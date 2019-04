Laut Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes könnte Deutschland ein neuer Dürresommer drohen. (Ralf Hirschberger/dpa)

Deutschland steuert nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) womöglich auf einen weiteren Dürresommer zu. "Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden", sagte der Leiter der DWD-Agrarmeteorologie, Udo Busch, in Offenbach.

Besonders betroffen sind demnach die östlichen Bundesländer. Selbst wenn es noch viel regnen sollte, bleibt die Bodenfeuchte den Schätzungen zufolge bis in den Sommer hinein unter dem vieljährigen Mittelwert. "Die Startbedingungen für die Vegetation sind 2019 in vielen Gebieten Deutschlands deutlich schlechter als im Vorjahr."

Ein Dürresommer würde diesmal nicht nur die Landwirtschaft erneut hart treffen, sondern auch die Forstwirtschaft, schätzt der DWD. Erste Waldbrände haben in den vergangenen Tagen schon zahlreiche Regionen in Deutschland heimgesucht.

Angesichts der Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr fordert der Deutsche Feuerwehrverband mehr Löschhubschrauber in Deutschland. Helikopter mit Außenlastbehältern seien für die Brandbekämpfung sinnvoll, sagte Verbandspräsident Hartmut Ziebs der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das ist ein vielfach praktiziertes Verfahren, scheitert aber manchmal an der Zahl der verfügbaren Hubschrauber." Die größten Wasserbehälter fassen nach seinen Angaben 5000 Liter und können nur von Helikoptern der Bundeswehr vom Typ CH-53 geflogen werden. "Die sind aber nicht immer verfügbar. Hier müsste die Bundeswehr ein paar mehr Hubschrauber vorhalten", sagte Ziebs.

Mehr zum Thema Moorbrand in Goldenstedt Bundeswehr unterstützt Löscharbeiten Nach wie vor sind Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Moorbrand in Goldenstedt bei Vechta beschäftigt. ... mehr »

Grundsätzlich hält Ziebs die deutschen Feuerwehren für gut ausgerüstet, um Waldbrände zu bekämpfen. Der Verbandspräsident appellierte aber an Bürger, kein offenes Feuer im und am Wald zu entfachen und in Waldnähe nicht zu rauchen. Autofahrer sollten zudem ihren Wagen nicht auf Wiesen abstellen. "Die heißen Katalysatoren können eine trockene Wiese in Brand setzen."

Bund hilft im Bedarfsfall bei Brandbekämpfung

Die Bundesregierung hilft Ländern und Kommunen im Bedarfsfall bei der Bekämpfung von Bränden. "Es ist so, dass der Katastrophenschutz (...) Angelegenheit der Länder ist und der Brandschutz Angelegenheit der Kommunen. Der Bund hat eine ganz schmale Zuständigkeit nur für den Zivilschutz", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Allerdings unterstütze der Bund Länder und Kommunen mit Ausrüstung.

So gebe es aktuell 400 vom Bund finanzierte Schlauchwagen, die Löschwasser über eine Distanz von zwei Kilometern an den Brand heranbringen könnten. Zudem habe der Bundestag für den Zeitraum von 2019 bis 2022 100 Millionen Euro für weitere Aufstockungen bei Brand- und Katastrophenschutz bewilligt. Die Bundespolizei helfe mit zwölf Hubschraubern, die Löschmittelbehälter für den Einsatz bei Waldbränden tragen.

Erste Schäden auf Feldern und Wiesen

Die Trockenheit hat auf Äckern und Wiesen mit sandigen Böden bereits Schäden angerichtet. Vor allem die jungen Zuckerrübenpflanzen brauchten dringend Regen, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Neubrandenburg. Auch der Raps, der gerade zu blühen beginnt, und der Mais, dessen Aussaat in diesen Tagen abgeschlossen wird, benötigten dringend Wasser. "Gerste und Weizen können die Trockenheit in der Regel ein wenig länger kompensieren, aber auch diese Pflanzen stoßen bald an ihre Grenzen", sagte die Sprecherin. Auch Gräser leiden unter dem Wassermangel. Auf Wiesen und Weiden sei bisher kaum Wachstum zu verzeichnen, hieß es. Schon im trockenen Vorjahr gab es wenig Futter. Jetzt warten Tierhalter dringend auf den neuen Aufwuchs.