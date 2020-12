Aktuell stehen Tannenbäume hoch im Kurs: Harry Klawohn bei der Arbeit mit der Kettensäge. (Tom Wesse)

Hätte Harry Klawohn Nachbarn, hätte er wohl ein Problem. Hat er zum Glück nicht. Während andere Leute in seinem Alter gerne auf Lärm verzichten, macht der 76-Jährige genau das ganz freiwillig: Lärm. Sieben, acht, neun – und da ist ja noch eine –, zehn Kettensägen besitzt Klawohn. Dass er die auch benutzt, hört jeder Besucher schon auf der Zufahrt zu seinem Hof. Wozu er die Kettensägen braucht? Der lebensgroße Grizzlybär aus Holz gibt einen Wink, die drei auf einem gebogenen Ast sitzenden Eulen einen weiteren. Mit jedem Meter tauchen links und rechts mehr Skulpturen auf. Adler, Totempfähle, überdimensionale Pilze – alle aus Holz. Sie deuten den Weg zum Haus, das halb vom angrenzenden Wald eingerahmt ist.

Seit 33 Jahren wohnt Klawohn hier in Löhnhorst, wenige Hundert Meter von der Bremer Landesgrenze entfernt. Alle Skulpturen hat er selbst geschnitzt, mit der Kettensäge aus Baumstämmen herausgearbeitet. „Und das waren einige“, sagt Klawohn. Wie viele genau, will er nicht verraten. Er trägt kariert, Holzfällerhemd unter der Fleecejacke, zupft an seinem weißen Bart herum, während er durch den Anbau in Richtung Garten führt. Es ist ein Labyrinth aus Gängen und Türen, eine Mischung aus Werkstatt und Ausstellungsräumen. Klawohn ist ein Sammler. Von der Decke baumeln alte Laufschuhe, an der Wand hängt ein Rennrad neben den Ketten der Sägen. Drei Hobbys in einem Raum, von einem, der „immer alles extrem machen muss“, sagt Klawohn über sich selbst.

Wenig überraschend also, dass ihn ein Weltrekordversuch an die Kettensäge gebracht hat. 2008 sei er nach Garlstedt gefahren, wo im Rahmen einer Show eine lebensgroße Weihnachtskrippe geschnitzt werden sollte. Der Versuch scheiterte, aber Klawohn war angefixt, wollte es selbst probieren. Seine erste Figur steht noch im Garten, halb verwittert. „Total misslungen“, meint er heute. Er schüttelt den Kopf. „Die Proportionen passen überhaupt nicht.“ Seitdem ist viel passiert. Immer mehr Schnitzereien kamen zusammen, immer filigraner wurden die Arbeiten. „Ich bin Autodidakt, habe mir alles Schritt für Schritt selbst beigebracht.“

Klawohn verträgt keine Ruhe. Er wirbelt umher, springt von einer Skulptur zur anderen, von einem Thema zum nächsten. Früher sei er Lackierer gewesen – an der Wand hängen Bilder aus Acrylfarbe, natürlich selbst gemacht. „Nachdem sich das mit der Schnitzerei herumgesprochen hatte, wurde ich quasi zum Künstler gemacht“, sagt er. „Aber eigentlich sehe ich mich als Handwerker.“ Körperlich anstrengend sei das Hobby auf jeden Fall. Der Rentner zählt seine Blessuren auf: Tennisarm, die Sehnen an den Fingern arg mitgenommen, dazu einige Brandverletzungen. „Alle Kettensägen sind für Rechtshänder gemacht“, beklagt Klawohn, der Linkshänder. „Deshalb muss ich immer umgreifen und kriege die heißen Abgase ab.“ Über der Hose trägt er einen Schnittschutz. Die Löcher verraten: nicht ohne Grund. Schutzbrille und geräuschschluckende Kopfhörer gehören sowieso dazu.

Eine Stunde für einen Weihnachtsbaum

Aktuell stünden Weihnachtsbäume hoch im Kurs. Vier fertige Exemplare stehen schon vor dem Haus, alle sehen etwas unterschiedlich aus. Es sei ihm wichtig, die natürlichen Strukturen in seine Arbeit zu integrieren. Das Holz bekomme er aus der Umgebung. „Aber es ist nie genug“, sagt Harry Klawohn. Dann schlägt er einen fünfzehn Zentimeter langen Eisennagel in das Stück einer Esche, um es auf der Arbeitsfläche – ebenfalls ein Baumstumpf – zu fixieren. Er umkreist das Rohmaterial, schneidet erste grobe Konturen, später immer kleinere Kerben. Weniger als eine Stunde dauert es, dann ist der Weihnachtsbaum als solcher erkennbar. „Da muss ich jetzt natürlich noch etwas nacharbeiten“, sagt er mit prüfendendem Blick. „Das mache ich heute auf jeden Fall noch fertig.“

Seine Skulpturen schnitze er nach Lust und Laune – was er nicht verkauft, stellt Klawohn in den Garten oder in die Werkstatt. „Gelegentlich kommen auch Leute mit Wünschen auf mich zu.“ Gerade habe er eine Skulptur verkauft. „220 Euro“, sagt Klawohn. Gemessen am Aufwand sei das nicht viel. „Aber es ist und bleibt ja auch ein Hobby.“