Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wunstorf gilt als Schauplatz von Medikamentenversuchen an Patienten. (dpa)

Mediziner, die an Gräueltaten der Nazis beteiligt gewesen sind, konnten nach dem Krieg in psychiatrischen Kliniken Karriere machen. Niedersachsen hat vor zwei Jahren eine medizinhistorische Studie in Auftrag gegeben, die dieses finstere Kapitel ans Licht holt und seine Protagonisten von Mord und Totschlag an Patienten mit psychischen Erkrankung und geistigen Behinderungen beim Namen nennt.

Ehe nicht auch das im kommenden Jahr erwartete Ergebnis einer zweiten Untersuchung vorliegt, ist aber erst die halbe Strecke auf dem Weg der Aufklärung geschafft. In dieser zweiten Studie geht es um „Medikamentenversuche an Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Heimerziehung in Niedersachsen zwischen 1945 und 1976“.

„Es ist schockierend, dass Täter aus dem Nationalsozialismus nach 1945 weiter Patientinnen und Patienten behandeln durften, als wäre nichts gewesen – hier haben staatliche Organe versagt“, hatte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) kürzlich bei der Vorstellung der „Studie zur personellen Kontinuitäten“ gesagt.

Mehr zum Thema Nachkriegszeit in Rotenburg Gewalt im Heim Eine Studie arbeitet die Vergangenheit eines kirchlichen Heims in Rotenburg auf, in dem während der ... mehr »

Ein Fall ist der des Psychiaters Willi Baumert, der in der Nazizeit die zur Ermordung minderjähriger Patienten bestimmte „Kinderfachabteilung“ in Lüneburg geleitet hat. Ein anderer Fall ist der von Ernst Meumann, dem Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Königslutter – Zwischenstation auf dem Weg in die Euthanasie-Anstalt Bernburg/Saale.

„Beide konnten nach Kriegsende ihre Karrieren im niedersächsischen Landesdienst fortsetzen“, räumt das Sozialministerium ein. „Euthanasie“ (guter Tod) war Bestandteil der nationalsozialistischen „Rassenhygiene“ und des staatlichen Massenmordes. Ein „menschenverachtendes Weltbild“, sagt Carola Reimann.

Das gilt auch für Hans Heinze, der dem „Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung schwerer erb- und anlagebedingter Leiden“ angehört hatte. Er war einer von drei Gutachtern, die über Leben und Tod der geistig oder körperlich behinderten Kinder entschieden, die in die zuletzt 30 bis 40 „Kinderfachabteilungen“ gebracht wurden.

Jugendpsychiatrie besteht noch heute

Heinze leitete die erste dieser Abteilungen in der Landesanstalt Brandenburg-Görden – ab 1940 sogenannte Reichsschulstation zur Arztausbildung. Er war ein Pionier der Erwachsenen- und später auch der Kinder-„Euthanasie”. Im Jahr 1954 wurde Hans Heinze zum Leiter der Jugendpsychiatrischen Klinik beim Landeskrankenhaus Wunstorf bestellt.

Die Jugendpsychiatrie besteht noch heute und gehört inzwischen zum Klinikum Region Hannover. Die Einrichtung war zuletzt in diesem Frühjahr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, nachdem die Krefelder Pharmakologin Sylvia Wagner 2016 ihre Dissertation veröffentlicht hatte, in der von Medikamentenversuchen und Gewalt in Heimen die Rede war.

Ihre Ergebnisse sind in die Publikation über die Rotenburger Werke eingeflossen, über die der WESER-KURIER kürzlich berichtete. Am Klinikum Bremen-Ost wird seit Jahren der Opfer der sogenannten Euthanasie gedacht. Sylvia Wagner hatte auch das Jugendheim Brunnenhof in Rehburg-Loccum erwähnt. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wunstorf.

Mehr zum Thema Nachkriegsjahrzehnte Niedersachsen lässt Medizinversuche untersuchen Ärzte sollen in den 70er-Jahren an Hunderten Heimkindern in der Psychiatrie Arzneimittel getestet ... mehr »

Wegen seiner zentralen Rolle im „Euthanasie“-Programm der Nazis hatte die Staatsanwaltschaft Hannover in den 1960ern Vorermittlungen gegen Hans Heinze eingeleitet. Aufgrund eines amtsärztlichen Gutachtens über den Psychiater stellte das Landgericht Hannover 1966 die Verfolgung ein. Damals war Heinzes Sohn Hans, ebenfalls Psychiater, bereits seit fünf Jahren am Wunstorfer Landeskrankenhaus tätig.

Auch der Junior, das ist ein Ergebnis der vom Sozialministerium bei der Robert-Bosch-Stiftung in Auftrag gegebenen ersten Studie, war offenbar in unerlaubte Experimente verstrickt, die Sylvia Wagner aufgedeckt hatte: Mindestens 286 Kinder waren demnach bis Ende der 60er-Jahre, Mitte der 70er-Jahre, Opfer von Versuchen mit Schlafmitteln und Psychopharmaka.

Außerdem soll Heinze junior die damals bereits nicht mehr übliche schmerzhafte Rückenpunktion vorgenommen haben, bei der Patienten mit einer Spritze Gehirnwasser aus dem Wirbelkanal gesaugt wird. Sylvia Wagners Untersuchung hat auch Volker Roelcke, Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der Uni Gießen, auf den Plan gerufen.

Entschädigung betroffener soll geprüft werden

Hans Heinze senior habe sich 1959 noch nicht zugelassene Medikamente nach Wunstorf schicken lassen und auch seinen Sohn Hans damit versorgt, der bis 1961 mehrere Jahre lang als Assistenzarzt in Gießen tätig gewesen war. Roelcke untersucht, ob es verbotene Versuche in dieser hessischen Nervenklinik gab. Heinze senior starb 1984 im Alter von 87 Jahren in Wunstorf.

In einer Traueranzeige versprachen Leitung und Personalrat des damaligen Niedersächsischen Landeskrankenhauses, Heinze „ein ehrendes Andenken“ zu bewahren. Hans Heinze junior wurde 1974 Ministerialrat im Sozialministerium und hatte bis Ende der 80er-Jahre als Psychiatriereferent die Aufsicht über die damaligen Landeskrankenhäuser Niedersachsens.

Nach seinem Tod im Jahr 2012 würdigte die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Seelze und der Lebenshilfe Betreuungsverein Wunstorf ihren früheren Vorsitzenden laut Lokalzeitung: „Behinderte Menschen, ihre Eltern und Angehörige sind ihm zu großem Dank verpflichtet.“ Der Verein ehemaliger Heimkinder nennt diese Danksagung „kaum fassbar“. Das Sozialministerium hatte bereits angekündigt, nach der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Medizinversuche eine Entschädigung Betroffener zu prüfen – im kommenden Jahr.