Der demografische Wandel macht auch vor dem Gefängnis nicht halt: In Niedersachsen sitzen derzeit 137 Senioren im Gefängnis. (dpa)

Wenn er tatsächlich demnächst ins Gefängnis einrückt, wird ­Oskar Gröning Niedersachsens Strafvollzug vor neue Herausforderungen stellen. Kürzlich wurde der ehemalige SS-Mann wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen im Konzentrationslager Auschwitz zu vier Jahren Haft verurteilt. Mit 96 Jahren wäre er bei Haftantritt der mit Abstand älteste Gefangene im Land – und könnte theoretisch den 100. Geburtstag in seiner Zelle verbringen.

Doch auch ohne diesen Ausnahmefall muss die Justiz zunehmend mit älteren Inhaftierten umgehen und dabei das Spannungsfeld zwischen gerechter Strafe, körperlicher und geistiger Hinfälligkeit und praktischen Erfahrungen im Strafvollzug neu ausloten. Regina Weichert-Pleuger hat mit Senioren hinter Gittern schon einige Erfahrungen gesammelt.

Seit mehr als acht Jahren leitet sie die Justizvollzugsanstalt (JVA) in ­Rosdorf bei Göttingen. Die gut gesicherte Anlage ist unter anderem zentral für die Sicherungsverwahrung gefährlicher Gewalttäter aus Niedersachsen und Bremen zuständig. „Die sind im Regelfall älter. Sie haben meist bereits mehrere längere Haftstrafen hinter sich und Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag oder schwerwiegende Sexualdelikte begangen“, sagt Weichert-Pleuger.

Keine speziellen Unterbringungskriterien

Kleinere Diebstähle oder Körperverletzungen kämen mit höherem Lebensalter hingegen nur noch selten vor, Betrug hingegen durchaus. Insgesamt hat die Anstaltschefin derzeit 18 Senioren über 60 Jahren in Haft, vier davon haben die 70 überschritten. In Niedersachsen sind nach Angaben des Justizministeriums insgesamt 137 Männer und Frauen in Haft älter als 60 Jahre, 30 davon älter als 70.

Der älteste Mann verbüßt derzeit mit 83 Jahren seine Haftstrafe, die älteste Frau mit 78. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen hat man auf die steigenden Zahlen älterer Gefangener bereits reagiert. In Detmold und neuerdings auch in Bielefeld gibt es spezielle Haftabteilungen für Senioren. Höhere Betten, Griffe an den Toiletten und eigene Fitnessgeräte erleichtern ihren Alltag.

Zudem können sie tagsüber ihre Zellen selbst abschließen, um auch ungestört sein zu können. Eigene Sozialarbeiter und Seelsorger und notfalls Pflegekräfte kümmern sich um die Bedürfnisse der Senioren. Niedersachsen verfolgt einen anderen Weg. „Es gibt keine speziellen Unterbringungskriterien für ältere Gefangene“, sagt Ministeriumssprecher Christian Lauenstein.

Das sei auch meist im Interesse der Betroffenen, die ihre sozialen Kontakte in der Haftanstalt auch nach dem Eintritt ins Rentenalter behalten wollten. Auch im fortgeschrittenen Alter nähmen die Häftlinge am strukturierten Haftalltag teil, so lange ihnen dies möglich sei. Zwar sind die Häftlinge nach Eintritt ins Rentenalter nicht mehr zur Arbeit verpflichtet.

Viele aber besuchten die Werkstätten schon aus Zeitvertreib. In Göttingen etwa konfektionieren sie Produkte dritter Auftraggeber oder nähen Bezüge für Bügelbretter. Daneben gibt es viele Bewegungsangebote auf dem eigenen Sportplatz und in der vergitterten Sporthalle. Auch für die Haftanstalten sei dieses Vorgehen von Vorteil, meint JVA-Leiterin Weichert-Pleuger.

„So verteilen sich die Lasten bei der Betreuung und Versorgung auf mehr Schultern.“ Problematisch wird es spätestens dann, wenn Gefangene hinfällig werden oder geistige Defizite entwickeln und sich nicht mehr selbst versorgen können. „Für diese Fälle ist unser Personal nicht gesondert geschult“, schränkt Weichert-Pleuger ein.

Bei wachsenden Fallzahlen nicht ausreichend

Kleine Handreichungen erledigen die Vollzugsbeamten ihrer Anstalt im Tagesgeschäft. „Aber eine Pflege im medizinischen Sinne können wir nicht leisten.“ Externe Pflegedienste müssen in solchen Fällen nach Absprache mit dem Anstaltsarzt engagiert werden. Notfalls werden Häftlinge auf die Dauerpflegestation im Justizvollzugskrankenhaus ­Lingen mit fünf Betten verlegt.

Als Regellösung hält Weichert-Pleuger dieses Verfahren bei wachsenden Fallzahlen nicht für ausreichend. In den fünf Jahren, die Sicherungsverwahrte bislang in ­Rosdorf untergebracht werden, kam nicht ein einziger wegen seines Gesundheitszustands frei. Zwei starben dagegen in Haft eines natürlichen Todes.

In einem anderen Fall musste ein prominenter verurteilter Mörder mittleren Alters, der schwer an Krebs erkrankt war, bis zu seinem Tod in seiner Zelle gepflegt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Entlassung in ein Hospiz abgelehnt. Insgesamt seien Todesfälle in der Haft zwar nicht der Regelfall, aber auch keine Ausnahme.

"Der Strafvollzug ist definitiv nicht für Alte gemacht"

„Hier würde ich mir eine andere Praxis der Staatsanwaltschaften wünschen. Todkranken Häftlingen oder solchen, die den Sinn ihrer Haft nicht mehr verstehen, sollten wir ein würdiges Ende ermöglichen“, sagt Weichert-Pleuger. Allerdings mangele es auch an Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Wohngruppen, die zur Aufnahme entsprechender Intensivtäter bereit wären.

Nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Bediensteten seien Sterbefälle im Vollzug bedrückende Ereignisse. „Der Strafvollzug ist definitiv nicht für Alte gemacht“, beobachtet der Sozialwissenschaftler Dominic Kudlacek. Im Alter nehme die Gewaltneigung immer weiter ab. „Senioren zerkratzen im Regelfall keine Autos mehr“, sagt er. In den teils ruppigen Verhältnissen hinter Gittern kämen sie daher mit abnehmender körperlicher Verfassung schlechter klar.

Neue Perspektiven

Diskutiert werde immer wieder ein spezielles Altersstrafrecht analog zum Jugendstrafrecht, um mögliche kognitive Einschränkungen besonders zu würdigen. „Auch der Resozialisierungsaspekt kann ab einem bestimmten Punkt in den Hintergrund treten“, findet Kudlacek. Alter dürfe allerdings nicht zum Freifahrtschein für strafbares Handeln werden. Nicht in allen Fällen allerdings wird Alter in Haft zum Problem.

Manche Gefangene entwickeln gerade mit fortgeschrittenen Jahren neue Perspektiven, sei es im kreativen, handwerklichen oder sportlichen Bereich. Neulich erst wurde in Rosdorf ein ­solcher Häftling knapp vor seinem 70. Geburtstag entlassen. Ausgerechnet hinter Gittern hatte der Mann seine Begeisterung fürs Langstreckenlaufen entwickelt. Endlich in Freiheit läuft er jetzt Marathon – und zwar nicht mehr nur in Runden auf dem Anstaltsgelände.