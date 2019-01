Der Haussperling wurde bei der jüngsten Zählaktion in Niedersachsen am häufigsten gesichtet. (Nabu Bremen)

"In diesem Jahr wurden landesweit rund 38 Vögel pro Garten gemeldet, im vergangenen Jahr waren es nur 34 Vögel", teilte der Nabu am Montag mit.

Der Haussperling wurde bei der gemeinsamen Zählaktion des Nabu mit dem bayerischen Landesbund für Vogelschutz (LBV) am häufigsten gesichtet. Auf Rang zwei und drei folgen die Kohl- und Blaumeisen.

Die höheren Zahlen dürften aber nicht über einen kontinuierlichen Abwärtstrend hinwegtäuschen, sagte Nabu-Sprecher Ulrich Thüre. "Der Rückgang häufiger Arten ist in vielen europäischen Ländern ein ernstes Problem und zeigt sich offensichtlich auch bei den Wintergästen in unseren Gärten."

Bei den zehn häufigsten Wintervogelarten ist der Rückgang laut Nabu bei den Amseln am stärksten. Fast ein Viertel weniger seien im Vergleich zum Vorjahr in Niedersachsen beobachtet worden. "Ein Grund dafür könnte der für diese Vögel tödliche Usutu-Virus sein, der in den Jahren 2016 und 2017 zu Ausbrüchen in immer mehr Teilen Deutschlands geführt hat", sagte Thüre.

Für die Zählaktion "Stunde der Wintervögel" meldeten rund 14 600 Tierfreunde Zahlen aus 9700 Gärten in Niedersachsen. (dpa)