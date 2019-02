Die wegen Untreue in besonders schwerem Fall angeklagten Eberhard Menzel (l), ehemaliger Oberbürgermeister von Wilhelmshaven, und Jörg Brost (r), ehemaliger Direktor des städtischen Reinhard-Nieter-Krankenhauses in Wilhelmshaven, sind mit ihren Anwälten kurz vor Prozessbeginn im Gerichtssaal. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Der langjährige Oberbürgermeister von Wilhelmshaven, Eberhard Menzel (SPD), hat Vorwürfe der Untreue und des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit einer üppigen Ruhestandsregelung für einen Ex-Klinikdirektor zurückgewiesen. „Nichts davon ist zutreffend“, sagte der 74-Jährige am Montag. Menzel muss sich mit vier weiteren früheren Mitgliedern städtischer Gremien vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dazu gehört auch der ehemalige Klinikdirektor Jörg Brost (66), der dank vertraglicher Sonderregelungen in den Vorruhestand ging und nach Medienberichten dann für eine Übergangszeit monatlich rund 18 000 Euro vom Krankenhaus bezog. Der Stadt Wilhelmshaven und der Betreibergesellschaft der Klinik entstand so laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von knapp 2,8 Millionen Euro.

Neben Menzel und Brost sind drei frühere Mitglieder städtischer Gremien angeklagt. Im Fall eines inzwischen 90 Jahre alten Angeklagten wurde das Verfahren eingestellt. Das Gericht unter Vorsitz von Richter Ralf Busch hat für den komplexen Fall zunächst 15 Verhandlungstage angesetzt. Die Strafkammer muss klären, ob die von der Anklage genannte Schadenssumme stimmt, woraus sie sich ergibt und wie die Vertragsregelungen im Detail verhandelt und entschieden wurden. Menzel sieht sich und Brost von Medien „diskriminiert, kriminalisiert und vorverurteilt“.

Mehr zum Thema Biosphärenreservat Wilhelmshaven ringt ums Wattenmeer In Wilhelmshaven ist ein heftiger Streit entbrannt, ob die Stadt Teil des Biosphärenreservats ... mehr »

Die mutmaßlichen Straftaten fallen in den Zeitraum von 2005 bis 2011. Menzel war von 1986 bis 2011 Oberbürgermeister in Wilhelmshaven – nach der Kommunalreform zuletzt in hauptamtlicher Funktion. Ihm und Brost werden Untreue in besonders schwerem Fall zur Last gelegt. Brost war nach der Umstrukturierung des Krankenhauses sowohl Geschäftsführer der gemeinnützigen Klinik-Betreibergesellschaft (RNK gGmbH) als auch Chef des städtischen RNK-Eigenbetriebs.

Schon 2005 war ihm vertraglich garantiert worden, dass er ein Ruhegeld von 75 Prozent seiner gesamten Durchschnittsbezüge in den letzten fünf Jahren vor seinem Ausscheiden bekommen würde. „Vollkommen unangemessen“, so das Fazit der Staatsanwaltschaft. Menzel und Brost verständigten sich dann Ende 2006 auf eine Altersteilzeitregelung und auf einen Vertrag, der erst Jahre später den zuständigen Gremien vorgestellt wurde. Damit sollten politische Diskussionen und eine Schwächung von Brosts Position im Krankenhaus vermieden werden. „Ich habe keine Straftaten begangen. Ich kann nicht erkennen, irgendetwas falsch gemacht zu haben“, sagte Menzel.

Was fehlt ist die Transparenz

Zumindest mit Blick auf die damalige Kommunikation sah der Richter das anders: „Warum diese Geheimnistuerei? Was mir fehlt, ist die Transparenz – und das führt eben dazu, das wir heute hier sitzen und Sie sich kritischen Nachfragen stellen müssen“, sagte Busch zu Menzel. Brost erkrankte 2010 an Krebs ist seit März 2011 durchgängig arbeitsunfähig. Er ließ von seinen Anwälten eine Erklärung verlesen, worin er den Vorwurf der Untreue als unzutreffend zurückwies. Das Gesamtgehalt seines Mandanten sei zwar hoch, aber nicht unangemessen gewesen. Der von der Anklage dargestellte Sachverhalt sei falsch und widersprüchlich, und die Schadensberechnung halte einer Prüfung nicht stand, zeigte sich der Anwalt sicher.

Bei einer angenommenen Schadenssumme ab 50 000 Euro wird von „Untreue in besonders schwerem Fall“ ausgegangen, wofür das Gesetz einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorsieht. Der Prozess wird am 11. Februar fortgesetzt.