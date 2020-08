Ein einzelner Besucher geht trotz Sturmböen und Regen am Strand von Norderney entlang. (Volker Bartels)

Der Mittwoch wird in weiten Teilen Deutschlands sehr ungemütlich, auch den Norden verschont Sturmtief „Kirsten“ nicht. Der Deutsche Wetter-Dienst warnt im Süden Schleswig-Holsteins und Hamburg vor Sturmböen zwischen 60 und 75 Kilometer pro Stunde sowie schauerartigen Niederschlägen. Der Schwerpunkt des Tiefs wird allerdings in Niedersachsen sein. Hier ist mit schwere Sturmböen und einzelnen Gewittern zu rechnen. „Bei diesen Windstärken fallen Bäume um. Man sollte aufpassen, auf alles, was nicht niet- und nagelfest ist“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetter-Dienstes am Morgen.

Im Bergland sowie in einzelnen Tallagen sind durch Tief „Kirsten“ auch schwere Sturmböen möglich, in exponierten Gipfellagen Orkanböen, hieß es am Morgen. Auch im Süden seien stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 75 Kilometern in der Stunde möglich. Sturmböen und schwere Sturmböen seien dort aber auf höhere Berglagen beschränkt. Am frühen Nachmittag zieht das Sturmtief den Angaben zufolge über den Nordosten hinweg ab. Demnach ist Ostniedersachsen sowie Mecklenburg-Vorpommern zu den späteren Stunden des Tages von dem Sturm betroffen. Am Abend soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Da die Bäume derzeit noch voll belaubt sind, bieten sie dem Wind eine große Angriffsfläche. Während im Winter Bäume im Allgemeinen erst ab Windstärke 10 klein beigeben, reiche im Sommer dafür oft schon Windstärke 9 mit etwa 80 Kilometern in der Stunde. Dazu komme in einigen Regionen die Trockenheit der vergangenen Wochen, die die Wälder sehr geschwächt habe. In diesen Gebieten könne bereits Windstärke 8 ausreichen, um dickere Äste aus den Bäumen zu reißen.

In Nordfriesland sowie auf den Nordseeinseln gehen die Meteorologen bis zum Mittwochnachmittag zudem von schauerartigen Regenfällen aus. Dabei könne es innerhalb von 24 Stunden zwischen 30 und 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geben.