Der Jade-Weser-Port ist der einzige Tiefwasserhafen in Deutschland und soll möglicherweise ausgebaut werden. (Jade-Weser-Port)

In Wilhelmshaven ist ein heftiger Streit entbrannt, ob die Stadt Teil des Biosphärenreservats „Niedersächsisches Wattenmeer“ werden soll. Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat, nachdem es im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Brandschutz bereits ein einstimmiges Votum für den Beitritt gegeben hat. Widerstand kommt vom zuständigen Ortsrat, von den Landwirten und aus der Hafenwirtschaft. Sie befürchten gravierende Einschränkungen, sollten die Schutzbestimmungen für das Wattenmeer modifiziert auf angrenzende Gebiete ausgeweitet werden.

Das Wattenmeer ist als Nationalpark seit 1993 eines von 15 Biosphärenreservaten in Deutschland, weltweit gibt es 566. Bislang ist das rund 350 000 Hektar große Gebiet zwischen dem Dollart im Westen und Cuxhaven bis zur Außenelbe-Fahrrinne im Osten in eine Kern- und eine Pflegezone aufgeteilt. Hinzu kommen könnte jetzt eine Entwicklungszone, die nach den Kriterien der Unesco die Hälfte des Gesamtgebietes umfasst.

Die neue Zone soll binnendeichs entstehen. „Entscheidend ist dabei, dass die Bevölkerung die Planung, Bewirtschaftung und Gestaltung des Gebiets mitträgt“, heißt es in der Begründung des Beschlussvorschlags für den Stadtrat. Gleichzeitig wird unmissverständlich das Ziel formuliert, Wilhelmshaven als Biosphärenreservatsgemeinde und Teil des Nationalparks aufnehmen zu lassen.

Probleme bei der Abfertigung des Schiffsverkehrs

Die Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung (WHV) lehnt diese Pläne kategorisch ab. „Wilhelmshaven ist der einzige deutsche Tiefwasserhafen und vom Umschlag her der drittgrößte Hafen der Bundesrepublik“, betonte die WHV am Montag. Darüber hinaus sei der Standort als Energiedrehscheibe mit enormem Entwicklungspotenzial bekannt.

Dies alles gerate in Gefahr, sollte die Stadt ernsthaft darangehen, sich als neuen Teil des Biosphärenreservats anzubieten. „Dann bleibt nicht mehr viel Platz zum Atmen für Handel und Wandel“, befürchtet die WHV. Ein zu hohes Gebäude oder ein zu hoher Kran oder Versorgungstrassen könnten schnell dazu führen, dass Investitionen verzögert, verteuert oder gar verhindert würden. Probleme gäbe es dann möglicherweise auch bei der Abfertigung des Schiffsverkehrs.

Auch so schon sei es sehr eng, das zeige die Karte des Nationalparks. Dabei gebe es vielversprechende Pläne für ein Flüssiggas-Terminal, und das Land denke darüber nach, die zweite Baustufe des Jade-Weser-Ports zu realisieren. Das Güterverkehrszentrum am Hafen entwickle sich zu einem belebenden Faktor in der Region. Aktuell bedeute das 1000 neue Arbeitsplätze und viel Wertschöpfung für Wilhelmshavener Unternehmen. Die WHV gehe davon aus, dass auch der Stadtrat ein Interesse daran hat, die gute Entwicklung nicht durch neue Umweltschutzregeln zu hemmen. „Wir bitten den Rat dringend, gar nicht erst in Kooperationsgespräche einzutreten. Wehret den Anfängen!“, appelliert die Organisation an die Fraktionen.

Mehr zum Thema Nichts für Frostbeulen Im Winter durchs Watt wandern Eine Wattwanderung verbinden die meisten mit nackten Füßen im Schlick. Davon ist im Winter ... mehr »

Starker Wind bläst den Stadtoberen auch aus Sengwarden entgegen. Dieser Teil von Wilhelmshaven liegt unmittelbar am Voslapper Groden, wo mit Bremer Beteiligung der Jade-Weser-Port gebaut wurde und die angrenzenden Flächen für Gewerbe und Industrie liegen. Der Ortsrat von Sengwarden hat am Freitag mit klarer Mehrheit gegen die Erweiterung des Biosphärenreservats gestimmt. Nur eine Vertreterin der Grünen war dafür.

In der Sitzung des Ortsrats meldete sich ein Vertreter der Landwirte zu Wort, er ist gleichzeitig Verbandsvorsteher der Sielacht Rüstringen, die sich in dem betroffenen Gebiet um die Entwässerung kümmert. „Wenn es viel regnet, muss das Wasser ablaufen können, sonst bleiben die Keller nicht lange trocken“, zitiert die „Wilhelmshavener Zeitung“ den Mann. Doch was wäre, wenn in einem der Gewässer eine seltene Art vorkomme? Dürfe dort dann noch eingegriffen werden? „Wahrscheinlich nur eingeschränkt oder gar nicht“, mutmaßte der Verbandsvorsteher.

Wilhelmshavens Oberbürgermeister Andreas Wagner (CDU) wirbt dafür, sich nicht vorschnell auf eine Ablehnung der Pläne festzulegen: „Es ist wichtig, zunächst ergebnisoffen über die Aufnahme der Stadt Wilhelmshaven als Biosphärenreservatsgemeinde zu reden und sich nicht schon am Anfang einem Prozess zu verschließen, der am Ende vielleicht sinnvoll sein könnte„, sagte Wagner am Montag auf Anfrage des WESER-KURIER.

Trotz erheblicher Proteste und Bedenken

Er hoffe deshalb, dass der Rat der Beschlussvorlage der Verwaltung zustimmt. In dem dann folgenden Prozess werde sich zeigen, ob es tatsächlich negative Auswirkungen geben könnte. “Sollte das so sein, würde man die Aufnahme als Biosphärenreservatsgemeinde politisch sicherlich auch ablehnen“, so der Oberbürgermeister.

Im Stadtrat gibt es keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse. Stärkste Fraktion ist die SPD, die CDU hat einen Sitz weniger und damit genauso viele Mandate wie die Gruppe aus Grünen und Unabhängiger Wählergemeinschaft. Hinzu kommen Vertreter von AFD, FDP und Linke. Trotz dieser unübersichtlichen Situation, könnte es am Mittwoch soweit kommen, dass der Rat sein Plazet gibt, mit Nationalpark- und Biosphärenverwaltung Verhandlungen aufzunehmen. Dafür spricht die Aussage des Oberbürgermeisters und die einstimmige Entscheidung des zuständigen Fachausschusses.

Im Ausschuss sei trotz erheblicher Proteste und Bedenken von Landwirten in der Region quasi im Eilverfahren beschlossen worden, kritisiert die Hafenwirtschaft. Dabei gebe es überhaupt keine belastbare Grundlage. „Den handelnden Akteure in den Ausschüssen und dem Rat liegt eine achtzeilige Begründung für diese richtungsweisende Entscheidung zur zukünftigen Entwicklung des Stadtgebiets und speziell der maritimen Wirtschaft vor.“ Zu wenig, meint die WHV.