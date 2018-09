Bernd Althusmann (CDU), Niedersachsens Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender, spricht während des Landesparteitages der CDU in Braunschweig. (dpa)

Mit 83 Prozent fiel die Bestätigung im Amt nüchterner aus als von vielen erwartet. 359 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Davon stimmten 298 für Althusmann, 61 gegen ihn. Es gab zehn Enthaltungen. Gegenkandidaten waren nicht angetreten. "Das ist ein ehrliches Ergebnis. Damit kann ich als Landesvorsitzender in den kommenden zwei Jahren gut leben", sagte Althusmann nach dem Wahlgang.

Bei seiner ersten Wahl zum Landesvorsitzenden auf dem Landesparteitag in Hameln im November 2016 war das Votum deutlich enthusiastischer ausgefallen. Damals bekam Althusmann 98,55 Prozent - bei 340 Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen. Niemand von den Delegierten enthielt sich. In Hameln war Althusmann auch zum Spitzenkandidaten für die niedersächsische Landtagswahl nominiert worden.

In seiner Rede auf dem Parteitag in Braunschweig zog Althusmann eine gemischte Bilanz der seitdem vergangenen Zeit. Er erinnerte daran, dass er bei seiner Wahl zum Spitzenkandidaten von einem "Kribbeln im Bauch" gesprochen hatte. Damals fühlte sich die CDU mit Blick auf die Landtagswahl siegesgewiss. Doch Althusmann unterlag im Oktober 2017 im Rennen gegen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Gegenwind statt Rückenwind

In den Wochen vor der Landtagswahl habe es aus der Bundespolitik "Gegenwind statt Rückenwind" gegeben, sagte Althusmann mit Blick auf das schlechte Abschneiden der Unionsparteien bei der Bundestagswahl im September 2017. Er verwies aber auch auf ein hausgemachtes niedersächsisches Problem: "Die Art und Weise und die Kommunikation des Wechsels einer grünen Landtagsabgeordneten zur CDU waren ein Fehler." Die grüne Abgeordnete Elke Twesten war im August 2017 zur CDU übergelaufen und hatte damit Weils rot-grüne Landesregierung um ihre Mehrheit gebracht. Dieses Manöver war bei vielen Wählern nicht gut angekommen.

In seiner Rede bemühte sich Althusmann, den Beitrag der CDU innerhalb der von Weil geführten rot-schwarzen Landesregierung hervorzustreichen. Die CDU sei im Kabinett die treibende Kraft. "Wir werden uns die Butter in dieser Koalition nicht vom Brot nehmen lassen." Der Forderung, die CDU müsse gegen den Koalitionspartner öfter klare Kante zeigen, erteilte er eine Absage. Die CDU sei auch in Feldern aktiv, wo die Ressorts von SPD-Ministern besetzt seien, betonte Althusmann. So trage das neue niedersächsische Polizeigesetz in vielen Punkten die Handschrift des Landtagsabgeordneten und ehemaligen niedersächsischen Innenministers Uwe Schünemann. Er sei Schünemann dankbar, dass dieser Innenminister Boris Pistorius (SPD) immer mal wieder auf die Finger schaue.

Der CDU-Landeschef machte deutlich, dass er keine Sympathien für eine Zusammenarbeit seiner Partei mit dem rechten oder linken Rand hat. "Es gibt in der AfD nicht nur Biedermänner, es gibt auch Brandstifter", sagte Althusmann. Wer gemeinsam mit Pegida und gewaltbereiten Hooligans marschiere, die die Polizei attackierten, der handele nicht patriotisch. "Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD bleibt für mich ausgeschlossen", betonte er unter langem Applaus der Delegierten. Allerdings gebe es aus seiner Sicht auch keine Schnittmengen mit der Linkspartei. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte kürzlich angeregt, seine Partei müsse auch über eine Zusammenarbeit mit der Linken nachdenken.

Zum Generalsekretär der Niedersachsen-CDU wurde Kai Seefried gewählt, der dieses Amt bislang kommissarisch innehatte. Die drei stellvertretenden Landesvorsitzenden Maria Flachsbarth, Fritz Güntzler und Reinhold Hilbers wurden wiedergewählt. Als künftige Schatzmeisterin rückt Justizministerin Barbara Havliza ins Präsidium auf. Die 60-jährige Juristin folgt damit dem Europa-Abgeordneten Burkhard Balz, der in den Vorstand der Deutschen Bundesbank wechselt. (dpa)