Campacts Protest richtet sich immer gegen Köpfe, Konzernchefs oder Politiker, zum Beispiel gegen Verkehrsminister Andreas Scheuer. „Wir müssen Personen herausgreifen können“, sagt Christoph Bautz, „sonst funktioniert es nicht.“ (Fotos: Michael Matthey)

Der Kopf kullert über kalte Kacheln. Horst Seehofer sieht nicht gut aus. Flecken am Ohr, Kratzer an der Stirn, Risse in der Lippe. Überall Dellen. Seehofer ist ungünstig gelagert worden. Sie haben ihn hier schon länger nicht mehr gebraucht, kaum Skandale, da bleibt der Kopf schon mal in der Kiste. Auch jetzt wollen sie den Schädel aus Pappmaschee, eine Requisite für Demonstrationen, nur kurz vorführen. Raus aus dem Karton, Müllsack ab, Kopf auf die Fliesen im Flur. Schnell ein paar Fotos geschossen, dann wieder rein mit Seehofer. Kiste zu, kann weg. Ein Stockwerk darüber beraten sie schon über die Zeit nach der Großen Koalition.

Ein Dezembermontag in Verden, große Politik in der Kleinstadt: Wochenkonferenz bei der Protestorganisation Campact. Ein heller Raum, nicht besonders groß. Dielen an der Decke, Fotos von früheren Protesten an der Wand: im Hamburger Hinterland gegen Atomkraft, vor dem Bundestag gegen Waffenexporte. Davor sitzen neun Campact-Mitarbeiter an einem langen Tisch vor aufgeklappten Laptops und planen die nächsten Aktionen. Die Laune ist gut, denn der Regierung geht es schlecht. Worauf sie hier in der niedersächsischen Provinz seit Monaten hinarbeiten, wirkt immer wahrscheinlicher: Neuwahlen.

Alle Augen auf den Chef. Christoph Bautz, 47, richtet seine randlose Brille und räuspert sich. Der Geschäftsführer erklärt, wie es weitergeht. Bis Weihnachten sollen die Kampagnen stehen, es geht um Mails an Millionen, Petitionen, Aufrufe zu Demos. Sie wollen vorbereitet sein. Falls die Koalition scheitert, will Bautz dazu beitragen, dass die Klimafrage die nächsten Wahlen entscheidet. Er ahnt, dass jeder Monat, den sich die Regierung im Amt hält, Gift für seine Pläne ist. Nicht abzusehen, was in einem Jahr ist oder zwei. Ob sich dann noch wirklich wer ums Klima kümmert. Kann ja immer etwas dazwischenkommen, eine Weltwirtschaftskrise, irgendein Autokrat, der durchdreht, wer weiß das schon. Also Neuwahlen, am liebsten bald. Jetzt, sagt Bautz, bewege die Klimafrage die Menschen noch. Für Campact eine Chance. Denn darum geht es der Organisation: Menschen bewegen, Massen mobilisieren. Nicht nur, aber vor allem für Umweltthemen. Die Gleichung geht ungefähr so: Wächst der Widerstand, wächst Campact. Und auch darum geht es.

Gemeinnützigkeit verloren

Vor 15 Jahren sind Bautz und die anderen Gründer in eine alte Verdener Kaserne gezogen, um den deutschen Protest ins Internet zu holen. Die Idee: Mails als Mobilisierungswaffe. Funktioniert lange nicht. Erst haben sie kaum Adressen, an die sie ihre Aufrufe schicken können, weil das Internet damals wirklich noch Neuland ist. Und als sie dann Adressen haben, nerven sie die Empfänger mit dem immer gleichen Thema. Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Anfangs ein Aufreger, bald nicht mehr. Kaum Klicks. Keiner bei den Protesten. Doch Campact versendet weiter eine Mail nach der anderen. Bis Bautz merkt: So wird das nichts. Eine neue Strategie muss her. Seitdem rufen sie nur selten selbst ein Thema auf den Plan. Das machen andere. Erst wenn deren Kampagnen an Fahrt gewinnen, springt Campact auf. Bautz will keine Emotionen wecken. Er will mit Campact Empörung schüren, wo schon welche ist.

Erstmals gelingt das so richtig vor sechs Jahren, beim Streit um das Handelsabkommen TTIP. Bautz und die anderen erkennen das Potenzial des Themas. Sie sehen den Unmut in der Umweltszene und formen daraus eine Bewegung am Rande einer Massenpanik. Genmais, Chlorhühner, Fracking. Sie spitzen zu, ein maximal emotionaler Protest. „Griffige Schlagworte sind wichtig, Politiker und Konzerne machen das ja auch“, sagt Bautz, „eine gewisse Verkürzung ist richtig, aber man muss bei den Fakten bleiben.“ Das Konzept geht auf, der Protest gegen TTIP macht Campact populär. Hunderttausende gehen auf die Straße, der Mailverteiler wächst, bald sind es eine Million Empfänger, dann doppelt so viele.

Gerade ist Campact die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Für die Organisation ändert sich nicht viel, ihre Unterstützer werden weiter spenden, auch wenn sie das Geld nicht mehr von der Steuer absetzen können. Man kann das Urteil trotzdem bedenklich finden, weil es die Zivilgesellschaft insgesamt schwächt, aber in einem Punkt haben die Behörden recht: Campact mischt sich in die Tagespolitik ein. Genau das ist ja das Ziel: Zeitgeist erahnen, da sein, wenn ein Thema heiß wird. „Wir warten ab, beobachten“, sagt Bautz, „und dann sind wir diejenigen, die sagen: Lasst uns die Demo großziehen.“

Der Prozess dahinter läuft längst standardisiert. Campact, etwa 70 Mitarbeiter, Millionenetat, ist eine Protestfabrik, in der nichts dem Zufall überlassen wird. Damit ein Thema überhaupt infrage kommt, muss es einen aktuellen Anlass geben. „Wir brauchen diese Dringlichkeit“, sagt Bautz, „sonst kriegen wir keine Aufmerksamkeit.“ Auch wichtig: Es muss sich jemand finden, gegen den sich der Protest richtet. Politiker und Konzernchefs, die etwas ändern können. Wenn irgendwo am Ende der Welt der Wald brennt oder Korallenriffe absterben, leuchtet das Postfach der Campact-Unterstützer nicht auf. Es sei denn, deutsche Entscheider sind irgendwie mitverantwortlich. „Wir müssen Personen herausgreifen können, sonst funktioniert es nicht.“ Jedes Thema wird vorab getestet. Was bei der Fokusgruppe nicht ankommt, geht gar nicht an den gesamten Verteiler. Damit das nicht passiert, überlegen sie sich Betreffzeilen für ihre Mails, die manchmal nicht viel mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, aber immer Emotionen auslösen, schocken oder wütend machen. Es muss knallen. Dann wird geklickt.

In der Wochenkonferenz geht es jetzt um Windkraft. Ein paar Tage zuvor ist Campact ein kleiner Coup gelungen. Sie haben einen Online-Aufruf mit über hunderttausend Unterzeichnern an Umweltministerin Svenja Schulze übergeben. Darin heißt es, die SPD-Politikerin solle die Pläne von CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier verhindern.

Kameras filmen mit, wie sich zur Übergabe des Appells ein paar Campact-Unterstützer neben Schulze aufgereiht haben. Sie sind als Windräder verkleidet. Weißer Ganzkörperanzug, auf ihren Köpfen kreisen Rotorblätter. Dazu halten die Aktivisten in Windrad-Uniform Schilder in den Händen, auf denen steht: „Svenja Schulze, nehmen Sie Abstand von der Abstandsregel!“ Das garantiert noch kein Umdenken in der Klimapolitik und auch keine Neuwahlen, aber immerhin ein bisschen Sendezeit in der Tagesschau. Auch gut. Zufriedenes Nicken in der Verdener Runde.