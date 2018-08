Reina Becker, Steuerberaterin (Privat)

Bundestagsabgeordnete kassieren neben ihren Diäten von 9789 Euro jeden Monat eine Kostenpauschale über 4340 Euro, steuerfrei und ohne jeden Nachweis. Niedersachsens Parlamentarier bekommen zu 6973 Euro Grundentschädigung monatlich eine Aufwandsentschädigung von 1435 Euro – ebenfalls steuerfrei und ohne Nachweis. Normalbürger, ob angestellt, verbeamtet oder selbstständig, müssen dagegen jobbedingte Ausgaben bei ihrem Finanzamt belegen, um sie von der Steuer abziehen zu können. Der ehemalige Programmierer Siegfried Lösekann aus Westerstede (Kreis Ammerland) findet das ungerecht und klagt vor dem Finanzgericht Niedersachsen gegen die Privilegien der Parlamentarier. „Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, kritisiert der heute 69-Jährige. Als Selbstständiger habe er jede Briefmarke belegen müssen. „Das ist doch verrückt.“

Mithilfe seiner Steuerberaterin Reina Becker geht er gegen den Bescheid des Finanzamtes Westerstede über die Einkommensteuer 2013 vor. Ein Drittel seiner Einnahmen will Lösekann pauschal als Betriebsausgaben anerkannt bekommen. Dies könne gegenüber der Einzelabrechnung für das betreffende Jahr eine Steuerersparnis von rund 2000 Euro ausmachen, schätzt Beraterin Becker. Der 7. Senat des Finanzgerichts in Hannover will den Fall am 28. August mündlich verhandeln. Eine Entscheidung könnte nach Angaben eines Sprechers noch am gleichen Tag ergehen.

In der Klageschrift rügt Becker einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes. „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben für sich selbst ein einfaches und unbürokratisches Besteuerungsverfahren geschaffen, welches Nichtabgeordneten verwehrt wird.“ Parlamentarier bekämen nicht nur ihre Ausgaben in einem deutlich größeren Umfang als Normalbürger erstattet, sie müssten diese auch noch nicht einmal nachweisen. Die so Begünstigten begründen ihr Privileg mit der Gewaltenteilung. Es könne nicht angehen, dass Finanzbeamte darüber urteilten, ob die Ausgaben der unabhängigen Abgeordneten berechtigt seien. Die steuerfreie Pauschale von jährlich gut 52 000 Euro soll laut Bundestagsverwaltung die Kosten für das Wahlkreisbüro oder auch der Miete für eine Zweitwohnung in Berlin decken. Daneben gibt es – gegen Nachweis ‒ noch Zuschüsse für Büromittel und Computer (maximal 12 000 Euro jährlich) sowie für Mitarbeitergehälter (maximal 20 870 Euro monatlich).

Dennoch beklagen viele Abgeordnete, dass die Pauschale nicht reiche. Lediglich die SPD-Abgeordnete Eva Högl, die als Berlinerin keine Zweitwohnung braucht, gibt auf ihrer Internetseite offen zu, dass unterm Strich ein offenbar erklecklicher Betrag übrig bleibt: Sie spende daher „aus dieser Pauschale regelmäßig an soziale Projekte und Vereine in meinem Wahlkreis“. Grünen-Parlamentarierin Lisa Paus aus Berlin führt dagegen an, dass sie von dem staatlichen Zubrot auch eine 30-Stundenkraft für die Kinderbetreuung bezahlen müsse. Andernfalls könne sie nämlich ihr Mandat nicht wahrnehmen. Steuerberaterin Becker kann über diese „abgehobene Selbstherrlichkeit“ nur den Kopf schütteln. „Normale Eltern können höchstens 4000 Euro jährlich bei ihrer Steuer geltend machen.“

Schon 2004 war der Finanzrichter Michael Balke gegen das Abgeordneten-Zubrot juristisch zu Felde gezogen, scheiterte jedoch in allen Instanzen. „Das war aber äußerst knapp“, sagt Steuerberaterin Becker. Der Bundesfinanzhof habe schon damals kritisch nachgebohrt. Namhafte Experten hätten die abweisenden Urteile später heftig kritisiert. Außerdem sei ihr selbstständiger Mandant mit seinen Ausgabenstrukturen viel mehr mit einem Abgeordneten zu vergleichen als dies bei einem Angestellten oder auch einem Richter der Fall sei. „Da können wir jetzt durchaus einen Neuanfang wagen.“

Pikanterie beim Prozess in Hannover: Der damalige Kläger Balke, der in Nordrhein-Westfalen zwischenzeitlich für die AfD aktiv war, ist einer der drei hauptamtlichen Richter des siebten Senats des Finanzgerichts Niedersachsen. Das ist eigentlich die klassische Konstellation für einen Befangenheitsantrag – nicht nur für das Finanzamt Westerstede, sondern auch durch den Richter selbst. Eine Entscheidung über einen solchen Schritt ist nach Angaben des Gerichtssprechers allerdings noch nicht gefallen.