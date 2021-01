Herbert Meyer aus Achternmeer im Landkreis Oldenburg, genannt „Marder-Meyer“. Weit über 3000 Marder hat er schon gefangen, so viel wie kein anderer in Deutschland, sagt er. Der 85-jährige Landwirt kreuzt täglich mit seinem Lieferwagen zwischen Wittmund und Bremen, Wilhelmshaven und Cloppenburg und befreit verängstigte Hausbewohner von den lärmenden Hausgenossen. (Lutz G. Wetzel)

In dem leer stehenden Oldenburger Gefängnis breitete sich strenger Verwesungsgeruch aus. Mit den schlimmsten Befürchtungen wurde das Gebäude durchsucht. Dann fand man im oberen Stockwerk die Speisekammer einer Steinmarderfamilie: Tote Tauben, Krähen und Ratten in Vorratshaltung. Die Marder hatten Dach und Dämmung durchbohrt und sich in der ruhigen Wohnlage behaglich eingerichtet. Den Justizbehörden war klar: Das ist ein Fall für Herbert Meyer, den amtlich bestellten Marderjäger im Nordwesten. Der 85-jährige Landwirt ist täglich im Einsatz gegen die Pelztiere.

Für viele Menschen sind Steinmarder zum Problem geworden. Gefürchtet sind die biologisch gesehen „hundeartigen Raubtiere“, weil sie im Motorraum von Autos bei Beißattacken folgenschwere Schäden anrichten. Mindestens so schlimm ist für die Betroffenen allerdings ihr Eindringen in die Häuser. Wenn die Marder nachts über den Dachboden toben, liegen die Bewohner mit angstgeweiteten Augen im Bett: „Manche bleiben wach und warten nur entnervt darauf, dass der Krach wieder losgeht“, erzählt Herbert Meyer. „Am Telefon flehen sie mich an: ‚Sie sind unsere letzte Hoffnung’. Am schlimmsten sind die Leute in der Stadt. Viele haben schon für viel Geld alles durchprobiert mit Vergrämen oder mit Chemie. Aber die Marder kommen immer wieder, meistens auch noch mit Verstärkung. Sie legen auf dem Dachboden oder in Zwischenräumen riesige Kothaufen an, die oft durch die Decke sickern. Den Gestank bekommt man nur schwer weg. Verjagen kann man sie nicht, dafür sind sie zu schlau. Nur Fangen hilft auf Dauer.“

Marderbekämpfung ist inzwischen zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell geworden. Für eine „Marderberatung“, die nichts nutzt, zahlt man in Großstädten schon mal bis zu 700 Euro. Anders Herbert Meyer: Er nimmt für jeden gefangenen Marder 100 Euro. „Auf dem Lande ist man reell“, sagt er.

Seit mehr als 70 Jahren beschäftigt sich Meyer mit den cleveren Tieren. Angefangen hat es in der Kriegszeit. Da hat sein Großvater ihm das Fallenstellen beigebracht: „Über uns flogen die Bomber Richtung Bremen, aber ich saß auf dem Heuboden und hatte nur die Jagd im Kopf.“ 3000 Marder, so schätzt er, hat er schon gefangen: „Früher hat man mit den Pelzen viel Geld verdienen können. Dadurch hat man diese Tiere fast ausgerottet. Heute gibt es davon wieder mehr.“ Dem Marder genüge schon ein winziger Spalt, um ins Haus zu gelangen. Er springe bis zu drei Meter hoch und erklettere auch senkrechte Flächen, weiß der Experte.

Der Marder kommt jede Nacht

Das Telefon klingelt in Meyers bäuerlicher Stube. Eine Frau aus Hude klagt: „Der Marder kommt jede Nacht. Er hat schon zwei Zwergkaninchen totgebissen. Die Kinder weinen.“ Herbert Meyer rührt in seiner Teetasse und notiert den Fall. „Morgen Vormittag?“ „Können Sie nicht gleich kommen?“, fragt die besorgte Mutter. Herbert Meyer knurrt in sich hinein. „Ist ja dann wohl dringend. Gut, am Nachmittag.“ Der Marderexperte hat derzeit fast 90 Fallen in seinem weitläufigen „Geschäftsbereich“ im Nordwesten stehen. In Wohnhäusern, Industriebauten, auf Bundeswehrgelände, in Krankenhäusern und Kirchengebäuden.

Ganze Tage ist er zur Kontrolle unterwegs, bis weit nach Ostfriesland und an die Weser. „Jetzt kommt Herbert manchmal nicht einmal mehr zum Mittag nach Hause“, klagt deshalb seine Frau. „Mit seinen Mardern, das wird ja immer mehr“.

Meyer ist derweil noch am Küstenkanal unterwegs. Steinmarder sorgen dort für Unruhe in einer Grundschule. „Da tropft im Vorbau stinkige Brühe von der Decke“, schimpft der Hausmeister, und die umstehenden Kinder halten sich demonstrativ die Nasen zu. Herbert Meyer packt seine Klappleiter aus dem Auto und klettert zur Dachrinne. Ein paar Pfannen schiebt er zur Seite. Tunnelgänge in der Isolierung: „Klarer Fall“, sagt er und zeigt auf ein niedriges Kriechdach über dem Eingangsbereich. „Ihr habt eine Mardertoilette auf dem Dachboden.“ Die Kinder prusten. Der Hausmeister schaut hilflos. „Ich stell hier mal was auf,“ sagt Meyer kühl. Eine Falle präpariert er innen am Sims mit einem Ei und richtet die Pfannen wieder.

Für den Einsatz bei kommunalen Einrichtungen und für Behörden hat er eine Ausnahmegenehmigung. Und er ist zuständig für die ganz speziellen Fälle: Die Oldenburger Polizeikaserne wurde einmal von einer ganzen Mardersippe förmlich terrorisiert. Nur Meyer konnte helfen. War für ihn kein Problem.

Der Job kostet ihn viel Zeit. Das Auftragsbuch ist voll. Immer wieder Marderalarm. Das Leben war nicht immer leicht für ihn. „Die alten Knochen, das Herz. Es kam so einiges zusammen.“ Früher spielte er auf seiner Hammond-Orgel auch noch bei Geburtstagen und Saalfesten. Dann starb eine Tochter. Da war ihm das Feiern vergangen.

Jetzt setzt er sich in der Wohnstube noch einmal an seine Orgel und spielt „Der Jäger aus Kurpfalz“. Nur ein paar Takte. Ins Jagdrevier geht er schon lange nicht mehr: „Die paar Hasen und Fasane, die es noch gibt, die möchte ich nicht totschießen.“

Respekt vor dem Lebewesen nicht verlieren

Marderfang ist eine Tätigkeit für Experten. Die gefangenen Exemplare werden weder ins Tierheim gebracht noch im Wald ausgesetzt, sondern durch die Falle in Sekundenbruchteilen getötet. Meyer: „Sie darf nur dort aufgestellt werden, wo mit Sicherheit keine andere Tierart hineingeraten kann. Das darf nur jemand machen, der sich hundertprozentig damit auskennt. Du willst dem Tier ja an den Kragen, aber du darfst den Respekt vor dem Lebewesen nicht verlieren. Sehr leicht kann bei dem Fang etwas schiefgehen. Dann muss das Tier es ausbaden. Auf keinen Fall darf einem Marder beim Fang vermeidbares Leid zugefügt werden, nur weil er den Menschen Ärger bereitet.“

Er setzt sich in seinen Kombi. Abfahrt zu den bedrohten Zwergkaninchen in Hude. Herbert Meyer dreht noch mal die Scheibe runter: „Marder zu fangen ist speziell“, ruft er. „Und sie sind ein starker Gegner. Deshalb immer dran denken: Der Fuchs hat Abitur. Aber der Marder hat studiert.“