf Igelfreunde: Vorsicht beim Gärtnern So manchem Hobbygärtner dürfte es in den Fingern jucken, endlich loszulegen. Darum warnt das Netzwerk Igelfreunde: In Laub-, Kompost- und Reisighaufen halten die ... mehr »

Inzwischen haben die Frauen von der Igelstation Wiesmoor viele Menschen in Ostfriesland und im Ammerland für die Tierart sensibilisiert. Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten helfen dabei. „Wir brauchen auch mal etwas Anerkennung“, sagt Claudia Hüster. „Im Grunde sieht keiner, was wir leisten. Ich kann versichern: Es ist oft schwer zu ertragen, wenn so ein blutendes Bündel oder ein schwerkrankes Tier gebracht wird. Aber ich kann nicht weggucken. Mein Herz hängt daran.“

Zur Sache

Mähroboter werden zur Gefahr

Igel sind nach Einschätzung des Igelzentrums Niedersachsen im vergangenen Jahr häufig durch Mähroboter, Freischneider und Rasenmäher verletzt worden. Auch Verletzungen durch Schlagfallen haben demnach bei den stacheligen Tieren zugenommen, wie Tierärztin Karolin Schütte sagt. Neben Daten des Igelzentrums Niedersachsen in Laatzen wertet Schütte Igel-Daten der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen aus. Demnach stieg die Zahl der verletzten Igel, die in die zwei Einrichtungen gebracht wurden, von 79 Tieren 2019 auf 145 im Corona-Jahr 2020. Einige Tiere hatten Verletzungen am Rücken und im Gesicht, die auf Mähroboter, Freischneider oder Rasenmäher schließen ließen.