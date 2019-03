Das Festival findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. (Ferdinands Feld)

Das Ferdinands-Feld-Festival 2019 findet am 3. August auf einem Flugplatz in Rotenburg statt. Das Elektro-Festival geht einen Tag lang und bietet die Möglichkeit, von Samstag auf Sonntag für eine Nacht die Zelte aufzuschlagen. Das Gelände ist rund 25 Hektar groß, erwartet werden 10.000 Elektro-Begeisterte. Die Konzerte finden auf insgesamt vier Bühnen statt. Die Veranstalter bestätigten bisher Auftritte von Künstlern wie EDX, Mark Bale, Lost Identity, Küstenklatsch und Sam Collins.

