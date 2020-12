Das Delmenhorster Weihnachtshaus erstrahlt seit zwanzig Jahren pünktlich zur Adventszeit. Weil sich Besucherinnen und Besucher nicht an die geltenden Abstandregeln hielten, hat das Ehepaar Borchart die Lichter vorerst ausgemacht. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Eine überdimensionale Weihnachtspyramide, 60 Quadratmeter Schnee, Engel, Weihnachtsmänner und rund 60 000 Lichter – es gibt viel zu entdecken im Weihnachtshaus der Familie Borchart. Jedes Jahr kommen viele Besucher aus der ganzen Region, um die opulente Beleuchtung im Vorgarten an der Brechtstraße zu bewundern. Doch nach 20 Jahren Tradition hat das Delmenhorster Weihnachtshaus dieses Jahr vielleicht zum letzten Mal geleuchtet.

Familie Borchart ist enttäuscht: Ihr Weihnachtshaus bleibt ab sofort dunkel. Schuld sind pöbelnde Zuschauer, die Sven Borchart am dritten Advent wild beschimpften, als er auf die geltenden Abstandsregeln hinwies. „Dass man uns das Weihnachtshaus so kaputt machen würde, hätten wir nicht geglaubt“, drückt Martina Borchart ihre Wut aus.

„Am ersten Advent und am Nikolaustag laden wir jedes Jahr zum gemeinsamen Glühweintrinken ein“, erzählt Martina Borchart. Doch die Tradition musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Anders als in den Vorjahren durfte das Grundstück dieses Jahr von den Weihnachtsfans nicht betreten werden. Familie Borchart bat deswegen die Besucher, die geltenden Hygieneregeln einzuhalten. Interessenten konnten vom ersten Advent täglich in der Zeit von 16 bis 21 Uhr vorbeikommen und das leuchtende Weihnachtsparadies von der Straße und vom Bürgersteig aus bestaunen. Aber zu viele Besucher hatten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten.

Schon nach den Komplikationen am ersten Adventswochenende mussten die Betreiber das Weihnachtshaus das erste Mal ausgeschalten. Das Verkehrschaos der Besucher ließ sogar die Polizei anrücken. Wie die Polizei Delmenhorst mitteilt, waren am ersten Adventssonntag gegen 19.10 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern eingegangen, die in der kleinen Straße des Delmenhorster Wohngebietes einen Stau gemeldet hatten. Die Beamten der Polizei stellten in der Sackgasse zahlreiche Fahrzeuge sowie interessierte Personen fest, die das Delmenhorster Weihnachtshaus vom Gehweg aus bewunderten. „Seitdem ist unsere Straße für die Autos der Besucher gesperrt“, erzählt Sven Borchart. Nach Rücksprache mit den Beamten schaltete die Familie die Beleuchtung aus, sodass sich die Besucher nach einiger Zeit entfernten und sich das Verkehrschaos auflöste.

Zukunft der Attraktion ungewiss

Nach einem guten Nikolaustag mit netten Besuchern und vielen Kindern hatte Familie Borchart gehofft, dass die Besucher auf die Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften vermehrt achten würden. Doch am dritten Adventwochenende kam es erneut zum Eklat. Als Sven Borchart die Besucher auf die geltenden Regeln aufmerksam machte, wurde er beschimpft. „Die Besucher waren wie die wilden Tiere“, so Martina Borchart. Und auch ihr Ehemann meint: „Ein Zoo ist nichts dagegen.“

„Und wir haben dieses Jahr eigentlich unseren zwanzigsten Jahrestag, den wir gebührend feiern wollten“, sagt Borchart bedauernd. Das sei aufgrund der coronabedingten Regelungen schon schwer genug. „Uns blutet natürlich das Herz, wenn wir an die Zukunft des Weihnachtshauses denken“, betont Martina Borchart. Wenn das nächste Jahr noch die Corona-Regelungen gelten, werde das Weihnachtshaus nicht wieder mit 60 000 Leuchten erstrahlen. Da sind sich die Borcharts einig: „Das wäre dann das erste Mal seit zwanzig Jahren.“

Für Spenden stand dieses Jahr eine Spardose vor den Toren des liebevoll weihnachtlich geschmückten Hauses. Mit den Einnahmen der Besucher hatten die Borcharts jedes Jahr ein Projekt unterstützt, das heilpädagogisches Reiten finanziert. Im vergangenen Jahr waren dabei rund 4500 Euro zusammengekommen. Dieses Jahr werden es wohl rund 2000 Euro sein, schätzt das Ehepaar.

Das Weihnachtshaus ist mittlerweile weit über Niedersachsen hinaus bekannt. In den Vorjahren kamen jeweils Hunderte Besucher. Angefangen hatte alles mit fünf Lichterketten und drei Litern Glühwein für die Nachbarn. Und so kamen mit den Jahren immer mehr Lichter, Figuren und aufwendige Selbstbauten hinzu. Von Februar bis Oktober werkelt das Ehepaar gemeinsam an neuen Dekorationen. „Hunderte Arbeitsstunden und Tausende Euro – alles für die Katz“, schimpft Borchart.