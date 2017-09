Lehrer an zwei Schulen: Thomas Janssen* fühlt sich überfordert. (Karsten Klama)

Thomas Janssen (Name geändert) ist gern Lehrer – eigentlich. Als Quereinsteiger ging der Geologe vor elf Jahren in den Schuldienst. Zuletzt unterrichtete der Physik- und Chemielehrer an einer niedersächsischen Gesamtschule westlich von Bremen. „Tatsächlich musste ich sechs verschiedene Fächer in zwei verschiedenen Schulformen unterrichten. Irgendwann war ich fertig“, erzählt der Hauptschullehrer von seinem Burnout. Hörsturz, Reha, Wiedereingliederung. Zum neuen Schuljahr wollte der 48-Jährige aus Bremen den Neubeginn an einer Haupt- und Realschule nördlich der Stadt wagen. Doch daraus wurde nichts.

Die niedersächsische Landesschulbehörde schickte ihm zu Beginn der Sommerferien eine Abordnung an eine Realschule südlich von Bremen. Dort sollte er an zwei Tagen in der Woche unterrichten. Blieben noch drei Tage als Klassenlehrer für die achte Hauptschulklasse mit fünf Inklusionskindern nördlich von Bremen. „Unmöglich“, meint Janssen. „Das ist eine Klasse mit besonders schwierigen Schülern. Die brauchen mehr als einen Teilzeitlehrer.“ Er nahm Kontakt zur Schulbehörde in Lüneburg auf, aber da war nichts zu machen. Zu groß ist die Not in den Fächern Physik und Chemie.

Kollegen erfuhren erst zwei Tage vor Schulbeginn von Versetzung

Die bunten Turnschuhe wollen nicht so recht zu den enttäuschten Gesichtszügen des Pädagogen passen. So hatte er sich seinen Neuanfang nicht vorgestellt. Er fragt sich, wie die Behörde überhaupt auf die Idee kommen konnte, jemanden wie ihn, der bereits einmal ausgebrannt war, mit einer tageweisen Abordnung an eine andere Schule zu belasten. „Da bekommt man einfach einen Brief und fertig“, ärgert er sich.

Die Abordnung habe er bereits zu Beginn der Sommerferien erhalten, aber erst gegen Ende konnte er jemanden an der neuen Schule erreichen, erzählt Janssen. „Die Ungewissheit war das Schlimmste.“ Die Aussicht darauf, zwischen zwei Schulen pendeln zu müssen, habe ihm den Urlaub verdorben. Eine halbe Stunde Fahrtzeit liegt zwischen beiden Schulen.

Andere Kollegen von der Gesamtschule, an der er früher tätig war, hätten erst zwei Tage vor Schulbeginn von ihrer zeitweisen Versetzung an eine Grundschule erfahren, erzählt Janssen. „Nicht in Einzelgesprächen, sondern vor dem gesamten Kollegium wurden die Abordnungen von der Schulleitung mitgeteilt. So geht man nicht mit Leuten um“, meint Janssen.

„Sanktionen werden nicht akzeptiert“

Inzwischen hat der Pädagoge erhebliche Probleme mit den Nieren. „Ich bin kein Einzelfall. Der Umgang mit uns Lehrern macht krank“, betont der 48-Jährige. Damit meint er nicht nur die Landesschulbehörde. Auch Schüler und Eltern würden an den Haupt- und Realschulen immer schwieriger.

In einem Fall, erzählt Janssen, habe er die Abschlussfahrt einer Klasse abgesagt, weil die Jugendlichen gegen Flüchtlinge hetzten. Das wiederum rief die Eltern auf den Plan, die ihre Kinder in Schutz nahmen. Am Ende musste er sich vor der Schulleitung rechtfertigen. „Sanktionen werden nicht akzeptiert“, klagt der Pädagoge. „Ich sehe nicht, dass ich das bis 67 durchhalten kann.“ Andererseits sei er noch viel zu jung, um in Pension zu gehen. Vorerst ist Janssen weiter krankgeschrieben.

Dabei würde er die Hauptschüler gern bis zum Schulabschluss begleiten, wenn er sich denn auf die Aufgabe als Klassenlehrer konzentrieren dürfte. Allein die fünf Inklusionsschüler mit ihren sozialen Defiziten und Lernschwächen seien eine Herausforderung, für die er als Quereinsteiger gar nicht ausgebildet sei.

„Wenn ich dann noch von einer Schule zur anderen pendeln muss, kann das nichts werden“, sagt er. Der Physik- und Chemielehrer, der eigentlich so dringend gebraucht wird, hat erst einmal aufgegeben.