Wer sich mit dem Wolf einlässt, hat alle Hände voll zu tun. Die promovierte Biologin Jana Sprenger könnte ein Klagelied davon anstimmen. Stattdessen ist die 35-Jährige froh, dass sich das Wildtier wieder mehr und mehr ausbreitet. Auch in Niedersachsen. Dabei haben sie und ihre Kolleginnen im Wolfsbüro, das beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz angesiedelt ist, immer wieder mit dem Missverständnis zu tun: „Der Wolf wurde nicht angesiedelt, sondern er kommt von selbst.“ Die Behauptung, das sei Menschenwerk, scheint unausrottbar zu sein. Ganz anders als der Wolf selbst es war.

Dass die als wilde Bestien verpönten Raubtiere in unseren Breiten von der Bildfläche verschwanden, ist ungefähr anderthalb Jahrhunderte her. „Seitdem waren lange, lange nur Einzeltiere unterwegs“, sagt Jana Sprenger. Auch der „Würger vom Lichtenmoor“, ein 1948 in der Nähe von Neustadt am Rübenberge erlegter Wolf war allein auf der Jagd – nach Weidetieren, wie es hieß.

Mit sechs Monaten so groß wie ihre Eltern

Jana Sprenger ist von Anfang an dabei, seit das Wolfsbüro vor zweieinhalb Jahren seine Arbeit aufnahm. Damals ging man von rund 60 Wölfen in Niedersachsen aus. Heute könnten es 150 sein. Die Biologin orientiert sich lieber an der Zahl der Rudel und ihrer Territorien, als von den Individuen auszugehen. Aus wissenschaftlichen Gründen. Wölfe sind viel in Bewegung und legen große Strecken zurück – sind also schlecht zu zählen. Bei Rudeln ist das einfacher: Circa 14 Wolfsfamilien mit jeweils fünf bis zehn Angehörigen sind aktuell in Niedersachsen sesshaft. „Es ist ein Erfolg für den Artenschutz, dass der Wolf zurückgekehrt ist.“

„Ab dem Herbst sind die Tiere großräumiger unterwegs“, sagt Jana Sprenger. „Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sichtungen gemeldet werden“, so könne auch Hinweisen darauf nachgegangen werden, dass sich Wolfswelpen möglicherweise nicht normal verhalten. Die Jungtiere sind mit etwa einem halben Jahr schon fast so groß wie ihre Eltern und können mit erwachsenen Wölfen verwechselt werden. „Ihr Fell ist etwas flauschiger, vor allem aber verhalten sie sich unbedarfter“, sagt Jana Sprenger.

Informative Wanderausstellung

Die Neugier der Jungtiere kann zur Fehlinterpretation führen, dem Wolf sei die natürliche Scheu vor Menschen abhanden gekommen – die sich ängstigen oder zu unbedachtem Verhalten verleiten lassen: „Viele wissen immer noch nicht, dass beispielsweise das Anfüttern eines Wolfes letztlich eine Gefahr für das Tier darstellt.“ Dieses Problem, verkörpert durch den Jungwolf „Kurti“, der erschossen wurde, weil er als auffällig galt, war Auslöser dafür, gemeinsam mit dem Umweltministerium und dem Landesmuseum in Hannover eine Wanderausstellung zu erarbeiten: „Der Wolf. Ein Wildtier kehrt zurück.“ Zwei abgespeckte Ausstellungsversionen können, etwa von Schulen oder Verbänden, kostenlos ausgeliehen werden. Sie werden sogar angeliefert.

Die Biologin Jana Sprenger hat unter anderem Texte für die Informationstafeln beigesteuert. „Natürlich gibt es eine Menge Konflikte mit dem Wolf, die auch angegangen werden müssen. Aber ich wünsche mir einen sachlichen Umgang damit“, sagt sie. „Es ist jeden Tag eine spannende Aufgabe, sich dem Wolf zu widmen, der es nicht leicht hat.“