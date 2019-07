Planenschlitzer Lkw Diebe Landeskriminalamt Niedersachsen (FOTOS: Lka Niedersachsen)

Herr Zahel, Sie verstärken Ihren Kampf gegen die sogenannten Planenschlitzer. Was verbirgt sich hinter diesem Phänomen?

Zahel: Unter Planenschlitzen versteht man den Diebstahl von Lkw-Ladung, im Regelfall auf Autobahn-Rastplätzen, aber auch in Gewerbegebieten. Das Besondere dabei ist, dass die Täter die seitlichen Planen aufschlitzen, um durch das aufgeschnittene Loch zu schauen, was der Lastwagen transportiert.

Das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Früher hatten die Täter meist nur hochwertige Ladung wie teure Elektroprodukte im Visier. Mittlerweile wird Ladung in fast allen Facetten entwendet – Nudeln, Kekse, Rasierklingen, Fernseher, Stofftiere. Zurzeit sind auch Fahrräder und E-Bikes sehr begehrt. Nach Auskunft der Sachversicherer werden aber nicht mehr nur Endprodukte gestohlen, sondern immer mehr auch deren Bestandteile, wie etwa Zutaten für ein Düngemittel. Für die Täter ist der Vertriebsweg entscheidend, also ob sie die erbeutete Ware verkaufen können.

In den vergangenen Jahren verzeichnete die Polizei in Niedersachsen jeweils 700 bis 800 Fälle. Allerdings werden nicht alle Fälle angezeigt. Inzwischen stellen wir Gott sei Dank einen Rückgang fest, weil unsere Gegenmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Cargo“ offensichtlich zu wirken beginnen. Ungefähr die Hälfte der Delikte sind Versuchsstraftaten, bei denen die Ware unbehelligt bleibt und nur die Plane beschädigt wird. Aber selbst dies ist schon teuer genug; eine fachmännische Reparatur kostet mehrere tausend Euro.

Im November 2018 verschwanden von einem Lkw auf einem Speditionsgelände im Ammerland 1200 Flaschen Havanna Club und 714 Flaschen Ballentine’s mit einem Gesamtschaden von 26 500 Euro. Hier konnten zwei rumänische Tatverdächtige ermittelt werden. Im Februar 2019 wurden an der A 1 bei Wildeshausen 33 hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 33 000 Euro entwendet. Im Bereich der Polizeidirektion Göttingen erbeuteten im November 2017 die Täter 113 Flachbildschirme im Wert von 150 000 Euro. Hier konnten die Kollegen slowakische Tatverdächtige ermitteln. Auf der Raststätte Wülferode bei Hannover wurden 1000 Paar Puma-Schuhe entwendet, als Tatverdächtige stellte die Polizei vier Männer aus Weißrussland fest. Unsere Fahndungserfolge nehmen inzwischen zu.

2016 und 2017 waren es in Niedersachsen jeweils rund fünf Millionen, 2018 rund acht Millionen Euro.

Sehr professionell. Es handelt sich oft um osteuropäische Banden, die arbeitsteilig und mit mehreren Fahrzeugen diese Straftaten begehen. In der ersten Phase fahren die Täter in einem unauffälligen Auto über den Parkplatz und baldowern aus, ob dort Polizei ist. Wenn nicht, rufen sie über Handy oder Funk ihre Komplizen, die mit einem eigenen Transportfahrzeug anrücken. Diese schlitzen die Planen auf, betrachten die Beute und klären dann erst einmal über Handy, ob sie dafür auch Abnehmer finden. Kommt dafür das Okay, wird die Hecktür des Lkw aufgebrochen, das Diebesgut entladen und auf den Kastenwagen umgepackt.

Danach geht es meist ab ins Ausland, wo die Hinterleute sitzen und von wo aus die Ware oft übers Internet abgesetzt wird. Besonders interessant sind für die Täter Produkte, die anders als Fahrzeugteile oder Fahrräder keine Identifikationsnummern haben und deshalb keiner Straftat zugeordnet werden können. Gern geklaut werden deshalb zum Beispiel Red-Bull-Dosen. Die haben keine Nummern, sind palettenweise relativ leicht zu transportieren und finden übers Internet oder auf Märkten im Ausland schnell ihre Abnehmer. Solche organisierten Hehlerstrukturen wollen wir zerschlagen.

Das ist aber teuer. Genau solche Lösungen haben wir in unserem länderübergreifenden Projekt „Cargo“ unter Leitung von Sachsen-Anhalt und mit Unterstützung von Europol diskutiert. Das niedersächsische LKA ist dort federführend für die Prävention. Auf einem zweitägigen Workshop vor einigen Wochen war neben der Polizei die gesamte Transportkette vertreten: Spediteure, Fahrer-Gewerkschaften, Logistik-Experten, Versicherer, Raststätten-Betreiber. Mit dabei war auch der internationale Transportverband Tapa, dem große Konzerne angehören und der sich hohen Sicherheitsstandards verschrieben hat.

Die Lastwagen der Mitgliedsfirmen verfügen über Stahlaufbauten, fahren mit GPS auf bewachten Korridoren und mit doppelter Besatzung in der Kabine. Die Trucks haben Alarmanlagen, da fahren teilweise Begleitfahrzeuge mit. Nur: Das muss alles bezahlt werden. Das lohnt sich natürlich dann, wenn Sie einen Hänger voll mit den neuesten iPhones im Wert eines zweistelligen Millionenbetrags von A nach B bringen. Das lohnt nicht mehr, wenn Ihr 40-Tonner Lebensmittel im Wert von 35 000 Euro transportiert. Bei dem harten Verdrängungswettbewerb auf der Straße zählen Cent-Beträge. Lkw mit Festaufbau sind auf dem normalen Massenmarkt einfach nicht konkurrenzfähig.

Aber warum soll die Polizei ausbügeln, dass Speditionen aus Spargründen nicht für eine ausreichende Sicherheit sorgen?

Weil wir natürlich Straftaten verhindern müssen und auch wollen. Und weil wir die Lkw-Fahrer vor Angriffen schützen müssen. Hinter den Planenschlitzern stecken oft organisierte Banden aus dem Ausland, die ihre so erzielten Gewinne wieder für andere kriminelle Geschäfte anlegen. Ich möchte, dass die Lastwagen sicher durch Niedersachsen fahren können.

Man muss erst einmal dafür sorgen, dass die Fahrer uns bei Verdachtsmomenten sofort anrufen – auch dann, wenn es nur zum Versuch gekommen ist und keine Waren verschwunden sind. Etwa 40 Prozent der Fahrer kommen aus dem Ausland, sprechen kaum Deutsch. Fast alle Fahrer haben enge Zeitvorgaben. Jede Störung bringt ihnen Ärger mit dem Auftraggeber. Deshalb verteilen wir entsprechende Flyer in verschiedenen Sprachen. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn die Fahrer den Notruf 110 wählen. Dann können wir intervenieren. Bislang ist die Aufklärungsquote nicht zufriedenstellend. Wir hätten viel mehr Chancen, wenn man uns schnell alarmieren würde. Der polnische, der ukrainische, der weißrussische Fahrer kennt oft gar nicht die 110 hier in Deutschland. Hier müssen wir mehr aufklären, mit Flyern, mit Schildern an der Grenze, mit Öffentlichkeitsarbeit und auch mit Besuchen auf Trucker-Treffen.

Natürlich wäre es wünschenswert, dass die Logistik-Branche mehr Geld in die Hand nimmt, um ihre Fahrzeuge besser auszurüsten. Allerdings kommen viele Logistikunternehmen, die im Massenmarkt eingesetzt werden, aus dem – meist osteuropäischen – Ausland. Ein großes Problem sind auch die Kettenverträge mit diversen Sub-Unternehmen. In der Branche wird in Zehntel-Cent-Beträgen pro Kilo Fracht gerechnet.

Genau hier wollen wir ansetzen und informieren. Wir müssen einfach das Anzeige- und Meldeverhalten in diesen Bereichen deutlich erhöhen. Die Fahrer sollen wissen, dass die Polizei in Deutschland wirklich hilft und sich kümmert. Oft schauen Lkw-Fahrer, die nicht betroffen sind, einfach weg. Wir wollen daher auch den Zusammenhalt auf den Parkplätzen stärken. Taxi-Fahrer helfen sich auch gegenseitig.

Es gibt bereits einige Raststätten mit hohen Standards wie ausreichende Beleuchtung, Zufahrtsbeschränkungen, Kamera-Überwachung und Umfriedung der Stellplätze, etwa in Lippertal an der A 2 oder in Guxhagen an der A 7. Nach unseren Zahlen passieren dort auch die wenigsten Straftaten. Nur da zahlt man eben Geld. Das sichere Abstellen eines Fahrzeugs kostet zehn oder 15 Euro pro Nacht. Das ist für die Fahrer aus dem ehemaligen Ostblock schon viel Geld.

Ich würde bei einem Verdacht nicht selbst einschreiten, aber immer die Polizei informieren. Es ist wichtig, dass bei jeder Tat, also auch beim bloßen Versuch, Spurensicherungsmaßnahmen erfolgen. Wenn ich irgendwo stehe, würde ich mich mit Kollegen absprechen. Bei ganz hochwertigen Waren würde ich meinen Chef nach einem zweiten Fahrer fragen. Denn dann rollt der Lastwagen durch, und Planenschlitzer hätten keine Chance.

Das Interview führte Peter Mlodoch.

Zur Person

Christian Zahel (57) leitet im Landeskriminalamt Niedersachsen die Abteilung Ermittlung, Analyse und Prävention. Vor seinem Wechsel zum LKA vor zehn Jahren stand er acht Jahre lang dem Zentralen Polizeidienst Hildesheim vor.

Zur Sache

Warnsystem Alarmplane

Um Dieben das Handwerk zu legen, hat Andreas Gießler aus Geestland (Kreis Cuxhaven) die Alarmplane erfunden. Mit seinem Start-Up-­Unternehmen stieß er in der Speditionsbranche auf großes Interesse. Unter anderem ertönt dabei ein lautes Alarmsignal, wenn die Plane mutwillig beschädigt wird und es wird der Standort übermittelt.