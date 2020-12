Stephan Weil (SPD) sieht mögliche Ausgangssperren skeptisch. „Die Einschränkungen müssen immer auch verhältnismäßig sein“, sagt er. (Julian Stratenschulte /dpa)

Herr Weil, zum Friseur haben Sie es vor den Festtagen offensichtlich nicht mehr geschafft.

Stephan Weil: Sieht man das jetzt schon? Ich habe zwar noch mal kurz mit dem Gedanken geliebäugelt, beim Friseur meines Vertrauens um einen Termin zu betteln. Aber dann habe ich doch lieber davon Abstand genommen. Diejenigen, die die Regeln setzen, müssen sich auch selbst daran halten. Deswegen wollte ich mir nicht die Blöße geben, frisch frisiert durch die Landschaft zu laufen.

Viele Menschen finden die Regeln widersprüchlich und ungerecht. Warum muss ein Frisiersalon mit einem umfassenden Hygienekonzept dichtmachen, während andere öffnen dürfen?

Na ja. Öffnen darf ja jetzt so gut wie niemand mehr. Dieses Problem haben wir auch bei den Gaststätten. Die Wirte haben viel in Hygienestandards investiert und verstehen nicht, warum sie schließen müssen. Die Begründung dafür ist folgende: Wir wissen in 75 bis 80 Prozent der Fälle nicht, wo die Infektionen herkommen. Je höher die Zahlen steigen, desto schwieriger wird es für die Gesundheitsämter, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Als Gegenmittel bleibt nur der Weg, alles zu schließen, was für den täglichen Bedarf nicht zwingend notwendig ist. Das tun wir nicht leichten Herzens. Aber eine Pandemie, die sich ungebremst ausbreitet, hält keine Gesellschaft der Welt aus und gefährdet letztlich uns alle.

Und warum bevorzugen Sie zu Weihnachten die Familien gegenüber Menschen, die keine nahen Angehörigen mehr haben? Drei einsame Singles oder die Skatrunde von Senioren dürfen sich nicht treffen.

Das Grundgesetz stellt die Familie unter einen besonderen Schutz. Natürlich hat sich der Familienbegriff in der Realität über die Jahrzehnte gewandelt. Dem tragen wir auch durch die Grundregel mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten Rechnung. Dass ich damit die Skatrunde nicht erfassen kann, tut mir leid. Aber wir sind in der gegenwärtig dramatischen Situation nicht in der Lage, jede gefühlte Ungerechtigkeit zu vermeiden.

Hätten Sie im August gedacht, dass wir uns heute über solche Folgen wegen der extremen Infektionszahlen unterhalten müssen?

Wir wussten alle, dass es im Winter anstrengend und es auch so etwas wie eine zweite Welle geben wird. Aber auch viele Wissenschaftler haben nicht damit gerechnet, dass diese zweite Welle noch weit dynamischer, noch weit aggressiver ist als das, was wir im Frühjahr kennengelernt haben. Jetzt müssen wir mit dieser Situation und dem zweiten Lockdown vernünftig umgehen.

Den keiner haben wollte.

Es hatte schon seinen Grund, dass ihn alle vermeiden wollten. Mit einem solchen Lockdown sind viele harte, und zum Teil auch existenzielle Eingriffe verbunden. Das gilt für die Wirtschaft, für Tausende von Arbeitsplätzen, das gilt für die Belastungen, die die einzelnen Menschen ertragen müssen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht tatenlos zuschauen, dass täglich Hunderte von Menschen in Deutschland an dieser Krankheit sterben. Es geht hier nicht um Zahlen auf dem Papier, sondern es handelt sich um echte Menschenleben. Hinter jedem Tod stecken große Tragödien. Das gilt auch für die Situation der hochbetagten Menschen in den Alten- und Pflegeheimen. Sie ist leider seit dem Frühjahr nicht viel besser geworden. Der Konflikt zwischen Gesundheitsschutz und Lebensqualität durch Kontakt mit der Familie ist nach wie vor ein Riesenproblem.

Ist dieser moralische Spagat überhaupt politisch durch klare Regeln lösbar?

Schwer. Wir haben eine Pflicht zu Schnelltests für Pflegekräfte und Besucher eingeführt. Die Heimbetreiber müssen strenge Hygieneregeln einhalten, alle müssen Masken tragen. Trotzdem sprechen die Zahlen eine beunruhigende Sprache. Gerade in den Alten- und Pflegeheimen sind die Risiken nach wie vor weit überdurchschnittlich. Dieses Problem treibt mich sehr um.

Wagen Sie es eigentlich schon, über Lockerungen nachzudenken?

Nicht wirklich. Das wäre jetzt auch das falsche Signal. Wir müssen nüchtern erkennen, dass wir uns in einer harten Krisenphase befinden. Wir müssen runterkommen von diesen hohen Zahlen. Erst wenn wir wieder bessere Zahlen haben, können wir über Lockerungen reden. Nicht anders herum.

Sind umgekehrt auch weitere Beschränkungen denkbar?

Wir haben unsere Möglichkeiten bereits in hohem Maße ausgereizt. Es sind im Grunde nicht mehr viele weitere Optionen offen. Zwar taucht immer mal wieder das Zauberwort von der Ausgangssperre auf. Aber diesem Stichwort begegne ich seit Monaten mit einer ausgeprägten Skepsis. Nicht der Ausgang, sondern der Kontakt ist das Risiko. Es gibt inzwischen zahlreiche Beispiele dafür, dass Hotspots in anderen Teilen Deutschlands, die mit Ausgangssperren bekämpft wurden, deutliche langsamer heruntergegangen sind als Hotspots in Niedersachsen.

Ich bin sehr für Konsequenz, aber die Einschränkungen müssen immer auch verhältnismäßig sein. Dass wir das Flächenland Niedersachsen komplett mit einer Ausgangssperre belegen, kann ich mir nicht vorstellen. Unsere Infektionsraten sind zwar zu hoch, aber im Bundesvergleich eher niedrig. Punktuell kann es aber Sinn machen, Menschen aufzufordern eine Zeit lang zuhause zu bleiben. Denken Sie an die Situation in Göttingen im Sommer mit den beiden vom Virus in besonderer Weise betroffenen Hochhauskomplexen. Dort gab es eine gezielte Ausgangssperre – aus guten Gründen und auch mit gutem Erfolg.

Sie sprachen gerade die Unterschiede in den Bundesländern an. Erfordert die dramatische Lage nicht ein einheitliches Vorgehen aller Länder?

Nehmen Sie Niedersachsen und Bayern als Beispiel. Bei uns ist das Infektionsrisiko nur halb so hoch wie im Freistaat. Wenn Bayern schärfere Maßnahmen ergreift, kann ich das nachvollziehen. Wir hatten bis Anfang Dezember sinkende Infektionszahlen. Als sie dann wieder anstiegen, haben wir sehr schnell darauf reagiert. Bei uns ist das Risiko vierfach geringer als in Sachsen. Deswegen finde ich die Vorgehensweise zwischen Bund und Ländern grundsätzlich richtig. Wir definieren ein gemeinsames Schutzniveau, von dem aus viele Länder auch gerne für sich schärfere Maßnahmen ergreifen sollen. Das macht durchaus Sinn. Dass dann aber umgekehrt alle anderen sich an den größten Hotspots orientieren sollen, halte ich nicht für vermittelbar. Eine Bevölkerung, die sich zurücknimmt, die diszipliniert ist, die muss auch merken, dass es für sie selbst gut ist und sich lohnt.

Wie sehr ist denn die Bevölkerung hier mit Ihrem Vorgehen zufrieden?

Das ist schwer einzuschätzen, ich bin ja kein Demoskop. Bisher hatten wir in Niedersachsen gute Werte für das Krisenmanagement. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe den Eindruck, dass insgesamt die etwas distanziertere, vielleicht manchmal auch drögere Mentalität in Norddeutschland gerade in dieser Pandemie hilfreich ist. Wir Norddeutschen knuddeln nicht gleich alles, was sich bewegt. Das hilft schon sehr. Und da kann ich gut begründen, warum wir in Niedersachsen andere Maßnahmen ergreifen, als sie leider gerade in Sachsen notwendig sind.

Sprechen Sie sich eigentlich mit dem Bundesland Bremen ab? Manch einer hat den Eindruck, Niedersachsen prescht vor, der kleine, umschlossene Nachbar muss zwangsläufig folgen.

Wir geben uns Mühe, gute Nachbarn zu sein. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Nachbarn als Bremen. Nur ein eher geringer Teil der niedersächsischen Bevölkerung wohnt in der engeren Umgebung von Bremen. Wir haben eine große gemeinsame Grenze mit Nordrhein-Westfalen, im Süden grenzen wir an Hessen. Kein anderes Land hat so viele Nachbarn wie Niedersachsen. Deswegen müssen wir die Situation in all diesen Ländern berücksichtigen, dafür bitte ich um Verständnis. Leider werden wir es nie allen recht machen können.

Fördern Sie damit nicht einen Flickenteppich?

Nein, wir sind mehr als andere auf ein bundeseinheitliches Agieren ausgerichtet. Ich befürchte allerdings, dass es in einigen Wochen wieder zu einem elenden Wettbewerb bei möglichen Lockerungen kommen könnte. Ich finde es beispielsweise nicht besonders gut, dass einige Länder immer noch ihre Gartenbaucenter öffnen lassen. In Niedersachsen sind sie zu. Und das halte ich ausdrücklich für richtig trotz unserer niedrigen Infektionswerte.

Wird darüber denn nicht in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gesprochen?

Solche Details werden ja oft erst hinterher geregelt. Es macht uns allen das Leben überflüssig schwer, wenn wir in diesen Runden zusammensitzen und 48 Stunden später stellt man fest, bei dem einen oder anderen erfolgt die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse etwas überraschend. Das führt dann schon auch mal zu einem gewissen Ärger wechselseitig. Zuhause kommen dann nämlich sofort die Nachfragen, warum bei den anderen geöffnet sei und im eigenen Land nicht.

Und es führt zu zusätzlichen Kontakten, wenn man über die Grenze zum nächsten Baumarkt fährt.

Genau. Das ist absolut kontraproduktiv. Deswegen haben wir uns im Frühjahr auch sehr bemüht, im gemeinsamen Korridor zu bleiben. Erst als wir nüchtern feststellen mussten, dass dies nicht mehr realistisch war, haben wir unseren Stufenplan für Lockerungen vorgelegt. Einen solchen Plan würde es 2021 dann sicher auch wieder geben.

Wie sieht denn der Zeitplan aus?

Die jetzt beschlossenen Maßnahmen gelten bis zum 10. Januar. Das passt für Niedersachsen gut, denn bis dahin laufen die Schulferien. Da haben es andere Länder, in denen die Schulen am 4. Januar wieder losgehen sollen, schwerer. Am 5. Januar treffen sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Ich befürchte allerdings, dass wir bis dahin wegen der Feiertage und der teilweise geschlossenen Labore keine gesicherten, verlässlichen Infektionszahlen haben werden. Was dies für die Beschlüsse bedeuten wird, kann ich leider noch nicht sagen. Aber niemand von uns wird den Lockdown einen Tag länger als notwendig fortsetzen wollen.

Eine große Hoffnung liegt auf den Impfungen. Aber das Ganze wirkt schon wieder ziemlich chaotisch mit immer neuen Startterminen oder die Diskussion um die Reihenfolge. Braucht es hier nicht eine klare Ansage?

Die klare Ansage, wer zuerst geimpft werden soll, gibt es doch. Am Anfang konzentrieren wir uns auf die besonders verletzlichen Gruppen, also hochbetagte Menschen und das Pflegepersonal in Heimen und Kliniken. Das halte ich für richtig und wichtig. Damit werden wir schon eine ganze Weile zu tun haben. Zu diesen Gruppen zählen in Niedersachsen rund 800.000 Menschen. Auch für den weiteren Verlauf gibt es aus meiner Sicht überzeugende Vorschläge. Aber dazu wird es sicher noch spannende Diskussionen geben. Das sind gewichtige ethische Fragen.

Noch mal zurück zu Bremen. Befürchten Sie einen Ausstieg der Hansestadt aus dem gemeinsamen Jade-Weser-Port?

Nein. Da gibt es klare rechtliche Vereinbarungen. Das ist nun mal so: Wenn man Miteigentümer ist, dann besteht in guten und wie auch in schlechten Zeiten die Verpflichtung, an der Seite eines Unternehmens zu stehen.

Das Gespräch führte Peter Mlodoch.

Zur Person

Stephan Weil (62) ist seit Februar 2013 Ministerpräsident von Niedersachsen, zunächst in einer rot-grünen Koalition, ab November 2017 in einem Bündnis seiner SPD mit der CDU. Von 2006 bis 2013 war der frühere Richter und Staatsanwalt Oberbürgermeister von Hannover.