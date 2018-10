Richter Sebastian Bührmann wendete sich zum Auftakt auch an Högel: "Ich kenne Sie, Sie kennen mich." (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Mordserie von Niels Högel beschäftigt den Vorsitzenden Richter Sebastian Bührmann schon seit vielen Jahren. Für ihn ist es das dritte Verfahren, das er gegen den früheren Krankenpfleger führt. Der 54-Jährige kennt damit nicht nur alle Details des Kriminalfalls, sondern kann auch den Angeklagten selbst gut einschätzen. Im aktuellen Prozess will er diesem dennoch unvoreingenommen gegenübertreten. "Herr Högel ist unschuldig, bis rechtskräftig seine Schuld bewiesen ist", sagte Bührmann kürzlich.

Seit zehn Jahren leitet der Jurist die Schwurgerichtskammer am Oldenburger Landgericht. Mit Verfahren, die für Schlagzeilen sorgen, hat er häufiger zu tun. Eines seiner ersten war der bundesweit beachtete Prozess um den Wurf eines Holzklotzes auf die Autobahn 29, durch den eine Frau in einem Auto vor den Augen ihrer Familie getötet wurde. Der in Oldenburg geborene Bührmann führt Gerichtsverhandlungen mit ruhiger Hand und viel Einfühlungsvermögen, fragt aber auch hartnäckig nach, um Zeugen möglichst viele Details zu entlocken.

Den mehr als 120 Nebenklägern in dem Prozess gegen Högel bringt Bührmann großes Verständnis entgegen. Er könne nachvollziehen wie schmerzhaft es sein müsse, Jahre nach dem Tod eines geliebten Menschen zu erfahren, dass dieser womöglich umgebracht worden sei, sagte er. "Das sind Gedanken, die verunsichern müssen."

Bührmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit treibt er viel Sport: Er geht Laufen und schwimmt Langstrecke.