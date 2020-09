Bischof Wilmer, in Ihrem neuen Buch geht es um Kluntjes und Ostfriesentee. Was hat das mit der christlichem Hoffnung zu tun?

Heiner Wilmer: Kluntjes und Ostfriesentee erinnern mich an meine eigene Kindheit, an meine Jugend. Sie sind eine wunderbare Erfahrung, für die ich dankbar bin. Und Hoffnung bedeutet für mich auch, dass ich anknüpfen darf an schöne Erlebnisse, die ich als Kind einst hatte und für die ich dankbar bin. Das ist auch eine Frage des Glücks. Ich bin nicht glücklich und dafür dankbar – sondern dankbar und deshalb glücklich. So entsteht Hoffnung.

Ich glaube, dass wir als Menschen leicht in die Falle tappen, zu pessimistisch zu werden. Wir sehen zu schnell das Dunkle, das Graue im Leben. Das Glas ist oft nur halb leer. Das hängt auch mit unserer inneren Struktur zusammen. Wir geben zu leicht der Angst die Macht. Das Geheimnis unserer jüdisch-christlichen Tradition besteht doch aber gerade darin, dass wir der Angst mit unserem Glauben etwas entgegensetzen.

Unsere Situation ist sehr komplex. Wir haben heute mehr Sinnangebote als vor 70 oder 100 Jahren. Jede und jeder hat die Freiheit, um zwischen Sinnangeboten zu wählen. In der Kirche erkennen wir das aber nur zum Teil. Wir tun uns schwer damit, die richtige Sprache zu finden. Wir tun uns schwer damit, die Fragen, die die Menschen jetzt bewegen, zu sehen. Auch steht die Kirche manchmal in der Gefahr, das Institutionelle nach vorn zu stellen anstatt die Botschaft Jesu. Dabei hat der Mann aus Nazareth alle Menschen angezogen: die Jungen und die Alten, die Gesunden und die Kranken, die Intellektuellen und die Analphabeten.

Ich glaube, wir brauchen beides. Keine Reform ohne Mission, aber auch keine Mission ohne Reform. Unter Mission verstehe ich, dass ich darüber sprechen möchte, was mich innerlich erfüllt, was mich packt und trägt. Wir benötigen eine spirituelle Revolution. Es muss uns darum gehen, dass Gott im Zentrum steht. Denn wenn Gott im Zentrum steht, steht auch der Mensch im Zentrum, dessen Herz verwundet ist, dessen Herz zerrissen ist, der an seinem Selbstwertgefühl knabbert. Es geht darum, vor grundlegenden Erneuerungen nicht bange zu sein.

Im Bistum Hildesheim haben wir gesagt: Im Zentrum steht der Mensch. Es geht zuallererst um den betroffenen Menschen, um jenen, der gelitten hat, der heute noch unter fürchterlichen Verbrechen der Vergangenheit leidet. Das ist der Auftrag Jesu: Kümmert euch um die Schwachen, die Armen, die Weinenden. Deswegen haben wir vieles umgestellt. Ehe ich zum Bischof von Hildesheim geweiht worden bin, ist 2017 ein unabhängiges Gutachten zu Missbrauchsfällen in unserer Diözese veröffentlicht worden. Nun arbeiten wir in der Aufarbeitung des Unrechts zum zweiten Mal mit externen Fachleuten zusammen, damit Licht ins Dunkel gebracht und nichts unter den Teppich gekehrt wird.

Ganz ehrlich: Ich glaube, dass wir bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche nie zu einem Abschluss kommen werden. Aus der Sicht der Leidenden kann nie die Antwort kommen: Jetzt ist es gut so. Wir müssen uns als Kirche bedingungslos auf die Seite der Betroffenen stellen.

Es war auf alle Fälle eines der prägendsten Ereignisse, die ich als Priester erlebt habe. Es war nicht das erste Mal, dass sich Leute ­wegen eines Suizids in der Familie an mich gewandt hatten. Ich bin dann immer hingefahren. Ich merke aber, dass ich in solchen ­Situationen nicht routiniert bin. Es packt und schüttelt mich jedes Mal. Es bringt verborgene Saiten meiner Seele ins Schwingen. Es gehört zu den Erfahrungen in meinem Leben, die mich am heftigsten durchgeschüttelt ­haben.

Mich hat zunächst einmal unsere Freundschaft getragen. Schon auf dem Weg zu der Familie hatte ich viele Bilder, viele Gedanken im Kopf. Mich hat der Psalm 23 getragen: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen... Diesen Psalm hatte ich mir im Auto laut aufgesagt, weil ich einen Trost brauchte, der mich in dieser Situation auch trägt. Aber als ich dann im Wohnzimmer saß, wo Katharina aufgebahrt war, konnte ich diesen Psalm nicht laut beten.

Ich habe zunächst ganz frei gebetet. Stammelnd und stockend. Dann habe ich mich besonnen auf das uralte meditative Gebet des Rosenkranzes. Der Rosenkranz hat schon über Jahrhunderte Menschen in der Not und im Leid getragen. Später beim Zurückfahren ist mir dann aufgegangen, welchen Wert diese Spiritualität hat: Spiritualität heißt, im Leben ein Dach und im Sterben einen tragenden Grund zu haben.

Zur Person

Heiner Wilmer

wurde am 9. April 1961 im südlichen Emsland geboren. Nach dem Abitur im Jahr 1980 trat er in die Ordensgemeinschaft der Herz-Jesu-Priester ein. 1987 wurde er zum Priester geweiht. Von 1993 bis 2007 arbeitete Wilmers als Lehrer, Schulseelsorger und Schulleiter, davon einige Zeit in der Bronx in New York. Seit 2007 ist er Provinzial der Herz-Jesu-Priester in Deutschland. Am 1. September 2018 wurde Wilmer zum 71. Bischof von Hildesheim geweiht.

Weitere Informationen

Heiner Wilmer: Trägt – Die Kunst, Hoffnung und Liebe zu glauben. Herder, Freiburg. 16 €